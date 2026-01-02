Los residentes de la provincia de Buenos Aires que ya piensan en el próximo ciclo lectivo y tienen la inquietud de cuándo empiezan las clases en la provincia de Buenos Aires 2026, deben saber que la vuelta a clases ya cuenta con una fecha específica, así como también el receso de invierno y la finalización de la cursada.

El gobierno provincial dio a conocer la fecha de inicio de clases de 2026 Archivo

La Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires dio a conocer el Calendario Escolar 2026, que organiza el ciclo lectivo para todos los niveles y modalidades del sistema educativo bonaerense y garantiza un total de 190 días de clases, lo que reafirma el derecho a la educación y la previsibilidad para las comunidades educativas.

Cuándo empiezan las clases en la provincia de Buenos Aires 2026

El calendario, aprobado por unanimidad en el Consejo General de Cultura y Educación, establece el inicio de clases el 2 de marzo de 2026 para la mayoría de los niveles y modalidades.

Esta fecha de inicio es para la educación primaria, la educación secundaria, junto con la educación técnica, agraria, las secundarias especializadas en Arte y los EOE, la educación especial, los centros y servicios agregados de formación integral y la educación de jóvenes, adultos y adultos mayores.

En tanto, para la educación de formación profesional, el inicio está previsto para el 9 de marzo; y la educación superior, que incluye la formación docente inicial, la formación técnica como la formación artística, comenzará el 16 de marzo.

Cuándo son las vacaciones de invierno en la provincia de Buenos Aires

En el territorio bonaerense, el receso invernal se ubicará entre el 20 y el 31 de julio, y el cierre del ciclo lectivo está pautado para el 22 de diciembre, para gran parte de los niveles de enseñanza.

Para la educación de formación profesional, en cambio, el receso será del 20 al 31 de julio, y finalización el 18 de diciembre; y la educación superior tendrá receso invernal del 20 al 31 de julio y concluirá el 27 de noviembre de 2026.

También se conocen la fechas de vacaciones de invierno y de finalización de clases

Además, el Calendario Escolar 2026 prevé la realización de cinco jornadas institucionales regionalizadas a lo largo del ciclo lectivo: dos en febrero, una en agosto, una en diciembre y una a definir por los equipos distritales e institucionales, fortaleciendo los espacios de trabajo colectivo y formación situada.

Cómo se organizan los 190 días de clases en todo el país

El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación informó que en la asamblea N.º 147 del Consejo Federal de Educación (CFE) se reafirmó la planificación de calendarios escolares con 190 días de clase para el próximo ciclo lectivo y el cumplimiento de las 760 horas reloj en el nivel primario y 900 horas reloj en secundaria.

El criterio del gobierno nacional para los días de clases en todo el país se basa en el cumplimiento efectivo de la resolución 484/24, que establece que será considerado como día de clase efectivo en los niveles primario y secundario, aquel en el que se haya completado un piso mínimo de cuatro horas reloj de actividades pedagógicas con estudiantes.

El Ministerio de Capital Humano dispone para 2026 los 190 días de clases en todo el país Gentileza del GCBA

Cuál es la cantidad mínima de horas de clases para cada nivel

La Secretaría de Educación explica que en caso de no cumplir con la carga horaria de 190 días de clase efectivos (760 horas reloj), en el nivel primario, deberán articularse distintas medidas de recuperación para garantizar el piso. Para el nivel secundario, se contempla un piso mínimo de 900 horas reloj; y para nivel inicial, un mínimo de 570 horas reloj.