MAR DEL PLATA.- Sudestada, lluvia interminable y frío. Un peor escenario sería imposible para el regreso de los bares y los restaurantes en esta ciudad, que no recibieron clientes en sus salones durante los cuatro meses del aislamiento obligatorio y solo funcionaron con las modalidades take away y delivery

Aun así la clientela respondió. "Chin-chin", chocaron a media tarde cientos de pintas en los circuitos de cervecerías artesanales. Fue tiempo de brindis "madrugadores" con este extraño turno vespertino con el tope de las 19, horario en el que habitualmente estos locales recibían a sus primeros clientes y tentaban con sus happy hour.

"A mediodía no fue nadie, pero después de las 15 comenzó el movimiento y desde las 17 se llenó", contó a LA NACIÓN Pablo Rodríguez, uno de los responsables de Antares, fabricantes de cerveza que abrieron aquí todos sus puntos de venta desde las 12. Pero con la certeza -y así lo habían sugerido a las autoridades municipales- que el horario para este rubro debía ser de 16 a 20. "Apostamos a que los casos bajen y la actividad mejore", dijo el empresario.

El partido de General Pueyrredon quedó ratificado para que rija desde el lunes pasado la fase 4 del aislamiento, escenario que en la provincia de Buenos Aires -según los criterios publicados el viernes último- permite la actividad gastronómica amplia. Eso significa sumar el servicio de mesa al delivery y al take away, mínimas opciones que tuvieron para que la caja no se paralice en los más de 120 días transcurridos desde el inicio de la cuarentena.

Completan entonces la oferta que había comenzado como una prueba piloto en las cafeterías, hace poco más de dos semanas. Un rubro que debutó casi en coincidencia con el repunte de casos del nuevo coronavirus en el distrito: hasta ayer a la tarde y en solo 16 días se confirmaron 391 nuevos infectados. En los primeros tres meses y medio apenas se había alcanzado el medio centenar en toda la zona.

"Hay circulación del virus, pero no tenemos transmisión comunitaria", afirmó ayer el intendente Guillermo Montenegro al analizar esta curva que se dio desde comienzos de julio y se mantiene en alza.

Oportunidad

Aún con este pico en el brote de contagios hubo decisión oficial para animarse a la experiencia con un ramo que penaba por falta de facturación. Un reflejo claro son los más de 20 establecimientos del sector que bajaron las persianas con el inicio del aislamiento obligatorio y ya confirmaron que no las volverán a levantar.

Montenegro rubricó con un decreto esta habilitación para la gastronomía luego de la favorable y unánime postura de funcionarios y concejales de distintas fuerzas, todos convencidos de que ya era momento para darle su oportunidad a un rubro que es amplio generador de fuentes de trabajo, fijas y temporarias.

Aquí los restaurantes, bares y cafeterías pueden recibir clientes desde las 7 a las 19, todos los días. Se puede funcionar con turnos u orden de llegada. Otros requisitos son: dos horas máximo de permanencia por cliente, 45% del límite de ocupación original de cada local y horario de cierre que se debe cumplir a rajatabla. "El local debe quedar vacío a las 19", insistieron las autoridades municipales.

Si la situación sanitaria mejora se podrá pensar en extender horario. En el caso de que se complique, hay riesgo de dar marcha atrás con el rubro gastronómico. Con entre 65 y 70 casos por semana -cifra que entre el lunes y el domingo últimos se triplicó-, Mar del Plata podría retroceder a fase 3 y suspender esa y otras actividades. Entre ellas, la construcción en obras privadas, otro motor de la economía local.