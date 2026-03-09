El Gobierno presenta en Nueva York la Argentina Week; enviarán pliegos para cubrir 200 juzgados al Senado
Además, Irán designó al hijo del Ayatollah Ali Khamenei como nuevo líder supremo; vuelve el fútbol; cayeron las ventas minoristas en febrero. Estas son las noticias de la mañana del 9 de marzo de 2026
- El Gobierno anunció que va a enviar al Senado 200 pliegos para cubrir juzgados vacantes. El Ministerio de Justicia detalló que iniciará el trámite para la cobertura de 200 vacantes de jueces, 72 fiscales y 65 defensores oficiales. La medida implica verificar antecedentes penales y patrimoniales de los candidatos siguiendo los pasos previstos en la normativa vigente.
- El Gobierno presenta en Nueva York la Argentina Week. El evento tiene como objetivo promover una agenda de captación de inversiones en Estados Unidos. Las sedes serán el nuevo edificio del JP Morgan, el Bank of America y el consulado argentino, con paneles y reuniones simultáneas. Además de Milei, llegó a Nueva York una comitiva de funcionarios, 10 gobernadores y empresarios.
- Las ventas minoristas de las pymes cayeron en febrero 5,6% interanual. El consumo siguió débil en la mayoría de los rubros, según un relevamiento de CAME. Solo farmacia mostró una leve mejora. Los comerciantes advierten que los gastos básicos y el inicio de clases desplazaron otras compras.
- Irán designó al hijo del Ayatollah Ali Khamenei como nuevo líder supremo. La asamblea de expertos nombró a Mojtaba como reemplazante del ayatollah, muerto en los ataques del 28 de febrero. Según detallaron medios locales, era el candidato apropiado para el puesto. Antes, Donald Trump habia advertido que no aceptaría que Mojtaba Khamenei tomara el relevo.
- Mañana la Liga Profesional retoma las actividades después del paro. La fecha 9 del torneo no se jugó por una medida de fuerza en respuesta al conflicto judicial que involucra a los principales dirigentes de AFA. La fecha pendiente se reprogramó para más adelante, y desde mañana se disputará la décima fecha hasta el viernes 13.
