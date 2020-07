Los precios de una entrada hoy pueden variar si el espectador puede interactuar con el artista o si solo se ve el show Crédito: Gentileza Magnética

Cintia Perazo
30 de julio de 2020 • 16:06

Debido al nuevo contexto impuesto por el coronavirus, las redes sociales se convirtieron en el nuevo "escenario" de los espectáculos. El primer concierto de David Guetta, con sus Lives desde Miami logró recaudar una suma de 750.000 dólares para enfrentar la pandemia y consiguió 25 millones de espectadores. A nivel local el DJ Juan Diego, de Sarapura, pasa música todos los viernes desde su balcón y lo transmite vía Instagram; un plan que entretiene a más de 15.000 personas cada fin de semana.

La imposibilidad de asistir a teatros, recitales y cines despertó la creatividad de artistas, productores y expertos en tecnología para poder trasladar las obras a cada uno de los hogares. Pero estas ideas que la pandemia impulsó, prometen quedarse y cambiar para siempre la forma en que vemos y consumimos espectáculo o, al menos, sumarse a los hábitos tradicionales, cuando pase la pandemia.

"Gracias a la tecnología hoy el público puede ser leído y visto por el artista. La relación dejó de ser unidireccional. Creo en el contenido on demand y personalizado. Hoy los espectadores pueden votar, elegir las canciones, las performances y hasta al artista invitado", señala Rodrigo Scandura, fundador y CEO de la agencia de marketing integral Cuatro Coronas.

Por su parte Carlos Mazalán, e-productor de Mazalán Producciones, considera que no hay que buscar nuevas tecnologías sino utilizar las que existen. "Yo hablo de EnterTechMent, es decir, generar experiencias positivas para las audiencias. Esa palabra reúne: entretenimiento, tecnologías y mentoring, para inspirar. Además son necesarios los e-productores, es decir productores que puedan integrar las tecnologías. Estas van desde el sonido e iluminación hasta herramientas informáticas", explica.

Además, aclara que no se trata de una integración simple, ya que es una cadena compuesta por muchos eslabones. "Se puede trabajar con plataformas gratuitas y rudimentarias, hasta sistemas muy sofisticados", agrega.

Los nuevos espectáculos: personalizados e interactivos

La plataforma argentina Teatrix permite ver teatro y musicales al mejor estilo Netflix. Uno de los pioneros en hacer teatro interactivo y virtual, a nivel local, es José María Muscari, con su obra Sex Experiencia Virtual donde los actores llevaron la obra a la casa de los espectadores y los hicieron parte del espectáculo, como ocurría cuando asistían al teatro. ¿Qué nuevas experiencias ofrecen estas innovaciones? "Shows privados para amigos, ver en vivo el backstage de una obra, 'asistir' a los ensayos, cantar o actuar con tus artistas favoritos, estar dentro de la cancha de fútbol o usar un casco de Realidad Virtual (RV) para estar en un show en Manchester, desde tu casa, como lo hace MelodyVr", responde Scandura.

Por su parte Mazalán cuenta que desde su compañía han creado un concepto de interacción llamado WebiShows, que se vale de la experiencia de los Webinars o seminarios web online para acercar a la audiencia con el artista y permite una comunicación bidireccional. "Ahora el aplauso puede ser silencioso y virtual; y un chat que puede ofrecer la misma experiencia que el grito del público en una sala", detalla.

Estos WebiShows tienen Platea VIP, pero en este VIP quiere decir: Platea Interactiva Virtual, donde el público está a un clic de distancia del artista, y Pullman, donde las personas ven el espectáculo pero no interactúan.

"Existen interacciones asociadas al contenido, como elegir desde qué cámara o punto de vista ver el show, que el espectador pueda moverse entre distintos escenarios, usar Magic Window desde el celular para explorar 360 grados el show, compartir con amigos un chat exclusivo durante el evento, participar de concursos con sponsors y ganar premios, tocar tu instrumento con el audio de retorno del artista en vivo, y muchas más opciones que dependen de la creatividad de los productores y los artistas", agrega Ariel Scaliter, director de Ingeniería y Tecnologías Emergentes de Indexaris y del Proyecto Cosquín Rock online

Herramientas tecnológicas

Hoy hay muchas formas de transmitir espectáculos, desde aplicaciones más simples a muy sofisticadas. Se puede hacer una videoconferencia por Zoom, transmitir un vivo por YouTube, o utilizar sistemas propietarios. "Se deben integrar soluciones. Un ejemplo es lo que están TicketHoy, Ticketek y PlateaNet. Ellos son los que más cerca están del cliente, pero no son los únicos; cualquiera lo puede hacer si integra la solución correcta. Desde Mazalán Producciones hicimos WebiShows, un musical con Esteban y Julia Morgado, del que participaron 500 personas; y con Alejandro Gardinetti realizamos un show de humor a distancia", cuenta Mazalán.

Scaliter señala que existen varias tecnologías que se empiezan a combinar en las plataformas de espectáculos. "El video y audio streaming en alta calidad y múltiples formatos, la transmisión de video inmersivo 180 y 360 grados, los escenarios en realidad virtual, las aplicaciones de realidad aumentada y una gran cantidad de programas que permiten la gamificación en vivo para que participen los fans", enumera.

El Cosquín Rock Festival Online, que se va a realizar los próximos 8 y 9 de agosto, contará con tres escenarios en vivo, 60 bandas y público distribuido en América Latina y España Crédito: Gentileza Magnética

El Cosquín Rock Festival Online, que se va a realizar los próximos 8 y 9 de agosto, por ejemplo, utilizará muchas herramientas tecnológicas. Contará con tres escenarios en vivo, 60 bandas y público distribuído en América Latina y España. "Representa un gran desafío. Tenemos que asegurarnos de que nunca se corte la transmisión, debe tener capacidad para hasta 3 millones de usuarios que lo miran simultáneamente en alta definición y desde cualquier lugar del mundo. Además este espectáculo ofrece video 360 grados para web, Magic Windows o Cardboard RV en celular para video inmersivo, capacidad de que se creen miles de chats independientes y que cada espectador vea, a su elección, el escenario y con las cámaras que elija. Algunos espectadores podrán participar de reuniones reducidas con artistas. Y debemos coordinar un equipo de productores, diseñadores, programadores y técnicos compuesto por más de 100 personas", detalla Christian Mayer, director de Magnética y productor de contenidos del proyecto Cosquín Rock.

El nuevo proceso de compra

Hoy somos "prosumidores", es decir que consumimos y producimos al mismo tiempo. "Lo esencial es invisible a los ojos. Hay mucha tecnología detrás de un clic", dice Mazalán, cuando llega el momento de hablar sobre este camino hacia la compra de un espectáculo online.

En primer lugar la persona o potencial espectador virtual debe buscar qué hay disponible. Tiene que recibir los estímulos publicitarios y promociones de artistas y shows que a él le interesan. Luego él debe dirigirse a las ticketeras o empresas que venden las "entradas", que hoy ya no venden lugares si no accesos. "La entrada se transforma en un código de autenticación que genera un acceso único y seguro para ver el espectáculo adquirido con un clic. Luego, el día del espectáculo se emitirá una señal a los espectadores para habilitar canales interactivos como salas de chat o videoconferencias con el artista", detalla Mazalán.

Sobre los avances que facilita la tecnología Scandura agrega: "¿Subir al escenario? ¿Cantar con tu artista preferido? ¿Actuar con tu actor preferido? Es todo mucho más fácil que antes. Solo basta con habilitar la cámara o el micrófono y listo, ya todos podemos ser parte del show".

"Creo que cuando se vuelvan a habilitar las salas físicas no será mala idea que las personas puedan asistir virtualmente al show para que puedan verlo, por ejemplo, personas que no están en la misma ciudad, o país. Ya no se tratará de sumar más espectadores a una sala de la calle Corrientes, sino que participe público de todo el mundo", concluye.