Cómo se encuentra el hombre que tomaba un café en Palermo y se le cayó un vidrio en la cabeza

Un cliente de una cafetería en el barrio de Palermo sufrió heridas de consideración tras el desplome de una estructura vidriada desde un edificio mientras ocupaba una mesa en la vereda y derivó en un traslado de urgencia al centro de salud para la atención de lesiones traumáticas.

El estado de salud del hombre que se le cayó un vidrio en la cabeza

El hombre ingresó al sistema de salud con un diagnóstico complejo producto del impacto directo del material desde la altura. Fuentes del SAME detallaron a LA NACION la magnitud de las lesiones físicas sufridas por la víctima. Los médicos del Hospital Pirovano trataron un traumatismo de cráneo y heridas cortantes en la zona de la cabeza.

El momento en que le cayó un vidrio en la cabeza a un hombre

La región más afectada resultó el brazo izquierdo, ya que el golpe provocó el corte de tres tendones y requirió la aplicación de más de 20 puntos de sutura, aunque los especialistas comprobaron que el paciente se encuentra fuera de peligro. El personal sanitario garantizó la estabilidad general del herido tras las curaciones de urgencia en el Hospital Pirovano.

Cronología del incidente

Uno de los trabajadores narró la situación y las maniobras de primeros auxilios aplicadas antes del arribo de las ambulancias en diálogo con LN+. “Lo primero que pensé fue ‘tenemos que hacer algo o sino se muere’. Lo atendimos y le sangró el antebrazo, le hicimos un par de torniquetes, le limpié la cabeza para que no se ensucie la herida”, detalló el testigo sobre la asistencia primaria.

Uno de los empleados de la cafeteria relato en dialogo con LN+ como asistieron a la victima minutos despues del impacto del vidrio

El empleado describió la secuencia de llegada de los servicios de socorro: “Primero llegaron los Bomberos, la Policía y luego el SAME. Lo subieron a una camilla y se lo llevaron. Al día siguiente nos enteramos de que estaba fuera de peligro”.

Investigación policial y operativo de seguridad

Las cámaras de seguridad de un edificio aledaño registraron la secuencia completa del hecho. Las imágenes muestran el instante exacto en que la víctima recibió el impacto de un panel de blindex, que se desprendió desde un cuarto piso.

Personal de la Comisaría Vecinal 14 B de la Policía de la Ciudad acudió a la cafetería tras la alerta y los Bomberos de la Ciudad inspeccionaron la unidad funcional de origen del siniestro. El departamento estaba desocupado y cerrado con llave, pero el encargado del edificio facilitó el acceso a los efectivos. El propietario del inmueble reside en la provincia de Córdoba.

El vidrio que cayó de un cuarto piso y golpeó a un hombre de 50 años que tomaba un café en la vereda Captura

Los bomberos retiraron una segunda placa de blindex de la ventana por precaución ante el riesgo de un nuevo desprendimiento. La causa quedó bajo la órbita de la Unidad de Flagrancia Norte, a cargo de la doctora Amanda Berstein.

LA NACION consultó al Gobierno porteño para esclarecer el marco legal aplicable ante este tipo de siniestros. Las autoridades explicaron que la Ley 6116 establece la obligación de propietarios y consorcios de mantener las fachadas en condiciones óptimas para garantizar la seguridad de terceros en la vía pública. La responsabilidad por los daños recae sobre el consorcio en caso de fallas en partes comunes y sobre el dueño de la unidad funcional por elementos propios. La normativa exige la gestión de inspecciones técnicas periódicas para prevenir desprendimientos.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.