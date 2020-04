¿Qué pasa con el uso de barbijos? Desde la Organización Mundial de la Salud advierten que son necesarios para frenar los contagios por coronavirus Fuente: LA NACION

¿Barbijo sí o barbijo no? Esa es la inquietud que hoy circula entre la gente, no sólo en la Argentina, sino en todo el mundo. Por lo pronto, a nivel nacional, hay dos provincias que actualmente obligan a sus habitantes a salir de sus hogares con barbijo o cualquier otro protector facial en el contexto de la pandemia . Catamarca fue la pionera dos semanas atrás y hoy se sumó La Rioja a esa disposición local. En la ciudad bonaerense de Zárate una medida similar comenzará a regir desde mañana.

En las últimas horas, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales , anunció, además, en su cuenta de Twitter que a partir del próximo viernes 10 de abril el uso del barbijo será obligatorio en la vía pública. "El incumplimiento de esta nueva medida generará una multa de mil pesos", agregó el funcionario.

Mediante el decreto 578/2020 , el titular del Ejecutivo de Catamarca , Raúl Jalil, dispuso a fines de marzo la obligatoriedad de utilizar barbijos para todos los ciudadanos que circularan por el territorio provincial. La medida comenzó a regir el viernes 27 de ese mes. Esa provincia es una de las tres que aún no reporta casos positivos de coronavirus.

En una entrevista al diario Ámbito Financiero , Jalil dijo al respecto: "El uso del barbijo hace que la gente se lleve menos las manos a la cara, que hable menos, que reconozca una enfermedad. Y su uso en la provincia es de cerca del 95%. Es obligatorio en la calle, en los cajeros, para hacer las compras. No tenemos una multa por no usar barbijos: hemos instalado la obligación de usar barbijos y hemos tenido una respuesta de la sociedad no esperada y bastante importante".

Mediante una iniciativa de solidaridad social y de reactivación laboral por parte del gobierno local, a través de un trabajo conjunto con el ministerio de Planificación y Modernización y el de Gobierno, hace una semana se informó que se incrementó la producción de barbijos con la actividad de las cooperativas "San Fernando Textil" y "Construcoop". "Se estima una elaboración de 5000 a 6000 barbijos semanales", se indicó. La producción abastecería, principalmente, a los agentes sanitarios y de seguridad pública de toda la provincia.

Hoy debuta La Rioja

Desde esta mañana, los riojanos deben adecuarse a una medida similar, que será controlada por los efectivos de seguridad. El gobernador Ricardo Quintela estableció, a partir de las 00 de hoy, "el uso obligatorio de barbijos sanitarios y/o protectores faciales (pañuelos, bufandas y cualquier otro elemento que cubra la zona de nariz y boca) para todos los que circulen en la provincia".

"Lo dispuesto se enmarca como medida preventiva en el marco de la pandemia por el virus Covid- 19 y teniendo en cuenta el crecimiento exponencial de casos de los cuales seis fueron confirmados en esta provincia", se indicó en un comunicado oficial. El gobierno de La Rioja dijo que "muchos especialistas sugieren la utilización masiva en toda la comunidad de elementos tales como barbijos y/o protectores faciales, los que usados de manera correcta tienen una función muy importante para evitar la propagación del virus".

vamos a disminuir la propagaciòn viral en nuestra comunidad