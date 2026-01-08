“El fuego rugiendo y los animales gritando”: continúa el dramático incendio en Chubut y el humo impide el combate aéreo

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- A más de tres días de haberse iniciado en Puerto Patriada, el incendio forestal que ya afectó más de 2000 hectáreas y arrasó con diez viviendas en Chubut permanece activo. Si bien hay menos viento que en los primeros días, las temperaturas se mantienen cerca de 30ºC y el humo estancado en el valle de Epuyén impide por ahora la operación de los medios aéreos.

Hasta el mediodía de ayer, personal del Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF) y bomberos construyeron fajas cortafuegos y el trabajo se concentró en proteger viviendas, especialmente en la zona de Rincón de Lobos, cerca de la localidad de El Hoyo, y en la ladera sur del cerro Pirque, cerca de Epuyén. Los brigadistas –oficiales y autoconvocados– también realizaron enfriamiento con equipos de agua.

Vecinos en el techo de un camión cisterna, frente al incendio en el cerro Pirque MARTIN LEVICOY� - AFP�

“En Patriada se trabajó ayer en algunos focos que se reactivaron, pero fueron mayormente tareas de control. Anoche volvimos muy tarde de Epuyén, adonde seguimos yendo para colaborar con amigos. Se aprovechó para apagar puntos calientes cerca de las casas y hacer cortafuegos grandes para intentar que, si se reactiva fuerte, el fuego no se acerque a las casas. Hoy creo que seguiremos en esa misma línea, no hay tanto viento, pero sigue activo por todos lados y esperamos un poco lo peor”, indicó hoy Adán Jones, que vive en Puerto Patriada y consiguió salvar su casa.

Cientos de pobladores mantienen guardias en sus chacras y las brigadas de vecinos se organizan a pesar del cansancio acumulado para seguir intentando mantener las llamas, de origen intencional, a raya. “Escuchar al fuego rugiendo, a los coihues centenarios cayendo, a los animales del Pirque gritando. Escuchar las motobombas al palo. Las instrucciones en la radio. Las voces de los pájaros cazados por el calor. Escuchar al colapso es estar en este incendio”, escribió en sus redes la activista y politóloga Flavia Broffoni.

Un caballo muerto en la zona afectada por el feroz incendio forestal en El Hoyo MARTIN LEVICOY - AFP

Ella y sus vecinos llevan más de tres días intentando defender su espacio. Ayer, el incendio quemó elementos esenciales como motobombas y motosierras, por lo que los vecinos solicitan con urgencia motobombas, mangas forestales con acople, motosierras y rastrillos forestales, entre otras herramientas. “Las llamas avanzan sobre bosques y amenazan hogares. Sabemos que, ante un desastre de esta escala, no hay instituciones que den abasto por sí solas; nunca alcanza. Por eso, el trabajo solidario y organizado es nuestra herramienta más poderosa”, comentaron desde la Brigada Patagónica, formada por vecinos autoconvocados. Por estas horas, se concentran en contener frentes activos y proteger viviendas, sobre todo en Callejón Mayorga y en la costa del lago Epuyén.

Desde la Municipalidad de Epuyén informaron que la escasa visibilidad por el intenso humo hizo imposible ayer la actividad de los medios aéreos. En ese sentido, la Subsecretaría de Protección Ciudadana de la provincia de Chubut solicitó transitar con precaución sobre la Ruta Nacional N°40, en el tramo entre Esquel y El Bolsón, debido a la reducida visibilidad por presencia de humo. En tanto, se encuentra cerrado el acceso al Parque Municipal Puerto Bonito.

Los Alerces

Algo más al sur, también permanece activo el incendio en el Parque Nacional Los Alerces, en los alrededores del lago Menéndez. El intendente del parque, Danilo Hernández Otaño, confirmó a LA NACION que el fuego se encuentra actualmente a 15 km de la localidad de Villa Lago Rivadavia. De hecho, la Municipalidad de Cholila solicitó a vecinos y visitantes estar preparados y atentos ante una posible evacuación.

De acuerdo con el último comunicado oficial, el incendio en Los Alerces –que fue denominado Puerto Café y que se inició el 9 de diciembre por rayos– se encuentra activo entre lago Verde y lago Rivadavia. “La complejidad de control en el área inicial, con riscos altos, sin disponibilidad de agua y con una acumulación sobre el suelo de casi un metro de cañas secas, facilitó una propagación veloz en cuanto se combinaron las condiciones meteorológicas de altas temperaturas, baja humedad, inestabilidad atmosférica y vientos intensos”, señalaron desde el parque nacional.

Unas 70 personas están afectadas al combate del incendio. Para hoy se esperan máximas de 29ºC, una humedad relativa mínima del 25%, una velocidad del viento de entre 10 y 20 km/h de direcciones variables, predominando del sector oeste, con ráfagas que irán aumentando hasta 35 km/h. No se prevén precipitaciones. La proyección meteorológica para los próximos días supone un escenario adverso para el despliegue de los combatientes de incendios.

“Actualmente, la densidad de humo en la zona condiciona la seguridad de los desplazamientos de equipos, tanto en el terreno con pendientes y quebradas, como en la navegación lacustre de apoyo, y restringe la posibilidad de operación para los medios aéreos por baja visibilidad”, sumaron desde el área protegida.

Más allá de los turistas que fueron evacuados preventivamente de esa zona del parque nacional, los pobladores se mantienen en sus viviendas, con el apoyo de las brigadas. Por ahora, la ruta 71 se mantiene con tránsito restringido entre la Portada Norte y Quebrada del León. Entre la Portada Centro y Quebrada del León, los servicios turísticos se prestan con normalidad.

Cómo colaborar con las familias damnificadas