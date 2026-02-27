Cómo impacta la genética en la longevidad y qué otros factores ayudan a lograrla

En su visita a los estudios de LN+, el médico Jorge Tartaglione reveló cuánto influye la genética para una longevidad sana y cuáles son los cinco lugares donde la vida se extiende más allá de los 100 años. “Una buena alimentación, hacer ejercicio, consumir poco alcohol y manejar el estrés, son algunos de las cuestiones primordiales para lograrlo”, aseguró.

Jorge Tartaglione sobre la longevidad

“Para llegar a una longevidad sana, la ecuación es: 75% genética y 25% estilo de vida”, aseguró Tartaglione. “En estos dos aspectos radican los desafíos más importantes para una vejez saludable”, remató.

En palabras del cardiólogo, “muchos quizás digan, ‘che, pero mi papá tuvo cáncer, entonces yo también’: no. Eso no funciona así. Y con esto me gustaría aclarar algo: el verdadero desafío no tiene que ser vivir si o sí 100 años, sino vivir bien todo lo que tenga que vivir”.

Algunos tips elementales para una longevidad sana

La diferencia entre hombres y mujeres

Otro aspecto analizado por el experto fue la morbilidad en su segmentación por género. “Los hombres viven más libres de enfermedades y las mujeres, un poco menos”, planteó Tartaglione.

En relación a la situación de la vejez en nuestro país, el médico apuntó: “Si hoy vos tenés, en promedio, 60 años, tenés por delante una vida de 20 a 25 años más”.

El médico brindó esperanzas a la población que tiene 60 años

Por último, el médico insistió en “tener un propósito de vida” y cerró con una idea: “Si querés vivir 100 años, entonces, tres cosas. Hacé bien lo tuyo, hacé foco solo en lo que puedas controlar y tené mucha, pero mucha gratitud”.