Vacaciones en Brasil: cuál es la manera más conveniente de pagar los consumos en el verano 2026

Brasil se prepara para recibir una nueva ola de turistas argentinos este verano 2026, lo que confirma su rol como el destino internacional estrella. Impulsado por un tipo de cambio favorable y una oferta variada, el flujo de viajeros locales creció exponencialmente en los últimos años. Entre enero y noviembre de 2025, Brasil recibió más de tres millones de argentinos, un aumento del 82,1% respecto al mismo período de 2024. Ante este escenario, la pregunta sobre la forma más conveniente de pagar los consumos es crucial, y la respuesta, según diversas fuentes y la experiencia de los viajeros, apunta a Pix. Este sistema de pagos instantáneos brasileño revolucionó la gestión de gastos, ya que ofrece seguridad y una practicidad inigualable frente a métodos tradicionales.

La hegemonía de Pix es innegable, ya que un estudio de Netquest revela que el 61% de los argentinos en Brasil lo utilizan para abonar productos y servicios, un número que supera al 49% del efectivo y al 45,7% de las tarjetas. La preferencia es tal que el 80,6% de sus usuarios lo emplea para al menos la mitad de sus consumos, y el 40,5% planea usarlo para casi la totalidad de sus gastos. Esta adopción masiva se sustenta en sus múltiples ventajas, convirtiéndolo en un estándar en comercios grandes y pequeños.

Pix fue lanzado por el Banco Central de Brasil en 2020 y se convirtió en un éxito absoluto

La principal fortaleza de Pix reside en el tipo de cambio que ofrece. Al operar con billeteras digitales argentinas compatibles, el pago se realiza en pesos o desde un saldo en dólares, por lo que elude los recargos e impuestos asociados al “dólar tarjeta”. Mientras que este último superaba los $1.900 en diciembre de 2025, el tipo de cambio efectivo mediante Pix se ubicaba cerca de los $1.500 por dólar. Esta diferencia, superior a los $400 por dólar, se traduce en un ahorro significativo, que puede oscilar entre un 20% y un 30% en los gastos diarios. Para una nota de LA NACION, Emiliano Bivachi, CTO de Cocos, enfatizó que “Pix se consolidó como una de las opciones más eficientes: es rápido, seguro y con un tipo de cambio más conveniente versus otras aplicaciones o tarjetas de crédito”.

La facilidad operativa es otro factor determinante en su preferencia, valorada por el 70,3% de los usuarios. La posibilidad de pagar instantáneamente desde el celular, ya sea con un código QR o con una “llave Pix”, elimina fricciones y la dependencia de medios tradicionales. Sebastián Díaz de Valdés, Country Manager Argentina de Global66, subrayó en la mencionada nota que Pix “permite transferencias instantáneas las 24 horas y goza de una aceptación prácticamente universal en Brasil. Además, al debitar directamente en reales, evita costos adicionales de tipo de cambio y ofrece un muy buen nivel de seguridad, ya que no expone datos de la tarjeta”. Esta amplia cobertura se extiende desde supermercados hasta vendedores ambulantes en la playa. Incluso, uno de cada cuatro turistas argentinos lo utiliza para pagos anticipados de reservas o transporte antes de llegar a destino.

Un abanico de fintech y billeteras digitales argentinas incorporó la funcionalidad Pix. Entre las más destacadas se encuentran Mercado Pago, Ualá, Prex, Belo, Lemon, Cocos, Global66, Fiwind, Brubank, Binance Pay, Bybit Pay, DolarApp y Astropay. Sitios como comparapix.com y acuantoesta.com permiten a los usuarios monitorear las cotizaciones en tiempo real, que suelen equipararse al dólar financiero o MEP. A modo de referencia, Prex ofrecía $280,42 por real y Mercado Pago $279,51, mientras que el real blue se cotizaba a $292,00 y el real tarjeta a $354,90. Daniel Conte, country manager de Prex Argentina, señaló que “el 90% de los pagos realizados por argentinos a través de este sistema se debitan en pesos, lo que confirma la preferencia por utilizar la moneda de origen al momento de pagar en el exterior”.

Pix se convirtió en la plataforma más utilizada por todos sus beneficios

Las tarjetas de crédito y débito, si bien ofrecen comodidad, acarrean desventajas económicas considerables. Los bancos suelen aplicar comisiones de entre 4,5% y 7% por transacciones internacionales. Además, todos los consumos se liquidan al valor del “dólar tarjeta”, que incluye impuestos y percepciones, lo que resulta en un costo final más elevado. El riesgo de clonación de tarjetas es un factor de preocupación en Brasil, y su aceptación puede ser limitada en comercios informales. Si bien algunos expertos plantean que la tarjeta de crédito podría ser la opción más económica al cancelar el resumen con dólares oficiales adquiridos por home banking, esto implica una gestión adicional y no siempre garantiza una ganancia sustancial. Otra de las recomendaciones es para aquellos que tienen dólares ahorrados en el banco, ya que se puede hacer un “stop debit” y usar tarjetas vinculadas a cuentas en dólares para evitar el “dólar tarjeta”.

El efectivo, por su parte, si bien es de aceptación universal, se considera el medio de pago más riesgoso e incómodo. Moverse con grandes sumas de reales o dólares físicos aumenta la exposición a robos o pérdidas. Además, las casas de cambio suelen aplicar cotizaciones menos competitivas y spreads más altos para la compra de reales. Los viajeros que optan por llevar dólares para cambiarlos en destino se enfrentan a la variabilidad de la cotización diaria, que puede ser menos favorable que el tipo de cambio financiero que ofrecen las billeteras virtuales.

El efectivo es cada vez menos utilizado en Brasil por todos los beneficios de las aplicaciones Shutterstock

En síntesis, la masiva afluencia de argentinos a Brasil y un escenario cambiario que penaliza el uso de tarjetas tradicionales inclinan la balanza hacia los pagos digitales. Pix, con su tipo de cambio ventajoso, seguridad y facilidad de uso, se erige como la opción más conveniente para unas vacaciones sin sobresaltos financieros en el verano de 2026.