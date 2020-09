La reunión tendrá como eje la última propuesta que hizo hace unos días Soledad Acuña, ministra de Educación porteña, con la intención de llevar las aulas a las plazas y los espacios públicos abiertos Crédito: Ministerio de Educación de la Nación

Soledad Vallejos Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de septiembre de 2020 • 12:25

La voluntad de la Ciudad por retomar las clases presenciales parece inquebrantable. Hoy al mediodía, los ministros de Educación y Salud de la Nación y la Ciudad se reunirán para discutir sobre ese regreso; una reunión clave que tendrá como eje la última propuesta que hizo hace unos días Soledad Acuña, ministra de Educación porteña, con la intención de llevar las aulas a las plazas y los espacios públicos abiertos.

"En la reunión de hoy esperamos poder construir algunos datos objetivos que nos permitan un regreso seguro a las aulas. No es que sí o que no, creemos que hay que charlar sobre cuáles son los indicadores reales que no impliquen un riesgo para los chicos y las chicas", respondió a LA NACIONel ministro de Educación, Nicolás Trotta, luego de que trascendiera que la respuesta que daría el Gobierno al pedido de la administración porteña sería negativa, una vez más.

Trotta y Acuña ya habían mantenido algunos encuentros, y desacuerdos, sobre la necesidad planteada por el ministerio de Educación porteño sobre el regreso a las aulas. A fines del mes pasado, el plan de revincular a unos 6500 alumnos que habían perdido todo tipo de contacto con sus maestros desde que se decretó la cuarentena, con la posibilidad concreta de abrir las salas de informática de más de 400 escuelas porteñas, no tuvo éxito.

El argumento esgrimido por Trotta en esa oportunidad fue que las condiciones epidemiológicas en la Capital Federal no estaban dadas. Ahora, la presencia de los ministros Ginés Gonzáles García y Fernán Quirós será clave para debatir sobre este tema y llegar a un acuerdo. Durante el parte sanitario que brindó Quirós esta mañana, el funcionario también hizo referencia a la reunión, y aseguró que los cuatro tienen la voluntad de buscar soluciones y alternativas.

"De ese diálogo profesional y sincero vamos a intentar construir un camino para los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires. De ninguna manera considero que aquí haya aspectos políticos. Me parece que la situación es demasiado compleja y dolorosa. Hay demasiado daño, sobre todo en los niños, para que la política partidaria sea parte de esto", sostuvo.

Según comunicó ayer Trotta a través de su cuenta de Twitter, el objetivo de la reunión será acordar un indicador objetivo en base al estatus sanitario de la Ciudad para definir el momento propicio de regreso a la actividad presencial. "Desde Educación promovemos el regreso a las escuelas, pero siendo conscientes que se debe priorizar el cuidado de la salud de niñas, niños, adolescentes, docentes, auxiliares y directivos. Se debe tener la certeza de no exponer a nuestra comunidad a un riesgo innecesario", se leyó en uno de los tuits.

Y luego reforzó: "Una similar mirada se comparte con las 23 provincias en cuanto a la complejidad del regreso presencial. Solo con el Gobierno de la Ciudad se difiere en cuanto a las condiciones para el retorno, por ello mañana [por hoy] tendremos una reunión con los Ministros de Salud y especialistas".

Fue este último mensaje el que hizo suponer que la discrepancia entre ambas administraciones hoy tampoco no llegaría a buen puerto. Aunque ante los sucesivos rechazos, Acuña no se da por vencida. El nuevo protocolo presentado por el Gobierno porteño, y que analizarán en conjunto con las autoridades nacionales, se centra en tres aspectos: apoyo escolar y talleres de lectura en el espacio público; la escuela en la calle y espacios evaluativos para el nivel superior, y la asistencia educativa a esos 6500 alumnos que quedaron fuera del sistema virtual por distintos motivos.

Si bien desde hace algunas semanas la Ciudad insiste en su posición de volver a las escuelas bajo ciertas medidas preventivas, desde hace algunos días también comenzaron a viralizarse algunas cartas firmadas por padres, referentes de la educación de distintos ámbitos y figuras políticas, que reclaman el retorno a la presencialidad. "La escuela no puede depender de una vacuna que, en el pronóstico más optimista, se estima que estará disponible en abril o mayo del año próximo, pero que en realidad no representa más que una promesa futura sin ninguna fecha cierta de aplicación ni eficacia probada", dice uno de los textos, que recibió ya más de 1000 adhesiones.

Conforme a los criterios de Más información