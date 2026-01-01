LA NACION

Así funcionan los supermercados hoy, jueves 1° de enero de 2026

Según el rubro, la atención estará limitada en la jornada de año nuevo ya que es feriado nacional en todo el país

Este jueves 1° de enero muchos argentinos se preguntan qué locales están abiertos. Los supermercados, por ejemplo, generan dudas a muchas personas: ¿dan servicio este día de Año Nuevo?

Entre el último día de 2025 y el primero del año siguiente existe una diferencia sustancial establecida en el calendario de feriados del Ministerio del Interior.

El jueves 1° de enero de 2026 es feriado nacional inamovible en todo el territorio nacional, y durante toda la jornada rigen las normas de descanso dominical.

  • Supermercados: las cadenas cerrarán sus sucursales al público durante el 1 de enero.

Cómo funcionan los servicios de transporte, bancos y supermercados el 1° de enero

  • Administración pública: las oficinas de las diferentes dependencias de la administración pública de todo el país permanecen cerradas el el 1° de enero. Esto se debe a que el Decreto 883/2025, publicado en el Boletín Oficial, establece el otorgamiento de “asueto al personal de la Administración Pública Nacional los días 24 y 31 de diciembre de 2025.
  • Bancos: las entidades bancarias ya informan en sus sitios que no habrá operatoria el 1° de enero de 2026. De todos modos, los canales electrónicos tales como home banking, banca móvil y cajeros automáticos estarán disponibles.
  • Colectivos: el 1 de enero, el servicio funcionan con la frecuencia de un día feriado.
  • Trenes: el miércoles 24, funcionarán con cronograma de sábados, en horas de la tarde se reduce notoriamente la frecuencia y el horario del último tren. El jueves, en cambio, los trenes funcionan con esquema de feriados y el último servicio se presta a las 21 horas.
  • Subte y Premetro: el 1° de enero lo hará de 8 a 22 horas. Se podrá ver el detalle del funcionamiento de cada línea en el sitio oficial de Emova.
  • Estacionamiento en CABA: está permitido estacionar sobre las avenidas y calles donde está prohibido estacionar los días hábiles de 7 a 21. No está permitido estacionar sobre avenidas o calles donde está prohibido estacionar las 24 horas, como pasajes, calles con Metrobus, calles de convivencia, espacios paralelos o ciclovías. El estacionamiento medido no tiene vigencia hoy.
  • Peajes: los peajes hoy funcionan como en el fin de semana, por lo que tienen como hora pico el horario de 11 a 15, sentido provincia de Buenos Aires, y de 17 a 21, sentido centro.
  • Cementerios en CABA: las inhumaciones en los Cementerios de Chacarita, Flores, Recoleta y el ingreso de los fallecidos al Crematorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se realizan de 7.30 a 14 horas a destino, recepcionándose el último trámite a las 13 horas, e iniciando la última inhumación a las 13.30 horas.

Todos los feriados de 2026

Enero

  • Jueves 1° de enero: Año Nuevo (feriado inamovible)

Febrero

  • Lunes 16 de febrero: Carnaval (feriado inamovible)
  • Martes 17 de febrero: Carnaval (feriado inamovible)

Marzo

  • Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (feriado inamovible)

Abril

  • Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible) y Jueves Santo (día no laborable)
  • Viernes 3 de abril: Viernes Santo (feriado inamovible)

Mayo

  • Viernes 1° de mayo: Día del Trabajo (feriado inamovible)
  • Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible)

Junio

  • Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (feriado trasladable)
  • Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible)

Julio

  • Jueves 9 de julio: Día de la Independencia (feriado inamovible)

Agosto

  • Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable)

Octubre

  • Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Noviembre

  • Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable)

Diciembre

  • Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible)
