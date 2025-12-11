Día Nacional del Tango: 10 canciones para celebrarlo

El Día Nacional del Tango se conmemora el 11 de diciembre de cada año. Se trata de una fecha dedicada a celebrar este género musical, patrimonio de la Argentina. Este día destaca el rol de este movimiento artístico en la cultura popular e historia del país, en recuerdo al nacimiento de dos emblemas de esta expresión melódica: Carlos Gardel y Julio de Caro. El tango fue declarado en 2009 como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

¿Por qué se celebra hoy el Día Nacional del Tango?

El Día Nacional del Tango es honor de Carlos Gardel Archivo

Fue Ben Molar, un reconocido autor, compositor, productor musical y promotor artístico argentino, quien propuso en 1977 crear una jornada para celebrar al tango. La fecha fue elegida en honor a Carlos Gardel y Julio de Caro, quienes por coincidencia cumplían años en el mismo día.

Carlos Gardel, bautizado como “El Zorzal Criollo”, nació el 11 de diciembre de 1890 en Toulouse, Francia. Sin embargo, vivió gran parte de su vida en la Argentina, donde desarrolló su talento musical. Fue cantante, compositor y actor, con más de 600 canciones en su haber. Murió a los 45 años el 24 de junio de 1935 en un accidente aéreo en Medellín, Colombia.

El Día Nacional del Tango también reconoce a Julio de Caro Secretaria de Cultura de la Nación

Julio de Caro también nació el 11 de diciembre, pero de 1899 en Buenos Aires. Se dedicó a la música como violinista y director de orquesta. Es por ello que participó en la creación de algunas de las piezas de tango más importantes de la historia, lo que le permitió dejar una impronta personal que destaca por el refinamiento y elegancia del género. Falleció el 11 de mayo de 1980 en Mar del Plata a los 81 años.

10 canciones para celebrar el Día del Tango

La Argentina cuenta con grandes piezas de este género musical, que han quedado en la memoria colectiva y poseen un valor histórico y cultural relevante. Se trata de canciones que son recordadas en la actualidad a nivel internacional, muchas de las cuales han sido reversionadas por otros intérpretes:

“Por una cabeza”

Por Una Cabeza - Carlos Gardel

Es una obra de Carlos Gardel y Alfredo Le Pera, compuesta en 1935 en Nueva York. Se convirtió en un himno del tango que logró arribar a la pantalla grande, lo que impulsó su fama global.

“Nostalgias”

Nostalgias – Tango de Enrique Cadícamo y Juan Carlos Cobián

Compuesta en 1935 por Enrique Cadícamo y Juan Carlos Cobián, su letra aborda el desconsuelo por un amor perdido y el intento desesperado por olvidar. Su melodía melancólica acompaña su trama triste.

“Mi Buenos Aires querido”

Carlos Gardel Mi Buenos Aires Querido - Color -

Interpretada por Gardel en 1934, esta canción retrata la Ciudad de Buenos Aires como un símbolo cultural al contar las historias entre los inmigrantes y ciudadanos de la Capital Federal. Se convirtió en un símbolo del tango a nivel global.

“Volver”

Carlos Gardel - Volver (Lyric video) HQ Audio (720p).mp4

Carlos Gardel y Alfredo Le Pera escribieron esta obra en 1934, que se convirtió en un clásico del género. Explora el retorno a los orígenes, el lugar de pertenencia y la memoria.

“Qué me van a hablar de amor”

Que Me Van A Hablar De Amor - Julio Sosa

Compuesta por Homero Expósito y Héctor Stamponi e interpretada por Julio Sosa, es un claro ejemplo del estilo melancólico del tango de la época. Su letra habla sobre el amor y la pérdida.

“El día que me quieras”

Carlos Gardel - El Día Que Me Quieras (Letra-lyrics) [Hq]

Es sin dudas uno de los tangos más famosos de Gardel, lanzado en 1935. Con la composición de Alfredo Le Pera, posee una melodía sensible y romántica que habla sobre un amor idealizado, el deseo y esperanza.

“Yira, Yira”

Carlos Gardel - Yira Yira (Video Oficial)

Compuesto en 1929 por Enrique Santos Discépolo, habla de la desilusión global, el desconsuelo e injusticia. Gardel interpretó este hit en 1930 y se convirtió en un símbolo de desencanto social de ese entonces.

“La Cumparsita”

La Cumparsita

Esta pieza de Gerardo Matos Rodríguez y Pascual Contursi fue creada en 1916, con un notable estilo nostálgico. En 2009, fue incluida en el “Cultural Heritage of Humanity” de la UNESCO.

“Malena”

Osvaldo Miranda canta Malena

Este famoso tango fue compuesto en 1941, con letra de Homero Manzi y música de Lucio Demare. Se estrenó con la orquesta de Demare en la boite Novelty con la interpretación de Juan Carlos Miranda, y se popularizó cuando apareció en la película El viejo Hucha. Esta canción cuenta con una gran variedad de versiones, como la Roberto Goyeneche con la Orquesta Típica Porteña y las grabaciones de Aníbal Troilo.

“Caminito”

Caminito

Este clásico fue compuesto en 1926 por Juan de la Cruz e interpretada por Gardel, con quien se popularizó. Bajo un ritmo lúdico que refleja elementos de la milonga, que expresa el sentimiento nostálgico de la cultura de barrioporteño.