Senasa y Anmat frenaron la producción de un queso de una marca reconocida porque se detectó una bacteria

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) anunciaron que encontraron muestras de la bacteria Listeria monocytogenes en un queso de una marca reconocida en un establecimiento bonaerense y publicaron advertencias. En tanto, se implementaron medidas preventivas para restablecer las condiciones sanitarias en la producción de alimentos con el objeto de minimizar los riesgos.

Se trata del producto: "Queso de pasta blanda Cremón doble crema, marca La Serenísima, peso neto 500g, Lote 2703, elaboración 03/07/2025, vencimiento 11/09/2025, elaborado por el Establecimiento B-I-05184, de la firma MASTELLONE HNOS S.A. ubicado en Ruta nacional 5, Km 444, Trenque Lauquen, Provincia de Buenos Aires". El hallazgo de la bacteria se produjo por el Laboratorio Nacional de Referencia de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” y fue notificado el pasado martes.

De esta manera se ordenó la suspensión inmediata de la producción y la intervención de todos los lotes de quesos producidos. "Se solicitó al establecimiento el retiro del mercado de los quesos correspondientes al lote 2703 y la destrucción de los mismos, adoptando el criterio de máxima precaución. A partir de los resultados de los muestreos ambientales de superficies se logró identificar el foco de contaminación y se tomaron las medidas adecuadas para garantizar que se restablezcan las condiciones de inocuidad, las que continúan bajo seguimiento del Senasa", detallaron, a la vez que dijeron que continuarán con el programa de vigilancia.

La bacteria Listeria monocytogenes Elizabeth White - Centers for Disease Control and Prevention

“El producto se encuentra fuera de su período de aptitud, sin embargo, en resguardo de la salud pública, esta administración le recuerda a la población, en especial las personas inmunosuprimidas y las mujeres embarazadas, que podría existir la posibilidad de que algún consumidor haya conservado el producto más allá de su fecha de vencimiento mediante congelación o conservación en freezer, lo que implicaría un riesgo residual”, advirtió la Anmat.

Según indicó el Gobierno a través de un comunicado, el consumo de alimentos contaminados con Listeria monocytogenes podría producir la enfermedad Listeriosis. La bacteria se encuentra tanto en el agua como en el suelo y crece aún a temperaturas de refrigeración, pero es eliminado por calentamiento durante la cocción. Los alimentos que más frecuentemente son involucrados en los brotes de enfermedad son fiambres y embutidos a base de carnes y aves, lácteos elaborados con leche sin pasteurizar, vegetales crudos y pescados crudos y ahumados.

La síntomas de la enfermedad es variable, desde escalofríos, fatiga, náuseas, vómitos, fiebre, dolor de cabeza, diarrea y dolor de estómago, hasta una forma más severa manifestada por meningitis, septicemia y abortos en mujeres embarazadas. A su vez, el período máximo de incubación para la bacteria es de 70 días con un promedio de 3 semanas.