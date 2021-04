Coronavirus en la Argentina: un funcionario de Salud dijo que “es probable” que las restricciones se tengan que extender

El secretario de Calidad en Salud de la cartera sanitaria nacional, Arnaldo Medina, habló hoy de las nuevas medidas para controlar la segunda ola de Covid-19 y explicó que “es probable” que las restricciones se tengan que extender y “tomar nuevamente en el futuro”. Así, dio a entender que desde el Gobierno se analiza que las mismas no cesen el 30 de abril, tal cual estaba estipulado.

“La situación es de mucha tensión en el sistema de salud. La efectividad de las medidas las vamos a encontrar en ralentizar la curva, pero los casos van a seguir aumentando”, justificó Medina en diálogo con Radio El Destape.

Consultado sobre si es probable que el Gobierno extienda las nuevas medidas aplicadas para bajar los casos de coronavirus, dijo: “Sí, es probable eso y que se tengan que tomar nuevamente en el futuro”.

Medina se mostró preocupado por el aumento de contagios de Covid-19 y dijo: “Si uno compara las curvas de crecimiento entre la primera y la segunda ola, hay una ascelaración mucho mayor, uno espera que se comience a amesetar en algún momento”.

Así, apuntó a que la situación pone en alerta la capacidad de respuesta del sistema de salud. “Con la ocupación de las camas estábamos estabilizados en 3 mil camas por Covid en la Argentina, hoy hemos superado las 4 mil camas en poco tiempo y eso crea una presión grande en el sistema de salud, más que nada en el AMBA”, dijo.

“El sistema de salud se puede saturar. Hay herramientas para paliar esta situación, como liberar internaciones programadas”, explicó. “El 80% de ocupación de camas críticas ya hay que considerarlo de riesgo. Y hay muchos hospitales que están arriba del 90%”, detalló.

Vacunación y escuelas

Medina dice que si bien en las escuelas hay menos contagios que en la población general, en muchos países se ha suspendido la presencialidad Prensa: GCBA

Por otra parte, el funcionario destacó que la vacunación es otro factor que busca contrarrestar la emergencia del sistema sanitario. “Tenemos ya el 70% de los mayores de 70 años vacunados” dijo aunque advirtió: “Están apareciendo más contagios en jóvenes”.

“En esta segunda ola, en las curvas por grupo etáreo, uno empieza a ver que en la de los mayores de 60 años hay un crecimiento menor y aumenta en la de los más jóvenes, no se sabe aún si tiene que ver si son características de las nuevas variantes o de la segunda ola, pero uno podría pensar que es porque los mayores están protegidos”, explicó.

En cuanto al tema que tiene en vilo a la gestión porteña de Horacio Rodríguez Larreta, la presencialidad escolar, Medina explicó que el cierre de las aulas es una de las medidas “más efectivas” para parar la ola de contagios y aclaró que “cuando se decidió ir a la presencialidad, siempre se dijo que se podía volver atrás de acuerdo al semáforo epidemiológico”. Al respecto, detalló: “Cuando la incidencia es mayor a 150 cada 100.000 personas estamos en rojo. CABA está en más de 800”.

Consultado por los datos que avalan el argumento oficialista sobre la preponderancia de los contagios en las escuelas, dijo que los mismos “están demostrados” y que por eso hay muchos países que están sin presencialidad escolar.

“No hay que llevar las decisiones en blanco y negro, no es que no hay que cerrar nunca o no hay que abrir nunca. También está demostrado que se producen menos contagios en las escuelas que en la población general, pero también tiene que ver con la actividad social alrededor de la escuela. Por eso en Gran Bretaña, Alemania y Francia están sin presencialidad, al igual que Uruguay y Chile”, dijo.

