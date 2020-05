El ministro de Educación Nicolás Trotta sostuvo que se analiza la posibilidad de que se permitan viajes de egresados escalonados a partir de septiembre Fuente: Archivo - Crédito: Julian Lausi

Después de haber anunciado un posible regreso a clases anticipado en las provincias que desde hace 45 días no registran nuevos casos de Covid-19 , quizá en julio próximo, hoy el ministro de Educación, Nicolás Trotta , habló sobre los viajes de egresados de los alumnos que este año terminan el ciclo secundario, y deslizó que podrían realizarse a partir de septiembre y de manera escalonada .

"No tenemos la certeza, pero podría llegar a ser una posibilidad. Estamos trabajando en el tema con el ministro de Turismo, Matías Lammens , y también con las cámaras del sector", dijo el ministro, que precisó que son más de 140.000 los estudiantes de todo el país que ya tienen el viaje pago.

Galo Echevarría es uno de ellos. Tiene 17 años y va a un colegio marista en la zona de Recoleta. Con la noticia de la prolongación de la cuarentena hasta el 7 próximo, confiesa que cada vez tenía menos esperanzas. "El viaje lo pagamos en cuotas y tenían fecha para agosto -cuenta Camila, su madre--. Yo le dije mil veces que no se ilusione, que no le pusiera demasiadas fichas para este año. No quería ser pesimista. Le decía que en algún momento iban a reprogramarse, pero en la agencia siempre nos decían lo mismo: que teníamos que esperar".

Después del anuncio de Trotta, las líneas de teléfono de las agencias de turismo estudiantil no dejaron de sonar. Los llamados, que por estas semanas habían sido esporádicos, se multiplicaron en una sola tarde

Ahora, Galo vuelve a ilusionarse. El viaje volvió a ser tema de conversación en el grupo de WhatsApp, y aunque en la agencia no les confirmaron ninguna fecha, el adolescente recuperó el entusiasmo. Después del anuncio de Trotta, las líneas de teléfono de las agencias de turismo estudiantil no dejaron de sonar. Los llamados, que por estas semanas habían sido esporádicos, se multiplicaron en una sola tarde. Adrián Manzotti es el responsable de Turismo Estudiantil de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt). Confiesa que hoy fue un día movido, y antes de comenzar una reunión por Zoom con otros operadores del sector para discutir sobre el tema, dice que los viajes comenzarán a reprogramarse después de que empiecen las clases presenciales. "Seguimos trabajando con todos los destinos, y armando el mejor cronograma posible. La verdad que es una buena noticia que desde el Ministerio de Educación se haya pronunciado sobre el tema. Hasta ahora no lo habían hecho. Y es un buen signo", reflexiona Manzotti, y agrega otro dato: "También nos confirmaron que los estudiantes van a tener los cinco días libres estipulados para hacer el viaje. Ya está el okey del Ministerio de Educación, que era algo muy importante en medio de este contexto".

A partir del anuncio de Trotta, los llamados a las agencias de viajes se multiplicaron Fuente: Archivo

En el país existen unas 200 agencias de turismos estudiantil, aunque hay cinco grandes operadores que concentran la mayoría de los viajes. Actualmente, las salidas más afectadas son las de los estudiantes secundarios, que suelen realizarse entre junio y septiembre. "Hasta el momento habían sido suspendidos todos los viajes hasta agosto, que en su mayoría son de los egresados de 5° año. Los de los más chicos, los que egresan de la primaria, se dan más entre septiembre y diciembre. Para esos casos todavía no había cancelaciones, aunque sí muchas familias que consultaban sobre la continuidad en el pago de las cuotas", dice Manzotti, que recuerda la época de la epidemia de gripe A, en 2009. "Ese año todos los viajes se movieron de fecha. Pero se hicieron. Quizá esta vez hubo más incertidumbre. Pero todos los viajes se van a reprogramar", refuerza.

Trotta insistió en que la solución será "viajar escalonadamente", tanto para evitar una eventual propagación del virus como una saturación del mercado interno, sobre todo en los destinos más concurridos, como Bariloche. "Los viajes de egresados son un componente central en la vida de los alumnos. Implica el cierre de 14 años de trayectoria escolar", señaló el ministro.

Micaela Vázquez Paz, de 17 años, es alumna del colegio Crear y Ser, de Castelar, y su curso tenía el viaje contratado para junio. "Lo peor de todo no es el viaje, es no estar en el colegio con mis amigas. El último año es un momento que todos esperamos. Este año empezó todo remal. Hasta el día que se hizo el UPD (último primer día) llovió. Después, nos hicimos los buzos de egresados, y nunca nos los llegaron a entregar porque el local se atrasó con los pedidos y empezó la cuarentena", cuenta. Los días de Micaela se reparten entre las clases virtuales, trabajos prácticos y los encuentros por Zoom con sus amigas, pero afirma que no es lo mismo. Este quinto año no se parece en nada a lo que se imaginó como cierre de ciclo. "Ya habían dicho que era probable que el viaje se hiciera después de septiembre, pero no sabemos si los boliches van a estar cerrados, y muchos no quieren ir si eso pasa. O se va a cambiar a otro tipo de viaje, sin salidas a la noche", agrega Micaela, con desilusión.

Para la familia Cafarelli, el viaje había dejado de ser un tema de preocupación. "No te digo que nos habíamos olvidado, pero estábamos más relajados, como entregados con la situación. "Ya lo tenemos todo pago, porque como nos ofrecieron un descuento, lo cancelamos en 2019. Hasta ahora dudábamos sobre lo que podría pasar. Pero como ellos viajarían en noviembre, sabíamos que podrían tener más chances. Ojalá puedan hacerlo antes de que termine el año. Todos los chicos están muy ilusionados", concluye Marina, que es madre de una alumna que va a séptimo grado del colegio Sagrada Familia, y que aún sueña con su viaje a Córdoba.