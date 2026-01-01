Así funcionan los supermercados hoy, jueves 1° de enero de 2026

Este jueves 1° de enero muchos argentinos se preguntan qué locales están abiertos. Los supermercados, por ejemplo, generan dudas a muchas personas: ¿dan servicio este día de Año Nuevo?

¿Abren los supermercados hoy? (AP foto/Stephanie Scarbrough) Stephanie Scarbrough - AP

Entre el último día de 2025 y el primero del año siguiente existe una diferencia sustancial establecida en el calendario de feriados del Ministerio del Interior.

El jueves 1° de enero de 2026 es feriado nacional inamovible en todo el territorio nacional, y durante toda la jornada rigen las normas de descanso dominical.

Así funcionan los supermercados hoy, jueves 1° de enero

Supermercados : las cadenas cerrarán sus sucursales al público durante el 1 de enero.

Cómo funcionan los servicios de transporte, bancos y supermercados el 1° de enero

Administración pública : las oficinas de las diferentes dependencias de la administración pública de todo el país permanecen cerradas el el 1° de enero. Esto se debe a que el Decreto 883/2025, publicado en el Boletín Oficial, establece el otorgamiento de “asueto al personal de la Administración Pública Nacional los días 24 y 31 de diciembre de 2025.

las oficinas de las diferentes dependencias de la administración pública de todo el país permanecen cerradas el el 1° de enero. Esto se debe a que el Decreto 883/2025, publicado en el Boletín Oficial, establece el otorgamiento de “asueto al personal de la Administración Pública Nacional los días de 2025. Bancos : las entidades bancarias ya informan en sus sitios que no habrá operatoria el 1° de enero de 2026. De todos modos, los canales electrónicos tales como home banking, banca móvil y cajeros automáticos estarán disponibles.

Los bancos permanecerán cerrados, pero se podrá extraer dinero de los cajeros automáticos [e]MARTIN ZABALA - XinHua

Colectivos : el 1 de enero, el servicio funcionan con la frecuencia de un día feriado.

: el 1 de enero, el servicio funcionan con la frecuencia de un día feriado. Trenes : el miércoles 24, funcionarán con cronograma de sábados, en horas de la tarde se reduce notoriamente la frecuencia y el horario del último tren. El jueves, en cambio, los trenes funcionan con esquema de feriados y el último servicio se presta a las 21 horas.

: el miércoles 24, funcionarán con cronograma de sábados, en horas de la tarde se reduce notoriamente la frecuencia y el horario del último tren. El jueves, en cambio, los trenes funcionan con esquema de feriados y el último servicio se presta a las 21 horas. Subte y Premetro : el 1° de enero lo hará de 8 a 22 horas. Se podrá ver el detalle del funcionamiento de cada línea en el sitio oficial de Emova.

El funcionamiento de los subtes el 31 de diciembre y 1 de enero FABIAN MARELLI

Estacionamiento en CABA : está permitido estacionar sobre las avenidas y calles donde está prohibido estacionar los días hábiles de 7 a 21. No está permitido estacionar sobre avenidas o calles donde está prohibido estacionar las 24 horas, como pasajes, calles con Metrobus, calles de convivencia, espacios paralelos o ciclovías. El estacionamiento medido no tiene vigencia hoy.

: está donde está prohibido estacionar los días hábiles de 7 a 21. No está permitido estacionar sobre avenidas o calles donde está prohibido estacionar las 24 horas, como pasajes, calles con Metrobus, calles de convivencia, espacios paralelos o ciclovías. El estacionamiento medido no tiene vigencia hoy. Peajes : los peajes hoy funcionan como en el fin de semana, por lo que tienen como hora pico el horario de 11 a 15, sentido provincia de Buenos Aires, y de 17 a 21, sentido centro.

los peajes hoy funcionan como en el fin de semana, por lo que tienen como hora pico el horario de 11 a 15, sentido provincia de Buenos Aires, y de 17 a 21, sentido centro. Cementerios en CABA: las inhumaciones en los Cementerios de Chacarita, Flores, Recoleta y el ingreso de los fallecidos al Crematorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se realizan de 7.30 a 14 horas a destino, recepcionándose el último trámite a las 13 horas, e iniciando la última inhumación a las 13.30 horas.

Todos los feriados de 2026

Enero

Jueves 1° de enero: Año Nuevo (feriado inamovible)

Febrero

Lunes 16 de febrero: Carnaval (feriado inamovible)

Martes 17 de febrero: Carnaval (feriado inamovible)

Marzo

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (feriado inamovible)

Abril

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible) y Jueves Santo (día no laborable)

Viernes 3 de abril: Viernes Santo (feriado inamovible)

Mayo

Viernes 1° de mayo: Día del Trabajo (feriado inamovible)

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible)

Junio

Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (feriado trasladable)

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible)

Julio

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia (feriado inamovible)

Agosto

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable)

Octubre

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Noviembre

Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable)

Diciembre

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

Viernes 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible)