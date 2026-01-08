Villa Traful: un pueblo patagónico en el medio de la Ruta de los Siete Lagos que atesora un bosque sumergido

La Patagonia es uno de los mayores atractivos de la Argentina por sus paisajes de montañas, bosques y lagos. El verano presenta una gran oportunidad para explorar sus distintos destinos y desconectar en la naturaleza. Quienes viajan al sur argentino, no pueden dejar de pasar por la Ruta de los Siete Lagos, que ofrece postales inolvidables. Por esta vía se puede acceder a un pueblo pequeño a orillas del lago Traful, en Neuquén, y que esconde un atractivo que pocos conocen.

Atardecer en Villa Traful

Se trata de Villa Traful, que está dentro del parque nacional Nahuel Huapi, por lo que está rodeado del típico paisaje patagónico. Se encuentra a casi mitad de camino entre San Martín de los Andes y Bariloche, que serían unas dos horas más o menos en auto. Desde Villa La Angostura es alrededor de una hora y media de viaje. Para ir allí, hace falta adentrarse al bosque por la confluencia del Traful y el Limay, que consiste en un camino de ripio. Este lleva a este pequeño oasis de tranquilidad entre las montañas, los árboles y un gran cuerpo de agua turquesa del deshielo.

Además de toda esta belleza, es posible presenciar un escenario natural que en pocas partes se puede apreciar. El bosque sumergido es una de las atracciones más destacadas de este poblado. Adentro del mismo lago se pueden observar decenas de viejos cipreses emergiendo de ellas. El agua es tan transparente que es posible verlos completamente desde la superficie.

El motivo de este extraña maravilla se debe a un fenómeno natural que ocurrió hace unos 60 años. Es el resultado de un deslizamiento de ladera en los años sesenta. Por la baja temperatura del agua, los árboles se conservan de tal forma que parecen intactos.

Villa Traful tiene escondido un bosque sumergido Turismo de Villa Traful

Para llegar al bosque sumergido, hace falta hacer una excursión en bote, puesto que no hay otra forma de llegar allí que no sea por agua. Varios servicios turísticos en la localidad ofrecen el traslado hacia allí, con el cual se cruza todo el lago Traful hasta la orilla de enfrente. También existe la posibilidad de bucear entre los troncos.

Otros atractivos que ofrece este poblado rico en naturaleza son saltos de cascadas inmersos en sus bosques vírgenes, a los cuales se pueden alcanzar por senderos de trekking.

Uno de los más conocidos de la zona es la Cascada Coa Co, que es accesible por un camino fácil de unos 5 km, por lo que se estima que tiene una duración de 40 minutos. Muy cerca de allí, se puede visitar el Arroyo Blanco, la Cascada Blanca y la Cascada Co Lemu. No solo se pueden alcanzar con caminatas: algunos deciden llegar allí en cabalgatas o en bicicleta. La facilidad de los senderos y la belleza que los rodea hace que sea una opción ideal para hacer en familia.

Las pinturas rupestres de los pueblos originarios tehuelches en Villa Traful Turismo de Villa Traful

Por otro lado, esta localidad también esconde un patrimonio cultural de Neuquén. En la costa norte del lago Traful se pueden encontrar pinturas rupestres de los pueblos originarios tehuelches. Estas obras, creadas con pigmentos naturales, presentan figuras de guanacos, ciervos y símbolos cargados de espiritualidad y significado para esa cultura. Para llegar a ellas, hace falta caminar un recorrido de 12 km que atraviesa las serenas lagunas Verde y Azul. Esta experiencia invita a explorar no solo un paisaje único, sino también la historia del lugar.