Ni la sidra ni el champagne: este es el producto más caro (y uno de los más consumidos) del brindis en las Fiestas

Según el relevamiento mostrado en LN+, los productos típicos registraron una suba interanual del 27%, con fuertes incrementos en panificados y turrones importados
- 2 minutos de lectura'
El informe presentado por LN+ mostró que, de cara a las celebraciones de fin de año, la canasta navideña volvió a encarecerse y cruzó un nuevo umbral en 2025. El costo total pasó de $75.013 en 2024 a $95.401 en 2025, lo que representa un aumento del 27% interanual.
En ese marco, dentro del desglose aparecen saltos significativos que impactan en los productos más tradicionales de la mesa festiva.
Cuáles son los productos que más aumentaron
Los panificados y los turrones de mayor elaboración fueron los que más aumentaron. La torta española con frutos secos lideró el ranking con un 47% de suba, seguida por el pan dulce con frutas, que trepó un 44%.
Más atrás quedaron los turrones españoles de almendra, que también exhibieron incrementos superiores al promedio. En cambio, bebidas tradicionales como la sidra, el espumante saborizado y los productos más económicos tuvieron ajustes más bajos, e incluso el champagne registró apenas un 1% de variación.
Uno por uno, estos son los precios de la canasta navideña
- Pan dulce con frutos secos: +47%
2024: $16.900 → 2025: $24.920
- Pan dulce con frutas abrillantadas (400 g): +44%
2024: $3.999 → 2025: $5.750
- Turrón español blanco de almendra (200 g): +38%
2024: $9.800 → 2025: $13.500
- Turrón de almendras (90 g): +34%
2024: $3.685 → 2025: $4.940
- Espumante fresa (750 cc): +28%
2024: $8.200 → 2025: $10.500
- Budín con frutas (215 g): +27%
2024: $2.962 → 2025: $3.758
- Turrón blanco con maní (130 g): +18%
2024: $2.542 → 2025: $3.005
- Espumante ananá (710 cc): +18%
2024: $4.329 → 2025: $5.100
- Sidra (720 cc): +15%
2024: $2.000 → 2025: $2.299
- Pan dulce con chips de chocolate (400 g): +9%
2024: $9.464 → 2025: $10.299
- Garrapiñadas con maní (80 g): +7%
2024: $1.263 → 2025: $1.350
- Champagne (750 cc): +1%
2024: $9.869 → 2025: $9.980
- 1
Ley de Libertad Educativa: homeschooling, examen final del secundario, evaluación docente y rendición de cuentas, los ejes
- 2
Llega Feliz Palermo, la iniciativa que impulsa una nueva conversación entre los comercios del barrio y el público
- 3
Nuevo estudio: por qué bailar tango podría ser una actividad clave para desacelerar el envejecimiento cerebral
- 4
Qué se sabe de H3N2 K, la variante de la gripe que golpea al hemisferio norte y puede llegar a la Argentina