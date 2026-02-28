Hay alerta amarilla por tormentas y lluvias para este sábado 28 de febrero: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas y lluvias para este sábado 28 de febrero que alcanza a 10 provincias. Según precisó el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, este nivel implica “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

El SMN indicó que la alerta amarilla por tormentas rige en el sur y el oeste de la provincia de Buenos Aires, La Pampa, el sur de Córdoba, el sudeste de San Luis, el centro de Mendoza, Salta, Jujuy, el oeste de Tucumán y el centro de Catamarca. En esas zonas se prevén tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrán estar acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, caída de granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora. Además, se estiman valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que pueden ser superados de manera puntual.

Las alertas emitidas por el SMN para este sábado 28 de febrero SMN

A su vez, el organismo emitió alerta amarilla por lluvias en el oeste de Chubut. Allí se esperan precipitaciones abundantes, algunas localmente fuertes, con valores de acumulación entre 10 y 20 mm, que podrían superarse en forma localizada.

Frente a estas condiciones, el SMN recomendó, para las zonas bajo alerta por tormentas, evitar salir durante los fenómenos, no sacar la basura y limpiar desagües y sumideros para facilitar el escurrimiento del agua. También aconsejó desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua en las viviendas, cerrar puertas y ventanas, asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento y buscar refugio en un edificio o vehículo cerrado si se está al aire libre.

En el caso de la alerta por lluvias, el organismo sugirió evitar salir, no sacar la basura, limpiar desagües y sumideros, alejarse de zonas inundables y cortar el suministro eléctrico si el agua ingresa a los hogares.

El clima en el AMBA

Para este sábado, en la ciudad de Buenos Aires se prevé una temperatura mínima de 22°C y una máxima de 30°C. Por la mañana el cielo estará parcialmente nublado y, hacia el resto de la jornada, se espera que se presente mayormente nublado. Para el domingo se pronostica un leve ascenso de la temperatura y condiciones estables.

Pronóstico del tiempo para los próximos días en la ciudad de Buenos Aires SMN

En la provincia de Buenos Aires se anticipa una mínima de 17°C y una máxima de 29°C. Durante la mañana el cielo estará parcialmente nublado y luego aumentará la nubosidad hasta quedar mayormente nublado el resto del día. Para los próximos días no se esperan precipitaciones y el lunes podría registrarse viento con velocidades de hasta 31 kilómetros por hora.

En el resto del país, las temperaturas previstas para este sábado indican que en Córdoba se espera una mínima de 17°C y una máxima de 30°C; en Tucumán, 20°C y 34°C; en Santa Fe, 18°C y 30°C; en Entre Ríos, 18°C y 30°C; en Jujuy, 17°C y 32°C; y en Salta, 15°C y 30°C.

Asimismo, en Misiones se prevé una mínima de 21°C y una máxima de 35°C; en La Rioja, 18°C y 32°C; en Santiago del Estero, 22°C y 34°C; en San Luis, 19°C y 33°C; en San Juan, 19°C y 33°C; en Mendoza, 18°C y 31°C; en Río Negro, 22°C y 31°C; en Chubut, 20°C y 27°C; y en Santa Cruz, 10°C y 16°C.