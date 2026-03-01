Soleado, con nubes y una máxima arriba de los 30°C: así estará el clima este domingo, según el último informe del SMN

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este domingo se presentará como el día más agradable del fin de semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y la Ciudad con temperaturas estables y sin probabilidad de lluvias.

El organismo prevé una jornada dominical con temperatura mínima de 22°C y máxima que superará la barrera del sábado con 32°C. En ese sentido, pronosticó cero por ciento de posibilidades de chaparrones y ráfagas de viento de hasta 22 kilómetros por hora que traerán alivio en el primer día del mes.

El pronostico del tiempo en la Ciudad

Cómo estará el clima durante la semana

El lunes se presentará con condiciones climáticas similares a las del día anterior aunque con algo más de nubosidad. La temperatura mínima se ubicará cerca de los 22°C mientras que la máxima alcanzará los 31°C hacia la mitad de la jornada.

El martes, en tanto, amanecerá con la misma temperatura del inicio de la semana con 22°C. La máxima llegará a los 30°C aunque la sensación térmica se ubicará por debajo ya que el cielo estará completo cubierto.

El SMN publicó el pronóstico extendido para los próximos días

El miércoles, en tanto, se prevé una mínima de 23°C y una máxima de 30°C, con un escenario de nubes y sol alternados durante toda la jornada.

El jueves se estima una mínima de 22°C y una máxima de 28°C. La jornada estará marcada por fuertes tormentas hacia la tarde, que se extenderán hacia la noche.

Día Temperatura Probabilidad de precipitación Viento Lunes 2 Mín. 22°C - Máx. 31°C 0 % 13 - 22 km/h Martes 3 Mín. 22°C - Máx. 30°C 0 % 13 - 22 km/h Miércoles 4 Mín. 23°C - Máx. 30°C 0 % 7 - 12 km/h Jueves 5 Mín. 22°C - Máx. 28°C 0 % 13 - 22 km/h

Recomendaciones del SMN ante lluvias y tormentas