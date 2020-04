Coronavirus: Es médico, quedó varado en la India y montó un operativo sanitario

Rosario Marina Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de abril de 2020 • 11:13

Sergio Lais Suárez quedó varado en un país que ama: la India . Es oncólogo, médico cirujano y experto en medicina ayurveda. Pero estaba preocupado por la situación de los argentinos allí en un contexto de pandemia por el nuevo coronavirus . Entonces, primero solo y luego con el apoyo de la Embajada Argentina en ese país, comenzó un operativo sanitario para revisar a todos los argentinos varados en diferentes hoteles de la capital, Nueva Delhi.

"La idea de hacer este operativo sanitario me surgió por la vocación de ayudar que me llevó a elegir la profesión de médico", dice Lais Suárez a LA NACION desde la capital de la India. Y agrega: "Luego empecé a escuchar que había muchos argentinos varados en India y busqué la forma para que todos pudieran recibir este servicio médico solidario".

Según datos oficiales de la Embajada de Argentina en India, hay registro de 225 argentinos varados en ese país, 23 en Nepal, 15 en Sri Lanka, nueve en Maldivas y uno en Bangladesh . "En lo que respecta a India, se encuentran distribuidos en aproximadamente 30 ciudades, estando los principales grupos en Nueva Delhi, Rishikesh, Goa y Mumbai", explica a LA NACION Carlos Muscari, secretario de la Embajada.

La idea

Sergio se considera un hombre inquieto: no puede quedarse de brazos cruzados esperando a que pasen los días. Por eso cuando empezó a ver en el hotel donde estaba que había personas de Argentina, México, Holanda, entre otros países, que, cuando se enteraban que él era médico se le acercaban para hacerle preguntas, decidió actuar.

Sergio Lais Suárez es oncólogo, cirujano y experto en medicina ayurveda Crédito: Gentileza

Primero organizó una charla para los que estaban alojados en el hotel sobre temas relacionados con el bienestar y la salud. Pero las preguntas no cesaban: cómo prevenir enfermedades, qué controles necesitamos. El médico pidió que alguien le prestara una notebook, diseñó la ficha de control médica, imprimió varias copias y al otro día empezó con los controles a los huéspedes pero también a los empleados del hotel de nacionalidad India. En cinco hoteles ya lleva atendidas a unas 40 personas.

Hace unos días, Lais Suárez supo que había también otros argentinos en distintas ciudades de la India, por eso planeó ampliar el operativo aún más. Desde la Embajada de Chile, además, le pidieron que revise a los ciudadanos chilenos que quedaron varados en Nueva Delhi y en Rishikesh, a seis horas de la capital. Por eso, en los próximos días viajarán a hacer los chequeos. Por ahora están intentando hacer los papeles de permiso para transitar hacia esa otra ciudad.

Un equipo de voluntades

Además de médico, Lais Suárez, de 63 años, es el Cónsul General Honorario de la India en Córdoba . Pero en esta cruzada sanitaria no trabaja solo. Hay personas que también están varadas y decidieron sumarse para colaborar y hacer más rápidos los tiempos de atención: ayudan a los argentinos a llenar los datos en las fichas, desinfectan herramientas médicas como estetoscopios, termómetros y oximetros de pulso, y dan una mano para que haya disponibilidad de materiales descartables (guantes, cofias, delantales, cubre-zapatos, etc).

El equipo se fue armando con la voluntad de trabajo de cada uno de los varados. Se sumó Natalia Cardielo, trabajadora social cordobesa, que se ocupa de analizar la parte socioambiental de cada persona. En Villa María (Córdoba), Natalia lleva adelante Sarasvati Casa de Yoga, un espacio dedicado a la difusión de la cultura de la India.

Lais Suárez junto al equipo que trabaja con él en la India Crédito: Gentileza

"Estoy acompañando en el operativo con la finalidad de observar y dialogar con cada persona para ver cuál es realmente la situación en la que están, cuáles son sus necesidades y así elaborar un informe socioambiental para relevar cada caso", cuenta Cardielo, también desde la India.

Había viajado a hacer una formación en yoga a una universidad de Bangalore el 12 de enero. El 19 de marzo viajó a la capital para ver si podía conseguir volver, pero ya no fue posible. Tenía pasaje para volver el 1° de abril, pero aún sigue allá.

Desde el 24 de marzo, y durante 21 días, los 1300 millones de habitantes de la India están en cuarentena obligatoria . "Todo el país estará bajo un completo confinamiento. Para salvar a la India y a cada indio, estará totalmente prohibido aventurarse fuera de casa", anunció en su momento el primer ministro indio, Narendra Modi.

Lais Suárez atiende a los argentinos varados pero también a ciudadanos indios que lo precisan Crédito: Gentileza

Para poder moverse de hotel a hotel sin violar la cuarentena era clave tener el apoyo logístico de la Embajada Argentina en India . Por eso, el médico llamó al Embajador Argentino en India, Daniel Chuburu , y logró el apoyo para que se hiciera el operativo con la logística del organismo oficial.

"Fue una propuesta suya, porque él está en un hotel donde se están quedando siete argentinos más. Nos comentó que venía haciendo una revisión regular de los que se estaban quedando ahí con él y nos propuso revisar a otros argentinos que se están quedando en Delhi", cuenta Muscari. La jefa de sección consular Victoria Molteni, en comunicación telefónica con LA NACION , agrega: "Esto es buena voluntad de él y un poco de ayuda nuestra. Para él es una forma de ayudar donde le tocó estar".

Es todo un servicio gratuito: nadie le paga nada a nadie. La logística se hace en un auto de la Embajada. Los pasan a buscar por donde están alojados, los llevan a donde están los argentinos y una vez allí, en una sala, se ponen todos los elementos de seguridad, guardapolvo con mangas largas, guantes, barbijo, cofia y cubre zapatos, y empiezan a trabajar. Las herramientas médicas las provee Lais Suárez. Los controles médicos con cada persona son individuales.

Tranquilizar a quienes no pueden volver

El 4 de abril empezó el operativo con la Embajada de Argentina . Pero el médico ya se había preocupado, y ocupado antes. Ya a fines de febrero estaba en Hyderabad City, luego fue a Varanasi y alrededor del 20 de marzo llegó a Nueva Delhi. Había viajado con un contingente de argentinos. En cada una de esas ciudades hizo chequeos.

Su objetivo era tranquilizar al grupo de argentinos. Para eso creó un Protocolo de control médico de coronavirus: todos los días les miden la temperatura, la saturación de oxígeno, les ausculta el pulmón y corazón, les revisa la garganta y les toma la presión.

Esos datos los vuelcan en un formulario que está en inglés y en español. "Ese papel sirve de control y seguimiento para ver el estado de salud de todos y actuar de forma preventiva o curativa según sea la evolución de la persona. También permite mostrar el estado de salud en caso de una inspección del Gobierno de India", explica el médico.

Lais Suárez había viajado a la India y quedó varado cuando cerraron las fronteras por la epidemia de coronavirus Crédito: Gentileza

Por ahora no ha encontrado síntomas de Covid-19 en ninguna de las personas atendidas. Tienen entre 25 y 60 años, y algunos de ellos son pacientes de riesgo por la edad, por embarazos o por cirugías cardíacas. A algunos los chequean todos los días, a otros cada 48 o 72 horas. Lo que comparten es la incertidumbre. Algunas aerolíneas les avisaron que retoman los vuelos el 18 de abril, otras en mayo.

A través de WhatsApp, la Embajada Argentina en India creó un grupo general para todos los argentinos varados en ese país, y luego algunos particulares por ciudad. Las preguntas no paran de llegar: cuándo podré tomar el vuelo, a qué fecha me conviene reprogramar, cómo hago para salir a hacer compras, me van a detener, qué hago si se me vence la visa.

"Lo que más se encuentra en las personas varadas es nostalgia de su familia, ansiedad de volver a casa, insomnio, preocupación sobre el futuro laboral inmediato y sobre cómo van a hacer para pagar sus cuentas, hay varios desbalances típicos del encierro y algunos pocos tienen además enfermedades preexistentes", advierte el médico.

Y ya lo tiene decidido: su trabajo seguirá hasta que todos puedan volver.