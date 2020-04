En las residencias para mayores de la Capital suman 79 los contagios de coronavirus Fuente: LA NACION - Crédito: Daniel Jayo

Los controles en 483 geriátricos que funcionan dentro de la órbita del gobierno porteño detectaron en alrededor del 3% de los casos fallas en la implementación de las medidas básicas para reducir el riesgo de brotes institucionales por el nuevo coronavirus, además de irregularidades en la habilitación de una de esas residencias.

El relevamiento se hizo entre el jueves y el sábado de la semana pasada y el lunes estuvo listo el informe oficial con los resultados. Ochenta empleados de los ministerios de Salud y Desarrollo Humano y Hábitat de la ciudad visitaron en cuatro días 478 geriátricos privados y cinco hogares que dependen del gobierno porteño en los barrios de Constitución y La Paternal y las localidades bonaerenses de Ituzaingó y Necochea.

El control tuvo en cuenta si el protocolo para la actuación durante la pandemia de Covid-19 estaba exhibido a la entrada de los establecimientos para el cumplimiento de parte del personal, la existencia y el uso adecuado de los elementos de bioseguridad (guantes, barbijos, cofias y camisolines), la limpieza con productos adecuados, si el personal vestía prendas de uso exclusivo en el lugar y la disposición de un área de aislamiento para un caso sospechoso, entre otras medidas.

En general, los resultados fueron "buenos", según se pudo reconstruir con distintas fuentes. El Ministerio de Salud local, que coordinó los controles en los geriátricos, no respondió las consultas de LA NACION. Hoy, el gobierno porteño dará una conferencia de prensa.

Durante las inspecciones, hubo alrededor de 15 instituciones que no cumplían con una o más de las medidas indicadas en el protocolo a seguir, coincidieron las fuentes. Un geriátrico, donde estaban alojados tres mayores, quedó clausurado por irregularidades en los permisos para funcionar.

Ahora, ese grupo de geriátricos deberá adecuarse para implementar los puntos en los que estaban fallando. El área de la Tercera Edad de la Defensoría del Pueblo porteña hará un seguimiento de la forma en que esos establecimiento resuelven las fallas detectadas por la autoridad de aplicación de la ley 5670 sobre residencias para adultos mayores.

"Todos los días nos están controlando, ya sea la Ciudad o PAMI capital -dijo Alejandro Barros, presidente de la Unión Argentina de Geriátricos-. En los controles del Ministerio de Salud porteño, ingresaron con la protección adecuada a los establecimientos, solicitaron el protocolo que se estaba implementando, revisaron si se cumplía y si estaba visible en la entrada, controlaron los productos de limpieza, la limpieza y si los elementos de bioseguridad, como barbijos, guantes y el cambio de ropa del personal exclusivo para el trabajo con los mayores, eran los adecuados y cómo se utilizaban".

Las inspecciones también incluyeron una capacitación intensiva de los trabajadores de las residencias en los cuidados que deben tener, incluido el lavado de manos frecuente y la limpieza de superficies, entre otras medidas. Salud ya les anticipó a los responsables de los geriátricos que el próximo lunes empezarán los testeos serológicos del personal. La prueba será semanal y comenzará en los establecimientos públicos, entre los que están los hogares Rawson, de Constitución, y San Martín, de La Paternal.

"Esto no va a resolver el problema porque el virus va a entrar en los geriátricos, como lo hará en los barrios. Casos va a haber, pero hay que tener la capacidad de detectarlos rápidamente -había dicho anteayer a los medios el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós-. Los que tienen un comportamiento no apropiado son un número mínimo. El nivel de recepción (de los controles) es bueno".

Tras las inspecciones, se está elaborando un protocolo más específico para minimizar el riesgo de entrada del nuevo coronavirus a esas residencias.

Sin embargo, para Eugenio Semino, defensor de la Tercera Edad, "el problema de fondo es mucho más sistémico". En diálogo con LA NACION, señaló: "No va a resolver un protocolo los temas de atención interna, si PAMI demora 10 horas en hacer un traslado o trabajar a ciegas hoy, que está confirmado que el 80% es asintomático. El hecho de que no haya camas alternativas hace que los familiares de geriátricos como Apart Incas o Beit Sion no tengan dónde internar a sus mayores que fueron dados de alta".

En la ciudad, entre el 13 y el 15% de los infectados es personal de la salud, incluidos profesionales que trabajan en geriátricos. En la jurisdicción se informaron 79 contagios en residencias para mayores y seis fallecimientos en Apart Incas (Belgrano), Hogar San Lucas (Parque Avellaneda), Geriátrico Cervantes (Vélez Sarsfield), Residencia Libra (Villa Devoto) y el Hogar Beit Sion (Flores), donde se hizo una colecta para comprar 170 tests y evaluar a los 80 adultos mayores y los 90 empleados tras la muerte por Covid-19 de uno de sus residentes a comienzos de este mes.

Respecto de Apart Incas, el abogado Ignacio Trimarco denunció a los dueños del establecimiento por abandono de persona seguido de muerte en cuatro casos.