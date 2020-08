El nuevo test serológico desarrollado por los científicos del Instituto Leloir y del CONICET detecta la inmunoglobulina IgM, el primer anticuerpo que genera el sistema inmune para combatir una infección Crédito: Instituto Leloir

El mismo equipo científico que en 45 días creó el primer test serológico (para medir anticuerpos contra el SARS-CoV-2), el CovidAR IgG, puso a punto otro que mide la otra inmunoglobulina que se genera en respuesta al virus, la IgM. Ambas aparecen en distintos momentos de la infección y permiten obtener distintas conclusiones. El test, que también se entregará gratuitamente a hospitales y centros de salud, acaba de ser aprobado por la Anmat.

"Este nuevo test para IgM es complementario y agrega información al anterior -explica la viróloga Andrea Gamarnik, que lidera el grupo-. En otras infecciones, la IgM aparece como una semana antes que la IgG. Con este coronavirus, ambas se detectan muy cerca en el tiempo, casi juntas en alrededor del 80% de los casos que estudiamos hasta ahora, que son unos 3000".

La primera se genera en el 40% de las personas en los primeros siete días de comenzados los síntomas. "La IgG, en el caso particular de la infección con el nuevo coronavirus, puede aparecer unos días después pero notamos que en muchos casos aparece simultáneamente", agrega Diego Ojeda, becario posdoctoral de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i) e integrante del laboratorio de Gamarnik, según un comunicado de la agencia CyTA.

Las dos aumentan en función del tiempo. La IgM empieza a declinar después de unas semanas, pero la IgG sigue alta por meses. La pregunta que todavía permanece sin respuesta es cuánto tiempo dura y de qué calidad es la protección que ofrece después de la infección.

"En general, la respuesta inmunológica da lugar a anticuerpos neutralizantes, que son los que impiden que el virus infecte una célula, los que interfieren para que no pueda entrar -explica Gamarnik-. ¿Cuántos hay y cuánto duran? Todavía no lo sabemos, porque no pasó tanto tiempo desde que se describió".

Nivel de anticuerpos

El nivel de anticuerpos varía mucho de persona a persona. Por eso, el equipo de Gamarnik acaba de validar protocolos estandarizados para que en todos los lugares donde se miden (ya sea para uso de plasma de convalecientes, para estudios clínicos o para otras aplicaciones) se haga de la misma forma, dado que el resultado depende de cómo se realice la determinación.

"Se llama protocolo de titulación: consiste en medir la cantidad de inmunoglobulinas que están dirigidas a la proteína Spike (del virus), que son los anticuerpos que nos interesan -destaca la investigadora-. Fue aprobado por Anmat la semana pasada y lo incorporamos en el CovidAR IgG, que se está repartiendo desde Tierra del Fuego hasta el Chaco, para que todos nos comuniquemos en el mismo idioma, que hablemos de algo que fue medido con la misma regla".

En algunos casos, el nuevo test de IgM permite detectar la infección unos días antes, y también, calcular en qué momento, si más cerca o más lejos de la infección, está la persona, porque como sus niveles bajan en alrededor de cuatro a ocho semanas, si el contacto con el virus se produjo dos meses antes, tendrá IgG, pero prácticamente nada de IgM.

Si bien aún no se sabe con precisión cuánto dura la IgG circulante, si se considera información obtenida con otros coronavirus como el SARS-CoV-1 es posible que la inmunidad dure al menos un año. "Este es un tema de intenso estudio y todavía no personas que hayan pasado ese período desde el inicio de la pandemia. Por este motivo es importante estudiar cómo evoluciona el nivel de anticuerpos a medida que nos alejamos del momento de la infección", subraya en el mismo comunicado María Mora González López Ledesma, investigadora asistente del Conicet y también integrante del grupo de Gamarnik.

Con tal fin, los científicos están colaborando con profesionales del Hospital de Clínicas "José de San Martín", liderados por Beatriz Perazzi, en el seguimiento de pacientes a los que se les miden los niveles de IgG e IgM a medida que pasa el tiempo. "Estos estudios son de gran importancia porque nos permitirán determinar con mayor precisión la duración de cada uno de estos dos anticuerpos", subraya Gamarnik.

Además, con el Serokit, un equipo validado para la recolección y conservación de anticuerpos en muestras de una gota de sangre, se están realizando estudios de seroprevalencia en la ciudad de Buenos Aires y en personal de la salud de la Provincia de Buenos Aires.

Los científicos ya llevan producidos casi medio millón de tests de diagnóstico CovidAR en colaboración con el Laboratorio Lemos. Participan también Marcelo Yanovsky y Julio Caramelo, jefes de laboratorio de la Fundación Instituto Leloir e investigadores del Coinicet; Diego Álvarez de la Universidad Nacional de San Martín; y otros doctorandos y jóvenes doctores que integran el grupo de Gamarnik: Horacio Martín Pallarés, Guadalupe Costa Navarro y Lautaro Sánchez; y Jorge Carradori, del Laboratorio Lemos.