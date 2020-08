Pinamar tuvo que retroceder por los casos de Covid-19 Fuente: Archivo

MAR DEL PLATA.- Cuando apenas se comenzaban a disfrutar los beneficios de máxima flexibilización en plena cuarentena Pinamar debió revisar rumbo y retroceder a Fase 4 al detectar una serie de contagios que derivó en 15 infectados del nuevo coronavirus Covid-19 hasta ayer por la tarde.

El intendente Martín Yeza confirmó esta decisión a los vecinos y la formalizó en un decreto que lleva su firma. Mediante una carta a la comunidad reconoce el esfuerzo que se hizo durante estos meses para prevenir la enfermedad, pero también admite que el virus asomó en el distrito y es momento de tomar otros recaudos.

"El pedido es sencillo: no hagan reuniones sociales; no vayan al gimnasio; no vayan a realizar actividades deportivas en conjunto; no saluden con la mano ni dando besos; no compartan el mate; lávense las manos constantemente y extremen las precauciones sanitarias en su hogar y en sus lugares de trabajo", reclamó el funcionario a la comunidad.

Un paso para atrás

Les pide que dejen de hacer lo que hasta esta semana estuvo permitido, luego de haber avanzado hasta la tan ansiada Fase 5, a la que se había llegado con ese logro tan difícil que significaba tres semanas consecutivas sin ningún caso.

Se había alcanzado esa instancia con un estricto control en el acceso al distrito, al que solo se puede ingresar por la avenida Bunge. El resto de los pasos a las localidades vecinas como Valeria del Mar, Cariló y Ostende están bloqueados desde hace cuatro meses.

El último parte difundido por la comuna detalla que desde el inicio de la pandemia se registraron 21 casos en Pinamar de los cuales 15 permanecen activos. También mantenían 12 personas en situación de estudio y más de medio centenar en condiciones de aislamiento estricto.

"Nuevas decisiones"

"Las cosas han cambiado a nivel local en los últimos días, lo que nos lleva a la necesidad de nuevas decisiones", reconoció Yeza y vinculó esta situación de contagios con una consecuencia de la dinámica propia de Fase 5, con más movimiento en las calles e interacción de sus habitantes en espacios comunes. Situaciones que hasta estos últimos días estaban permitidas.

Durante estas últimas semanas en los despachos comunales se había comenzado a evaluar la chance de habilitar el ingreso de propietarios no residentes, un pedido que reciben a diario y rechazan desde hace más de 120 días. La idea, frente a este nuevo escenario, se postergará por un tiempo.

"Sé que estamos cansados y preocupados por la crisis económica, sé que nos pesa estar lejos de los seres queridos, pero para dar respuestas públicas a esta pandemia necesitamos también del esfuerzo y del cuidado extremo de todos", se excusó el intendente.