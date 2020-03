La policía de la India le pone un sello en el brazo a los extranjeros para controlar su aislamiento Crédito: Gentileza Elina Castaño

Elina Castaño, de 39 años, está en Nueva Delhi, India, a más de 15.700 kilómetros de su casa, en la ciudad de Buenos Aires. Pero el 19 de marzo pasado, el atractivo del aroma de las especias o la fascinación por estar en uno de los países más exóticos del mundo se diluyó en un instante. Desde ese día, y por las medidas tomadas ante la pandemia del nuevo coronavirus , está varada en ese país junto a otros argentinos entre los que hay una embarazada, una mujer diabética y familias con niños.

Elina Castaño, de 39 años Crédito: Gentileza: Elina Castaño

La situación, según describe, es compleja. Se están quedando sin dinero y no saben cuándo van a volver. Además, muchos de ellos debieron enfrentarse a los métodos poco ortodoxos de la policía local. Por ejemplo, a algunos les pusieron un sello en el brazo , una marca que indica que la persona debe estar encerrada y no puede circular por la vía pública.

Además, los uniformados suelen ejercer un estricto control sobre los turistas y les controlan la temperatura hasta tres veces por día. "Acá la policía es muy jodida, como no quieren turistas y no saben bien qué hacer, te sellan como ganado para mantener el control", dice Castaño desde Nueva Delhi a LA NACION .

Su idea era viajar para hacer turismo, estudiar yoga, budismo y también quería ayudar en colegios de gente carenciada. "Me fui de la Argentina el 6 de este mes. Contraté una agente de viajes y se fue demorando la fecha de partida, pero en realidad íbamos a salir antes. De todos modos, viajé cuando la situación era otra. El 19 explotó todo y yo estaba en el Himalaya, un lugar abierto, seguro y casi no se hablaba de la situación global", cuenta.

Desde esa fecha todo se complicó. Le cancelaron su pasaje de vuelta por la empresa Emirates, y cuando quiso volver a comprar otro ticket de vuelta a la Argentina, la misma aerolínea le pedía casi $500.000, en lo que describe como una "estafa" por parte de la empresa.

"Mi idea era volver a fines de marzo. Cuando me cancelaron ese vuelo, saqué otro que me iba a dar la posibilidad de ir a Mumbai, luego a Dubai y de ahí a la Argentina. Pero luego todos esos vuelos me figuraban como cancelados, entonces me quedé en Delhi porque es en el único lugar donde en esta situación me puedo pagar un hotel. En Mumbai puede llegar a costar $5000 la noche", dice Castaño.

En la India, según contabilizaron los que están en esa situación, hay cerca de 250 argentinos varados. "La gente está colapsando y nos tratamos de dar apoyo por WhatsApp. Nos toca ver cómo los europeos o israelíes hacen llamados y vuelven a su país, mientras que con nosotros no pasa nada", relata Castaño.

Además de la situación de encierro en un hotel precario de Nueva Delhi, los turistas están siendo rechazados por los locales. Según dice Castaño, y también otros testimonios que aparecen en un video que armaron para pedir ayuda, la gente les dice que ellos son los que llevaron el virus a la India. Al haber tanto rechazo social frente a los extranjeros, cada vez salen menos, por lo tanto, están padeciendo la escasez de alimentos.

"Desde la embajada tienen la mejor predisposición, pero el gobierno argentino no responde. Acá hay estado se sitio, tenemos mucho miedo. Yo acabo de extender mi seguro médico y todos nos estamos endeudando por esta situación. Hay gente que va a necesitar una asistencia económica. Vamos a necesitar que nos digan cuándo vamos a volver así podemos ver si llegamos con el dinero. Aparte tampoco sabemos si nos van a echar del hotel o no. La tenemos muy complicada y necesitamos ayuda", concluye Castaño.