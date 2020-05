Ginés González García sobre la flexibilización de la cuarentena por el coronavirus: "No cantemos victoria, tenemos que cuidarnos" Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Filipuzzi

11 de mayo de 2020 • 10:55

En el comienzo de la nueva extensión del aislamiento social preventivo y obligatorio por la pandemia de coronavirus el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García , se mostró positivo con el control de la curva de contagios en el país, pero advirtió que aún hay camino por recorrer.

" En esta fase no tenemos que cantar victoria por lo que pasó ", explicó el ministro en diálogo con Radio Metro , y detalló: "Uno entiende que las relaciones sociales son fundamentales y que los argentinos somos cariñosos (...), pero lo cierto es que tenemos que cuidarnos y no dilapidar el esfuerzo haciendo cosas que no debemos hacer".

En momentos en los que el país recién está entrando en la época invernal y desde el Gobierno se espera que el pico de casos se dé a mediados de junio, González García destacó que la habilitación de nuevas actividades en diferentes lugares de la Argentina exige un mayor cuidado.

"Hemos pasado un cierto tiempo en esta situación pero aún nos falta un tramo largo (...) nos hemos acostumbrado a una disciplina de cuidado. Pero aún hay incertidumbre y hay que seguir: lo mismo que hicimos en el hogar todo este tiempo, ahora tenemos que hacerlo en la calle; son distintas fases de un recorrido largo", explicó.

Por otra parte, habló de los grupos y espacios sociales a los que hay que ponerle más atención debido a que son más permeables a la circulación y propagación del Covid-19. "Hay tres escenarios que para mi gusto hay que mirar: los espacios cerrados , como las cárceles o geriátricos; los barrios vulnerables ; y las personas que están dentro del universo de riesgo ", concluyó.