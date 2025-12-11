Ni la sidra ni el champagne: este es el producto más caro (y uno de los más consumidos) del brindis en las Fiestas

El informe presentado por LN+ mostró que, de cara a las celebraciones de fin de año, la canasta navideña volvió a encarecerse y cruzó un nuevo umbral en 2025. El costo total pasó de $75.013 en 2024 a $95.401 en 2025, lo que representa un aumento del 27% interanual.

En ese marco, dentro del desglose aparecen saltos significativos que impactan en los productos más tradicionales de la mesa festiva.

Los precios de la canasta navidena 2025

Cuáles son los productos que más aumentaron

Los panificados y los turrones de mayor elaboración fueron los que más aumentaron. La torta española con frutos secos lideró el ranking con un 47% de suba, seguida por el pan dulce con frutas, que trepó un 44%.

Más atrás quedaron los turrones españoles de almendra, que también exhibieron incrementos superiores al promedio. En cambio, bebidas tradicionales como la sidra, el espumante saborizado y los productos más económicos tuvieron ajustes más bajos, e incluso el champagne registró apenas un 1% de variación.

El champagne registró apenas un 1% de variación respecto a su valor del año pasado barmalini - Shutterstock

Uno por uno, estos son los precios de la canasta navideña

Pan dulce con frutos secos: +47%

2024: $16.900 → 2025: $24.920

Pan dulce con frutas abrillantadas (400 g): +44%

2024: $3.999 → 2025: $5.750

Turrón español blanco de almendra (200 g): +38%

2024: $9.800 → 2025: $13.500

Turrón de almendras (90 g): +34%

2024: $3.685 → 2025: $4.940

Espumante fresa (750 cc): +28%

2024: $8.200 → 2025: $10.500

Budín con frutas (215 g): +27%

2024: $2.962 → 2025: $3.758

Turrón blanco con maní (130 g): +18%

2024: $2.542 → 2025: $3.005

Espumante ananá (710 cc): +18%

2024: $4.329 → 2025: $5.100

Sidra (720 cc): +15%

2024: $2.000 → 2025: $2.299

Pan dulce con chips de chocolate (400 g): +9%

2024: $9.464 → 2025: $10.299

Garrapiñadas con maní (80 g): +7%

2024: $1.263 → 2025: $1.350

Champagne (750 cc): +1%

2024: $9.869 → 2025: $9.980