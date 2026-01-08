Una bebé recién nacida fue rescatada de un cesto de basura en San Martín

Una bebé recién nacida fue rescatada de un cesto de basura este miércoles en el partido bonaerense de San Martín. La niña permanece internada en estado clínicamente estable en el Hospital Municipal Diego Thompson, luego de ser trasladada de urgencia por personal policial tras un llamado al 911 que alertó sobre el hallazgo.

El episodio ocurrió en la calle Riobamba al 2356, adonde acudieron efectivos de la comisaría primera de San Martín. Según informó el medio local SM Noticias, al llegar al lugar los agentes encontraron a la recién nacida sin ropa, abandonada dentro de un cesto de residuos en la vía pública.

Ante la situación, el personal policial trasladó de inmediato a la menor en un patrullero hasta el Hospital Municipal Diego Thompson, para evitar la espera que implicaría la llegada de una ambulancia. Una vez en el centro de salud, la bebé fue ingresada en la unidad de Terapia Intensiva de Neonatología para su atención y control.

Al ingresar al hospital, la atención primaria se la brindó la doctora Melina Pasarelli, según informó SM Noticias. Tras atenderla, la profesional de la salud detalló que se trata de una bebé prematura de aproximadamente 36 semanas de gestación, con un peso de 1,890 kilogramos. Además, desde la institución señalaron que estimaron que el nacimiento se produjo alrededor de las 5 de la mañana, mediante un parto natural domiciliario, ya que el cordón umbilical presentaba un “corte artesanal”.

El equipo de salud que la atendió decidió bautizar a la bebé con el nombre Verónica, en reconocimiento a la oficial que encabezó el operativo de rescate y dispuso su traslado al hospital: la teniente primera Verónica Ayala.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción 3 de San Martín, bajo la supervisión del fiscal Daniel Omar Cangelosi. La causa fue caratulada como “abandono de persona”.

Con el objetivo de encontrar a los responsables de esta situación, la Justicia ordenó las primeras diligencias. Entre ellas se incluye el relevamiento de cámaras de seguridad, tanto públicas como privadas, en las inmediaciones de las calles Riobamba, Pueyrredón y Rivadavia, y la realización de peritajes fotográficos en el lugar donde fue hallada la recién nacida. También se busca dar con el paradero de cualquier testigo que pueda aportar información respecto a cómo llegó la niña a ese lugar.

Por otra parte, se solicitó la intervención del Servicio Local de Niñez, con el objetivo de definir los pasos a seguir respecto de la custodia y protección de la menor. En tanto, según el parte médico, la paciente se encuentra clínicamente estable.