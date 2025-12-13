Hay alerta amarilla por tormentas y vientos fuertes para este sábado 13 de diciembre: las provincias afectadas

En el marco de una semana en la que las temperaturas se sintieron muy pesadas tanto en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) como en otros sectores, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que este sábado 13 de diciembre continuarán en la misma línea. Además, emitió una serie de alertas amarillas por tormentas y vientos fuertes para zonas del centro y sur del país.

El organismo dependiente del Ministerio de Defensa aseguró que se prevé la llegada de posibles fenómenos meteorológicos “con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas” y compartió advertencias y recomendaciones para la población.

Según el parte publicado por el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, las zonas afectadas por las tormentas serán San Luis, Mendoza y pequeños sectores de Córdoba, para donde se espera una intensidad variada, abundante precipitación en cortos períodos, ocasional caída de granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora. También se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 milímetros.

Por otra parte, la alerta por vientos fuertes regirá en Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. En estos casos, el área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 kilómetros por hora, con ráfagas que podrán superar los 100.

Mapa de alertas para este sábado 13 de diciembre

A su vez, el SMN señaló que las zonas cordilleranas de Santa Cruz también estarán bajo alerta amarilla por lluvias. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 25 milímetros, pudiendo ser superados de forma puntual, especialmente en las áreas de mayor altitud y en las zonas mas altas no se descarta la precipitación en forma de nieve.

Frente a este escenario, el organismo dependiente del Ministerio de Defensa emitió una serie de recomendaciones para mantener protegida a la población y evitar mayores inconvenientes:

Seguir las instrucciones de las autoridades locales.

Salir solo si es necesario.

Permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas, edificios públicos.

Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cerrar y alejarse de puertas y ventanas.

Alejarse de zonas inundables y no ingresar en calles anegadas.

Retirar o asegurar objetos que puedan ser volados por el viento.

Preparar un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna.

Cargar los celulares con anticipación.

El tiempo en el AMBA

Para el comienzo del fin de semana, el SMN informó que la temperatura en la ciudad de Buenos Aires rondará en 28°C, en la misma línea que durante los últimos días. Se esperan mínimas de 23°C y máximas de 33°C, el cielo estará algo nublado durante la mañana y por la tarde aparecerán tormentas aisladas que persistirán hasta la noche. Los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades aproximadas de cuatro kilómetros por hora y la humedad será del 48%.

El pronóstico completo para la ciudad de Buenos Aires

En el conurbano bonaerense se espera un pronóstico similar, aunque un poco más frío, con una media de 26°C, mínimas de 21°C y máximas de 32°C. En principio será una jornada ventosa, con el cielo algo nublado durante la mañana y tormentas aisladas por la tarde. Además habrá una humedad del 66%.

En tanto, el Servicio Meteorológico emitió el pronóstico para el resto del país, donde la temperatura rondará entre 22°C y 35°C en Córdoba, 19°C y 33°C en Tucumán, 21°C y 34°C en Santa Fe, 21°C y 33°C en Entre Ríos, 15°C y 30°C en Jujuy, 15°C y 28°C en Salta, 19°C y 29°C en Misiones, 21°C y 36°C en La Rioja, 22°C y 35°C en Santiago del Estero, 22°C y 29°C en San Luis, 20°C y 36°C en San Juan, 20°C y 30°C en Mendoza, 16°C y 24°C en Río Negro, 12°C y 20°C en Chubut y 6°C y 13°C en Santa Cruz.