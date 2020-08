El sistema sanitario de Jujuy está al borde del colapso Fuente: LA NACION

A lo largo de la ruta nacional 34, una vía comercial con Bolivia, tres ciudades de Jujuyconcentran por estos días los brotes que terminaron por convertir a la provincia en la tercera con más casos de Covid-19 del país, por encima de Chaco. Y las autoridades reconocen que, sobre todo por el bajo cumplimiento de las medidas de prevención en algunas de esas comunidades, el sistema sanitario no resistirá. También, porque necesitan profesionales para atender los casos de mayor complejidad.

Ayer viajaron a la provincia los médicos intensivistas Gastón Gómez Cuba y Roberto Velázquez, de Misiones, y Gabriela Álvarez y Rodrigo Sanabria, de Corrientes. Tres enfermeros terapistas llegaron el sábado desde Catamarca. Córdoba también envió dos médicos y dos enfermeros especializados en terapia intensiva la semana pasada; también llegó un contingente de 24 profesionales voluntarios a través de la convocatoria que abrió el Ministerio de Salud nacional.

"No hay un tercer nivel de atención fuerte", explican a LA NACION fuentes de la cartera sanitaria provincial sobre los principales obstáculos para responder a una pandemia."Jujuy tiene un primer nivel de atención robusto, con agentes sanitarios, que conocen el territorio, y monitorean los pueblos chicos -agregan-. El cuello de botella está en que no es una provincia preparada en terapia intensiva para pacientes con complejidad. Siempre, esos casos se trasladan a Córdoba, Tucumán o a la Ciudad de Buenos Aires."

La situación en la provincia es "bastante compleja", según definen. Los confirmados treparon, hasta ayer, a 5360 casos. Localmente, preocupan los brotes de Libertador General San Martín, Perico y San Pedro, que es la segunda ciudad más grande de la provincia luego de San Salvador. "Fue muy repentino, con una curva de casos muy masiva", describen desde el Ministerio de Salud jujeño. "No hay recurso humano para poder contener un brote tan grande."

En esa búsqueda de profesionales, también aparecen propuestas por fuera de las convocatorias oficiales. Anteayer, un mensaje llegó a un grupo de Whatsapp de pediatras: el texto convoca médicos intensivistas para ir a trabajar 15 días a unidades de terapia intensiva de Jujuy. Además, promete $200.000, con viaje en avión, comidas y alojamiento cubiertos. Con un teléfono de contacto, aparece un nombre, cuyas iniciales son G.A.

El hombre responde al llamar; se define como "un intermediario que quiere ayudar" y dice que no trabaja para el gobierno provincial. Insiste en aclarar que el monto y las condiciones que aparecen en el mensaje tampoco son ciertas. Alguien, según argumenta, redactó el mensaje y lo envió con sus datos. Pero comenta que las respuestas que recibe por mensaje de texto a esa convocatoria las reenvía a "una persona" de la Casa de Jujuy, en el centro porteño, que no quiere identificar. Es oriundo de Tucumán y trabaja en la industria de la salud, según acepta comentar.

Testeos

Otro inconveniente en esta pandemia es la capacidad instalada de laboratorio para poder hacer los diagnósticos de Covid-19. Ese límite diario es de 500 muestras. Por eso, en la provincia, los hisopados se están reservando para los grupos de riesgo: personas con otras enfermedades (comorbilidades) y los adultos mayores.

"Cualquiera con síntomas que definen un caso sospechoso, es considerado positivo y debe autoaislarse durante 14 días. Esto se monitorea de manera georreferenciada con los agentes sanitarios, que conocen el territorio, las casas y a las familias", explican desde Salud.

En el exterior del Hospital Guillermo Paterson, de la ciudad de San Pedro, funciona uno de los hospitales de campaña con 30 camas para los casos asintomáticos y leves de Covid-19. En la sala Covid, dentro del hospital, están ocupadas 19 de las 20 camas. Se está acondicionando una sala de observación, con cascos para ventilación no invasiva, que sumarían 32 camas.

"El hospital no está colapsado, pero si esta situación se mantiene y la población no cumple con las medidas de distanciamiento social, lavado de manos, uso de barbijo ni evita reuniones y los encuentros, no va a haber atención que resista", sostiene Marcelo Villa, director del Paterson.

El jueves pasado, Jesica, una de las enfermeras contratadas para atender a esos pacientes registró con su teléfono celular imágenes del Paterson. Con angustia hasta las lágrimas, se filma con su equipo de protección personal y relata con lo que se encontró durante un reemplazo que tuvo que hacer en una de las áreas internas.

"En este momento me encuentro sola, con nueve pacientes. No hay oxígeno y el director dice que todo está bien -dice la enfermera-. La mayoría de mis compañeras ya están enfermas y a nadie le interesa nada y nadie hace nada." Muestra siete pacientes en camillas, algunos con asistencia respiratoria.

El lugar es la guardia de admisión que se abrió en la planta baja para el triage de las personas que llegan al hospital con fiebre, algún grado de dificultad respiratoria. Es un espacio de 10 por 3 metros, con camillas.

"Esos pacientes, algunos con oxígeno, permanecen en admisión hasta el ingreso, se les hace el hisopado y la tomografía y, de acuerdo con cada caso, se los traslada a terapia intermedia o intensiva o a la sala Covid", explica Villa. El hospital cuenta con 20 camas para pacientes con Covid-19, 14 con oxígeno y seis, sin oxígeno, además de un sillón para diálisis.

Con el aumento de casos sospechosos, el hospital necesitó más personal. También porque crecieron los contagios entre el personal de la salud. El Ejecutivo provincial autorizó la contratación de profesionales recién recibidos, aun con título de grado en trámite. "Empezamos a rotar a los enfermeros de todos los servicios de a dos, con uno sin experiencia", dice el médico. Sería el caso de la enfermera que hizo el video que se viralizó en las redes.

"Había estado trabajando en el hospital de campaña con pacientes asintomáticos o sintomatologías leves y, de golpe, al realizar las rotaciones correspondientes le tocó cubrir el área de febriles, lo cual creemos que causó su angustia", había explicado través de un comunicado que difundió el Ministerio de Salud de Jujuy.