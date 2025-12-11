LA NACION

Ni la sidra ni el champagne: este es el producto más caro (y uno de los más consumidos) del brindis en las Fiestas

Según el relevamiento mostrado en LN+, los productos típicos registraron una suba interanual del 27%, con fuertes incrementos en panificados y turrones importados

La canasta aumentó 27% respecto al valor del año pasado
El informe presentado por LN+ mostró que, de cara a las celebraciones de fin de año, la canasta navideña volvió a encarecerse y cruzó un nuevo umbral en 2025. El costo total pasó de $75.013 en 2024 a $95.401 en 2025, lo que representa un aumento del 27% interanual.

En ese marco, dentro del desglose aparecen saltos significativos que impactan en los productos más tradicionales de la mesa festiva.

Los precios de la canasta navidena 2025
Cuáles son los productos que más aumentaron

Los panificados y los turrones de mayor elaboración fueron los que más aumentaron. La torta española con frutos secos lideró el ranking con un 47% de suba, seguida por el pan dulce con frutas, que trepó un 44%.

Más atrás quedaron los turrones españoles de almendra, que también exhibieron incrementos superiores al promedio. En cambio, bebidas tradicionales como la sidra, el espumante saborizado y los productos más económicos tuvieron ajustes más bajos, e incluso el champagne registró apenas un 1% de variación.

El champagne registró apenas un 1% de variación respecto a su valor del año pasado
Uno por uno, estos son los precios de la canasta navideña

  • Pan dulce con frutos secos: +47%

2024: $16.900 → 2025: $24.920

  • Pan dulce con frutas abrillantadas (400 g): +44%

2024: $3.999 → 2025: $5.750

  • Turrón español blanco de almendra (200 g): +38%

2024: $9.800 → 2025: $13.500

  • Turrón de almendras (90 g): +34%

2024: $3.685 → 2025: $4.940

  • Espumante fresa (750 cc): +28%

2024: $8.200 → 2025: $10.500

  • Budín con frutas (215 g): +27%

2024: $2.962 → 2025: $3.758

  • Turrón blanco con maní (130 g): +18%

2024: $2.542 → 2025: $3.005

  • Espumante ananá (710 cc): +18%

2024: $4.329 → 2025: $5.100

  • Sidra (720 cc): +15%

2024: $2.000 → 2025: $2.299

  • Pan dulce con chips de chocolate (400 g): +9%

2024: $9.464 → 2025: $10.299

  • Garrapiñadas con maní (80 g): +7%

2024: $1.263 → 2025: $1.350

  • Champagne (750 cc): +1%

2024: $9.869 → 2025: $9.980

