Coronavirus: demoras para entrar a la ciudad tras el cierre de algunos accesos

Por el avance del coronavirus, hay controles en Panamericana, mano a capital, a la altura del Unicenter Fuente: LA NACION - Crédito: Rodrigo Néspolo

Demoras en el ingreso a la ciudad Fuente: LA NACION - Crédito: Rodrigo Néspolo

Desde temprano, se registran largas filas en algunos de los accesos que quedaron habilitados para ingresar a la ciudad. Se trata de demoras de varios kilómetros y congestión en la autopista Perito Moreno, en la Panamericana y en el Puente Pueyrredón. Los automovilistas reportan esperas de hasta dos horas.

En el contexto de la pandemia y con el objetivo de endurecer los controles para que se cumpla el aislamiento obligatorio, el gobierno porteño cerró ayer 59 puntos que unen al distrito con los municipios bonaerenses vecinos. Sólo pueden circular quienes trabajen en actividades esenciales y que cuenten con los permisos especiales.

Controles en el Puente Pueyrredón Fuente: LA NACION - Crédito: Daniel Jayo

"Veo mucho más transito y me parece demasiado" , dijo el vicejefe de gobierno porteño, a cargo del ministerio de Justicia y Seguridad, Diego Santilli, en declaraciones a radio Mitre. "Cuando me pongo a mirar ahora lo que está pasando en General Paz con el tránsito, no va en línea con lo que necesitamos", agregó el funcionario, enojado.

Controles en Panamericana mano a capital a la Altura del Shopping Unicenter Fuente: LA NACION - Crédito: Rodrigo Néspolo

Retén en la Panamericana Fuente: LA NACION - Crédito: Rodrigo Néspolo

Prefectura participó de los controles Fuente: LA NACION - Crédito: Rodrigo Néspolo

Cuáles son los accesos habilitados

Puente Pueyrredón

Puente Alsina

Puente La Noria

Cruce con la avenida Eva Perón

Cruce con la avenida Rivadavia

Cruce con la avenida San Martín

Cruce con la avenida Cabildo

Acceso Norte

Acceso Oeste

Autopista Buenos Aires-La Plata

La Avenida Roca

Empalme de la autopista Dellepiane y General Paz