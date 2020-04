Fiesta de luces en los balcones 00:35

¡Bien bien, vamos , más rápido! ¡Vamos Árboris! Un DJ envalentona a su público, que lo sigue desde los balcones y logra por un instante abstraerse de la realidad. Hay alegría, cantos y hasta concentración por seguir el ritmo con las luces del ya popular prende y apaga. Todo había comenzado unos minutos antes, a las 19, cuando comenzaba a caer el sol, en un complejo de edificios en La Horqueta, San Isidro.

Rodrigo, "Rudi", uno de los dueños de Sarapura DJ, había recibido el pedido de sus vecinos para que pasara música. Un momento de disfrute y distensión es necesario, explicaron. La iniciativa cobró fuerza y tuvo lugar ayer bajo la consigna de "Ponele onda a la cuarentena".

Fue una hora de música para no molestar a alguno que no quisiese participar. El primer tema para calentar motores y romper el hielo fue un remix de Shape of You, de Ed Sheeran, aunque el reportorio incluyó desde clásicos de Queen, hasta Soy Sabalero, de Los Palmeras.

"Es emocionante ver la recepción que tuvo. Fue una locura. La idea es simplemente disfrutar. Nadie es ajeno a la realidad y estos momentos, que te sacan una alegría, son un envión anímico. Con los vecinos del complejo decidimos hacer algo distinto. Muchos se cuestionan si hay motivos para celebrar. Siempre hay algo. Y es tratar de sonreír a pesar de todo", dice "Rudi"a LA NACION.

Festejo en los balcones 02:27

De esta manera se sumó también a su socio, el DJ Diego Juan Diego Martínez Larrea, que el domingo 22 de marzo hizo bailar a Colegiales . Sacó los parlantes al balcón y de forma espontánea hizo un set de una hora con música electrónica, reggaeton, cumbia y los clásicos temas que invitan al canto comunitario. Los balcones vibraron con "No te creas tan importante", de Damas Gratis, o "Baila Conmigo", de Víctor Cárdenas.

"Es una linda movida. Bromeamos ayer, cuando pasé música, diciendo que había que ganarle a Colegiales, pero lo que se trata acá es de poder ayudar a la gente a que salga del encierro", dice Rudi. El viernes será el turno nuevamente de Juan Diego en Colegiales.

Una de las vecinas de Árboris y promotora de la suerte de fiesta en los balcones explica a este medio que desde que se inició la cuarentena obligatoria, el 19 de marzo, en el complejo propusieron cantar todos los cumpleaños. "Al menos, si no podían salir, hacerlos sentir bien", dice. Eso generó una unión muy grande y le pedímos a Rudi que pasara música. Con la buena onda que había ya fue más fácil de armar", dice. Y agrega que todos bailaron.

Sobre el final surgieron los aplausos y reconocimiento al personal de salud que trabaja arduamente y se entonó el himno nacional.

El himno nacional durante la fiesta de los balcones 00:33

