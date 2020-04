El intendente de Pehuajó insultó en vivo al periodista Eduardo Feinmann Fuente: Archivo

Facundo Di Genova 24 de abril de 2020 • 12:56

El intendente del municipio bonaerense de Pehuajó, Pablo Zurro , insultó esta mañana al periodista Eduardo Feinmann al final de una entrevista en el programa Alguien tiene que decirlo por radio Rivadavia.

La entrevista discurría sobre la polémica llegada de los médicos cubanos a la provincia de Buenos Aires para ayudar a combatir el coronavirus Covid-19 , algo que había pedido expresamente el jefe comunal de Pehuajó. Pero la discusión empezó a socavar los ánimos y el buen gusto.

Luego de un intercambio en el que ambos se sacaron chispas, diciéndose "gorila" y "zurdito de m..." recíprocamente, Zurro dijo que -en última instancia- obedecería a su "líder" político: Cristina Krichner .

Sin más, Zurro le lanzó la frase "andate a la c... de tu hermana, Feinmann", y cortó la comunicación.

La entrevista completa entre Eduardo Feinmann y Pablo Zurro

Feinmann: Todavía sigue el debate de los médicos cubanos para la provincia de Buenos Aires, una idea de Cristina Fernández y Axel Kicillof que prendió en algunos intendentes, como el de Pehuajó, Pablo Zurro. ¿Por qué ahora quiere que vengan médicos cubanos?

Zurro: No es de ahora, no es de la pandemia, nosotros en la ruralidad no podemos cubrir muchos pueblos, hicimos mil anuncios y no podemos conseguir médicos. Si en un pueblo hay un médico cubano, uno no le pregunto si es cubano, es médico.

F: No son médicos, pero no importa.

Z: Sí, son médicos.

F: No son médicos, no tienen la reválida, no son aceptados por lo médicos argentinos.

Z: Yo no voy a defender a los médicos cubanos porque se defienden por sí solos, yo lo que defiendo es a mi gente.

F: ¿Y por qué no piden médicos argentinos?

Z: Porque hace diez años que hago propaganda en todos los medios nacionales y no he conseguido.

F: ¿Por qué no le pide al canciller que traiga a los médicos argentinos varados en el mundo? Pida esos médicos.

Z: ¿Y por qué se habrán ido los médicos argentinos?

F: No importa por qué se fueron. Pida esos. No estos médicos cubanos que en realidad son esclavos modernos. A menos que usted le guste la esclavitud, qué se yo.

Z : No, primero no me gusta la esclavitud y después quienes hicieron todo el problema con los médicos cubanos son los mismos gorilas que no tenían ministerio de Salud, son los Macri, son los Vidal, son los Bullrich. La medicina cubana se defiende sola.

F: ¿Yo soy un gorila para usted?

Z: No sé si es un gorila, siempre defendió intereses de los gorilas.

F: ¿Por ejemplo intendente? Cuénteme.

Z: Y, usted defendió mucho a Vidal y a Macri. Así nos fue a los argentinos.

F: ¿Y entonces? ¿Soy un gorila porque defiendo a los médicos argentinos?

Z: Hay que hacerse cargo de lo que uno defiende. Usted defendió también el hambre del pueblo argentino.

F: Mire, yo le puedo permitir cualquier cosa, pero decirme gorila a mí no se lo voy a permitir. Porque a usted no le gustaría que yo le diga zurdito de m. Si no vamos a caer en un terreno horrible.

Z: No le digo más gorila pero usted no me diga que no puedo traer médicos cubanos. Usted no me va a decir a mi que fui elegido cuatro veces por el pueblo lo que tengo que hacer.

F: ¿Usted fue elegido para traer médicos cubanos?

Z: Fui elegido para cubrir las necesidades de mi gente. Y si fue un pedido de Cristina Kirchner lo voy a seguir a muerte porque es mi líder. Y le retiro lo de gorila, ahora retíreme lo de zurdito de mierda.

F: Yo le retiro todo, no tengo ningún problema.

Z: Yo tampoco, el único problema que tengo es cuidar la salud de la gente, tratar de levantar al país que el macrismo dejó por el suelo.

F: ¿Y usted lo va a levantar con los médicos cubanos?

Z: Entre otras cosas voy a cubrir las necesidades de mi gente con los médicos cubanos.

F: Con los médicos argentinos, llévelos a Pehuajó.

Z: No, yo voy a traer médicos cubanos.

F: ¿Los va a pagar usted?

Z: Los va a pagar el pueblo de Pehuajó por supuesto, como pago los médicos argentinos.

F: ¿O sea le va a pagar más a un médico cubano que a un argentino?

Z: No, eso es un prejuicio. Le vamos a pagar lo que le pagamos a los médicos argentinos.

F: ¿El médico cubano, cuando llegue a Pehuajó, va a hacer la cuarentena como corresponde, o no?

Z: Por supuesto.

F: ¿Va a hacer la reválida?

Z: La reválida no la hace un intendente, la hace la provincia o la Nación.

F: ¿La va a hacer?

Z: Yo pongo las manos en el fuego por Daniel Gollán (ministro de Salud bonaerense).

F: El procesado ministro de salud, sí. Estamos hablando del mismo, ¿no? Su líder es la jefa de la banda (refiriéndose a Cristina Kirchner).

Z: No usted es un irrespetuoso, la jefa de la banda no, andate a la concha de tu hermana, Feinmann (corta la comunicación).

F: Mirá vos