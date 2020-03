Fingió estar en cuarentena para permanecer estacionado en un lugar prohibido: terminó preso Crédito: Policía de Santiago del Estero

SANTIAGO DEL ESTERO.- La sirena de la moto del agente de tránsito fue el aviso para que circulara. Jorge Ávila sacó su mano por la ventanilla haciendo la seña de "espera". "Por favor, señor, circule, aquí no puede parar", insistió el agente. "No hermano, no pienso moverme, haceme la multa si quieres", fue la primera respuesta. La discusión escaló al punto de que el conductor terminó preso por fingir que tenía coronavirus.

El hombre estaba mal estacionado sobre Avenida Belgrano, frente al Complejo Juan Felipe Ibarra, las denominadas "Torres" donde funcionan los Ministerios de Economía y Educación, en el centro de la ciudad. Luego de varios pedidos, el empleado de la Municipalidad de Santiago del Estero fue a buscar apoyo de agentes de la policía de la provincia, quienes se dirigieron hacia el vehículo de Ávila, que es empleado público de la provincia.

"Señor, buen día, le pido que le haga caso al agente de tránsito y circule, no puede estar aquí", le pidió al conductor uno de los policías. La respuesta que recibió fue la misma: "Hermano, no me voy a mover, estoy esperando a una persona, esperen".

El policía miró a sus compañeros, a los demás agentes de tránsito que rodeaban al auto y, como en las películas, todos dieron un paso atrás y le pidieron al conductor que bajara y pusiera sus manos en el capó del vehículo.

Ante esto, el hombre dio una respuesta inesperada: "Mirá, yo no puedo salir del auto porque estoy en cuarentena por el coronavirus". Todos hicieron varios pasos atrás. Incluso la gente que se había amontonado para ver qué pasaba se dispersó. El policía llamó inmediatamente a las autoridades de salud y, con más refuerzos policiales, se activó el protocolo para el aislamiento de posibles casos de Covid-19.

Una vez que sacaron al hombre de su vehículo Renault Simbol, manifestó que había mentido sobre tener coronavirus, para poder permanecer estacionado. Se le consultó si había viajado al exterior o si tuvo contacto con extranjeros a lo que respondió: "No, para nada".

Las autoridades policiales santiagueñas consultaron con Migraciones y confirmaron que, efectivamente, Ávila no había viajado a ningún lado. Por lo cual la Justicia dispuso su traslado a la comisaría, y el hombre quedó detenido.

Pero el insólito hecho no terminó ahí. Mientras era interrogado, Ávila afirmó sentirse mal, con dolores de cabeza, fiebre y el Fiscal Torres dispuso su traslado al Hospital Independencia, donde el personal médico constató que estaba en perfecto estado de salud.

Fuentes del gobierno santiagueño aseguraron que serán "durísimos e inflexibles" con las sanciones que le corresponden.