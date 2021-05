Coronavirus: “Estamos prendidos fuego”, la desesperación de gastronómicos por la vuelta a fase 1

Después de anunciarse ayer un confinamiento total durante nueve días en todo el país, motivado por la suba de casos de coronavirus, las reacciones del rubro gastronómico no se hicieron esperar. El sector, uno de los más afectados ante las nuevas restricciones advirtió sobre el riesgo económico y el costo laboral que suponen estas nuevas medidas que, según señalaron algunos, podrían extenderse y superar la fecha establecida por el Ejecutivo.

“Estamos todos prendidos fuego y concentrados en ver cómo seguimos. No queremos hacer movilizaciones porque acompañamos las medidas sanitarias, pero obviamente no podemos más”, confió a LA NACION Marcelo Böer, fundador del movimiento “Sillas al revés” y dueño de reconocidos locales gastrónomicos en la Ciudad de Buenos Aires, entre los que figuran La Mar, Tanta y Mudrá.

“El sector se fue amoldando a los requerimientos; el protocolo, alcohol en gel en todos lados, hasta inclusive nos pidieron que desarrollemos lugares en el exterior y entonces se empezó a invertir o a sacar préstamos para calefaccionar el afuera y hoy no podemos usar nada de lo que compramos. Parece que fuera un chiste”, apuntó el gastronómico a cargo también de la cadena Hells Pizza y recientemente de Oleada, un restaurante mexicano marcado por la tendencia del “plant based”, que inauguró hoy y deberá adaptarse al formato de delivery.

Daniel Prieto, titular a cargo de la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés (Ahrcc) se mostró asombrado ante las nuevas restricciones. “Desde el punto de vista empresarial vivimos con mucha sorpresa esta cierre total porque, si bien la actividad entiende la situación sanitaria, de ninguna manera es responsable o una fuente de crecimiento de los casos”, indicó a LA NACION.

Y al respecto completó: “La gastronomía comprende una actividad de contención social, bajo este espíritu de movimiento sobre las cercanías creo que las veredas son espacios públicos similares a los parques, además nadie hace muchos kilómetros para ir a un bar o restaurante”.

Graciela Fresno, presidente de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (Fehgra) se refirió sobre la complicada coyuntura. “La hotelería y la gastronomía están atravesando muchos meses de profunda crisis. Lo que sucede es una tragedia a nivel sanitario, pero también a nivel económico. Los empresarios de este sector, que es el más afectado por la pandemia, están completamente endeudados. Ya no resistimos más, llevamos 14 meses en una situación muy complicada. Históricamente, nuestro sector es el que menos crédito pidió en los Bancos, y eso también provoca desesperación al tener que devolver los préstamos y no tener ingresos que lo permita”, explicó a LA NACION.

El impacto de la pandemia en el sector

Desde Fehgra alertaron que a raíz de la pandemia ya desaparecieron más de 8.000 establecimientos hoteleros y gastronómicos en todo el país y más de 170.000 puestos de trabajo, lo que significa la destrucción aproximada del 25% del empleo total del sector.

“Nos preparamos mucho para mantener rigurosos protocolos sanitarios. Invertimos dinero que no teníamos para trabajar en los hoteles adaptando las instalaciones y en la gastronomía con mesas en la calle o al aire libre, y poder acceder a ingresos mínimos que solo nos permiten subsistir. Estamos angustiados ante esta imprevisibilidad de todos los días, sin el apoyo completo que nuestro sector necesita”, resaltó Fresno.

Luego de darse a conocer ayer la medida de confinamiento, que comenzará a regir a las 00 de este sábado y finalizará el domingo 30 de mayo a la noche, varios usuarios de Twitter expresaron su rechazo y preocupación ante la nueva restricción que afectará tanto a comercios como locales gastronómicos.

🔴Continúan cerrando locales gastronómicos.



🔹Los gastronómicos aseguran que solo facturan 15% con el delivery y que no podrán resistir este confinamiento.



🔹Junto con el sector turístico son los más afectados.



🔹Con las nuevas restricciones temen desaparecer.



Está pasando 👇🏻 https://t.co/v5tSYjJq3w — Info Finanzas Argy 🇦🇷⚡️ (@iFinanzARS) May 21, 2021

Medidas compensatorias

Por su parte, Böer señaló que una de las preocupaciones más fuertes que atraviesan refiere a la extensión de las restricciones. El empresario se mostró pesimista en relación al plazo establecido por el Gobierno y aclaró: “No hubo ninguna medida que no se haya alargado desde que arrancó la pandemia. Está clarísimo que no va a ser nada más por 9 días, hasta suena ilógico, porque los resultados no se pueden ver instantáneamente. No quieren anunciar algo tan duro por tantos días porque sería políticamente negativo para la población y lo van haciendo de a poco”.

El empresario ahondó en la necesidad de implementar con urgencia medidas compensatorias, ya que según sostuvo se otorgó el REPRO II solo a un 30% del sector y sacar un préstamo termina siendo muy “complicado”.

“Los efectos de esto son catatróficos, la situación ya era insostenible y ahora con esas restricciones nuevas, peor. Muchos están pensando en cerrar, porque si este tipo de restricciones no vienen acompañas de una medida compensatoria como se va hacer para llegar con los sueldos y ni que hablar de los aguinaldos, no hay posibilidad de pagarlos”, resaltó Böer.

Y en ese sentido Fresno sumó: “Trabajar es un derecho y si debemos acatar nuevas restricciones, tiene que haber una compensación del Estado, porque aún sin actividad nosotros tenemos que seguir manteniendo el empleo y debemos seguir pagando impuestos de todo tipo. El Estado implementó el REPRO para sectores críticos, pero la realidad es que alcanza a muy pocos empleados y empresas. Con una suma que no alcanza, se necesita una asistencia directa de monto similar a lo que fue el programa de ATP”.

Según Ahrcc, de las medidas compensatorias que venía reclamando la asociación, solo se cumplió la correspondiente a Ingresos Brutos. “Hoy tenemos fe de que se concreten tanto una asistencia dierecta para los trabajadores como líneas de créditos blandos”, señaló Prieto sin brindar mayores precisiones sobre un posible acuerdo con el Gobierno.

“Pensemos en los trabajadores que vienen pidiendo adelantos o préstamos para poder subsistir porque desde hace mucho tiempo que está cerrado el horario de la noche que es el horario donde se hacen horas extras y se obtienen propinas. No llegan a pagar el alquiler o comprar la comida, entonces muchas veces comen lo máximo posible en sus lugares de trabajo. Hoy se vive una situación extrema muy grande”, concluyó Böer sobre la situación del sector gastronómico que a partir de las 00 de este sábado comenzará a implementar la modalidad de delivery en todos los turnos.

