Coronavirus: el vicegobernador de Jujuy dio positivo

Carlos Haquim tiene coronavirus y permanecerá aislado Crédito: https://jujuyonlinenoticias.com.ar/

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de agosto de 2020 • 21:33

Carlos Haquim, el vicegobernador de Jujuy, tiene coronavirus. En un mensaje que compartió en sus redes sociales confirmó la noticia y contó que permanecerá aislado. "Hasta el momento soy asintomático, lo cual me permite seguir trabajando de manera virtual", dijo.

Esta noche, el funcionario provincial escribió: "Hace 48 horas me realicé el test PCR por contacto estrecho y arrojó resultado positivo. Por indicación medica estaré en aislamiento en mi domicilio". A continuación, añadió: "Me comprometo a informar a los señores legisladores y a los jujeños sobre mi estado de salud, sabedor del rol institucional que me toca. Un fuerte abrazo a todos".

Días atrás, el viernes 14, el gobernador Gerardo Morales había confirmado que él también tiene coronavirus. "Quiero comentarles que recién me confirmaron el diagnóstico de Covid-19 positivo. Me encuentro asintomático, cumpliendo con el aislamiento y todas las recomendaciones médicas", escribió aquel día en Facebook.

En la Argentina, los infectados superaron los 300.000, por lo que el país ya está 13 en el ranking mundial. En el último parte del Ministerio de Salud de la Nación, se confirmaron 218 casos en Jujuy y la provincia ya tiene 5.227 contagiados en total.