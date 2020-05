Florencia Cahn, integrante del comité de expertos sanitaristas que asesoran al presidente Alberto Fernández advirtió sobre los riesgos que conlleva la mayor circulación de gente en las calles tras la mayor flexibilización de la cuarentena en la última semana Crédito: Captura

Florencia Cahn , integrante del comité de expertos sanitaristas que asesoran al presidente Alberto Fernández sobre la pandemia de coronavirus, analizó el aumento de casos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y advirtió sobre los riesgos que conlleva la mayor circulación de gente en las calles tras la mayor flexibilización de la cuarentena en la última semana. "Si nos relajamos, en muy poco tiempo podemos terminar como Brasil" , dijo.

" La zona más crítica con casi el 90% de los casos es el AMBA . Ahí la apertura de actividades tiene que ser mas cuidadosa que en otro lado. Llevamos dos meses de cuarentena y la gente necesita económicamente poder reactivarse. El tema no es que se abre sino como se abre para que no configure un peligro . Para ello, hay que acudir a la responsabilidad social: mantener la distancia, lavarse las manos y usar tapabocas ", dijo la infectóloga en radio La Red .

" Cuanta más personas circulan más circula el virus pero si cada uno toma las medidas necesarias y que no se sobrecargue el trasporte público podemos minimizar el impacto. Pero aumento va haber, es inevitable ", explicó.

Por eso, la experta llamó a que la población no relaje su comportamiento, que para ella, fue la clave para que hasta ahora no se haya disparado la curva de contagios. " Si hasta ahora nos fue bien es porque como sociedad nos comportamos de una manera madura e hicimos las cosas como corresponden . Pero si empezamos a hacer las cosas mal en poco tiempo podemos estar en una situación preocupante", razonó.

A su vez, dio ejemplos de distinta situaciones que percibió en la vía pública. "Me preocupa lo que pasa en la calle: grupos de personas charlando, gente sentada en un banquilto tomando sol", dijo y añadió: " El hecho que se pueda salir no nos obliga a salir. Hay que estar en la casa todo lo posible. No nos engañemos para buscar excusas para salir porque cuanto más salimos mas circula el virus ".

"En la Argentina no vimos la cara mas tremenda de este virus porque la cuarentena obligatoria fue muy temprana con menos de 100 casos. Si nosotros nos relajamos y empezamos a hacer cualquier cosa, en muy poco tiempo podemos terminar como esta Brasil. hay que ser conscientes", advirtió con el ejemplo de país vecino que registra hasta el momento más de 192.000 contagios y 13.276 muertes.

Sin embargo, Cahn aseguró que "ningún gobierno va a dejar que se llegue a ese punto" y que de "ser necesario se dará un paso para atrás para no dejar que se disparen los casos, que el sistema de salud colapse y que los médicos tengan que decidir a que paciente se salva porque no alcanzan los recursos"