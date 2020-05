En la ciudad de Buenos Aires algunos grupos familiares salieron a la calle Fuente: LA NACION - Crédito: Daniel Jayo

En el mundo, los casos de coronavirus sobrepasan los tres millones y en Estados Unidos , el millón. Al menos 63.000 personas han muertos, el país liderado por Donald Trump es el más afectado por el brote, que se originó en diciembre en una ciudad central de China y que desde entonces ya llegó al menos a 185 países.

Donald Trump ha vuelto a amenazar a China. La considera responsable del brote de la enfermedad y está considerando imponerle tasas aduaneras como sanción porque está seguro -dice- de que el nuevo coronavirus salió de un laboratorio chino

En Europa, el Reino Unido e Italia son los que encabezan el listado de los países con mayor cantidad de fallecidos, mientras varios grupos de científicos en distintos puntos del planeta buscan la vacuna.

En América Latina, Brasil es la nación con mayor cantidad de infectados y fallecidos. En la Argentina hoy es el día 43 de la cuarentena. Hasta el momento son más de 4428 los enfermos y 218 los muertos, y más de mil personas ya se recuperaron. El presidente Alberto Fernández confirmó el sábado que el aislamiento social, preventivo y obligatorio dictado el 20 de marzo rige, por ahora, hasta el 10 de mayo, con el objetivo de evitar que se sature el sistema sanitario.

Seguí el avance de la pandemia, minuto a minuto:

23.36 | México superó la barrera de los 20.000 contagios de coronvirus y se acerca a los 2.000 muertos

Al cumplirse los 40 días de las medidas declaradas para frenar el avance de la pandemia, el país alcanzó los 20.739 contagios confirmados por laboratorio y 1.972 decesos por el coronavirus, informó el director de Epidemiología, José Luis Alomia.

El funcionario apuntó que los 1.515 casos reportados en este día, que es "en el que más casos hemos tenido", representan un incremento del 7,9% con respecto a los 19.224 reportados en el informe de la jornada anterior.

22.18 | La pandemia está causando un "temor y sufrimiento incalculables'' en los ancianos de todo el mundo

Es un grupo demográfico donde se registra una mayor incidencia de muertes, sobre todo en los mayores de 80 años, cuya tasa de mortalidad es cinco veces la del promedio global, indicó el secretario general de la ONU, Antonio Guterres.

Guterres emitió un informe de políticas sobre el impacto del Covid-19 en las personas mayores con varios mensajes clave, el más importante de ellos que "ninguna persona, joven o vieja, es prescindible" y que "los ancianos tienen los mismos derechos a la vida y la salud que todos los demás".

21.45 | El Gobierno autorizó el traslado de niños de padres separados

La medida fue sumada a la lista de "actividades excepcionales" durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio, decretado el 20 de marzo.

Será publicado en el Boletín Oficial en los próximos días y solo será para trasladar al menor al domicilio del otro cónyuge una vez por semana.

20.20 | Se registraron 5 muertes y 105 casos en las últimas 24 horas en la Argentina

12 | El Gobierno dice "comprender" el cacerolazo

Alberto Fernández lee que en la escalada por la excarcelación de presos, que ayer derivó en un masivo cacerolazo, confluyó una serie de factores que lo irritaron. Jueces que actuaron mal, confusión sobre el papel del Poder Ejecutivo, una "campaña mediática" y un aprovechamiento político -observó- fueron la versión local de un problema, el del coronavirus en las cárceles, que se repitió en distintas partes del mundo.

11.30 | You Are the Champions

Los miembros sobrevivientes de Queen y el cantante Adam Lambert tienen un mensaje para los trabajadores en el frente de la batalla contra el coronavirus: "You Are the Champions" ("Ustedes son los campeones'').

Brian May, Roger Taylor y Lambert se reunieron virtualmente para grabar una nueva versión del clásico de Queen y lo lanzaron hoy en todos los servicios de streaming y descarga a beneficio del Fondo de Respuesta Solidaria Covid-19 de la Organización Mundial de la Salud.

"Pensé que esta era una manera maravillosa de usar nuestro legado para hacer algo bueno en el mundo", dijo May. "Tú sabes, realmente ya no necesitamos hacer más dinero. No necesitamos ser más famosos. Necesitamos usar lo que tenemos de la mejor manera posible ". Para May, el lanzamiento llega en un momento de gran tristeza. El guitarrista perdió a principio de la semana a un amigo a quien quería como a un hermano a causa del virus.

10.20 | El único país de África sin casos

Lesoto, un pequeño reino montañoso enclavado en medio de Sudáfrica, es a partir de hoy el único país soberano del continente africano que no ha confirmado ninguna infección por coronavirus . Ocurrió después que el archipiélago índico de Comoras haya confirmado en las últimas horas su primer contagiado.9.50 | El pico en México

9.50 | El pico en México

Las proyecciones de los expertos pronostican que México alcanzará el pico de la pandemia de coronavirus el próximo 6 de mayo, según ha informado este viernes el subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, Hugo López-Gatell, tras lo cual comenzará un descenso de los contagios, pero solo si se cumple la indicación de quedarse en casa, así como la recomendación de mantener las distancias. "El momento cumbre de la epidemia será entre el 8 y 10 de mayo, nos falta una semana para llegar a ese momento cumbre y que descienda solo si nos mantenemos en casa", ha subrayado en rueda de prensa en el Palacio Nacional. "Si empezamos a salir de casa esta predicción no se va a cumplir", ha alertado.

Según el último balance oficial, hasta el momento se han registrado 19.224 casos confirmados en el país, incluidos 1859 fallecidos, mientras que por ahora al menos 11.453 pacientes se han recuperado.

9.20 | Dos nuevos muertos en la Argentina

Se conocieron dos muertes más por coronavirus en la Argentina, por lo que la cantidad de víctimas fatales ya es de 220 en el país, según confirmó hoy el Ministerio de Salud en su reporte diario matutino sobre el avance del Covid-19 en la Argentina. Las muertes corresponden a un hombre de 57 años, residente en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); y una mujer de 76 años, residente en la provincia de Buenos Aires.

08.50 | El análisis del cacerolazo en la Argentina contra la salida de presos

08.20 | Elecciones y coronavirus en Bolivia

El Parlamento de Bolivia promulgó una ley para celebrar elecciones en un plazo de 90 días, que había sancionado anoche pero que la presidenta interina, Jeanine Áñez, se negó a firmar por considerarla un "atentado a la salud" en medio de la pandemia de coronavirus.

Pese a la negativa de Áñez, la ley fue promulgada en el Parlamento por la mayoría del opositor Movimiento al Socialismo (MAS), el partido del expresidente de Evo Morales.

La mandataria acusó en un comunicado a Morales y al candidato electoral de su partido, el exministro Luis Arce, de manipular a la Asamblea Legislativa para que promulgara una "ley inmoral". En un mensaje, recordó que el voto en Bolivia es obligatorio y advirtió de que si millones de personas tienen que salir a la calle el mismo día en plena pandemia, "puede generar cientos de víctimas fatales" y "miles" de contagios de Covid-19.07.45 | Más de un millón de curados

07.45 | Más de un millón de curados

El umbral de las personas curadas de coronavirus a nivel mundial superó hoy el millón, según un recuento actualizado publicado por la Johns Hopkins University. Según los datos reunidos por la universidad norteamericana, los curados son ahora 1.014.809, mientras los muertos son 233.405, frente a un total de 3.257.520 casos.

07.15 | El mensaje de Francisco por el 1° de mayo

"Hoy, que es la fiesta de San José Obrero, también el Día del Trabajador, rezamos por todos los trabajadores. Por todos", afirmó hoy el papa Francisco durante la misa que celebró en su capilla de la residencia Casa Santa Marta. " Para que a nadie le falte el trabajo y que todos sean justamente remunerados y puedan gozar de la dignidad del trabajo y la belleza del descanso", dijo. Durante su homilía, Francisco se refirió a la historia de la esclavitud y lamentó que " aún hoy hay tantos esclavos, tantos hombres y mujeres que no son libres para trabajar: se ven obligados a trabajar, a sobrevivir, nada más".

El pontífice convocó a pensar "en los trabajadores, en los diarios, que los hacen trabajar por un salario mínimo y no ocho, sino doce, catorce horas al día: esto sucede hoy, aquí. En todo el mundo, pero también aquí". "Piensen en la empleada doméstica que no tiene un salario justo, que no tiene asistencia de la seguridad social, que no tiene capacidad de jubilación: esto no sólo ocurre en Asia. Aquí", planteó.

06.50 | España registra 281 muertos en 24 horas

España registró 281 muertos por coronavirus en las últimas 24 horas, un dato que eleva el balance total a 24.824 muertos y confirma a su vez una desaceleración de la pandemia, informó el viernes el ministerio de Sanidad. España, que ha registrado además hasta ahora 215.216 casos positivos, es el país mayor número de fallecimientos por coronavirus por detrás de Estados Unidos, Italia y Reino Unido. Otras 2628 personas fueron declaradas curadas, lo que lleva el total a 114.678.

Este fin de semana se levantarán parte de las restricciones que se aplican desde el 14 de marzo a los cerca de 47 millones de habitantes de España. Por primera vez se podrán hacer salidas individuales para hacer deporte, después de que los niños ya fueran autorizados a salir de casa un rato. Sin embargo habrá que respetar franjas horarias con el objetivo de evitar la masificación en las calles y mantener la distancia entre niños y personas mayores, que no podrán salir a las mismas horas.

06.20 | Volvieron a habilitar el permiso excepcional para los varados en la Argentina

El Gobierno volvió a habilitar el permiso excepcional de circulación para quienes aún se encuentran varados dentro del país y no han podido volver a sus hogares en el marco del aislamiento preventivo y obligatorio ante la pandemia de coronavirus. Debido a la alta demanda y a las fallas administrativas detectadas a mediados de abril , este viernes se aprobó un nuevo "procedimiento" para esas personas y se publicó en el Boletín Oficial a través la Resolución Conjunta 3/2020 .

05.15 | La OMS quiere ir a China

La Organización Mundial de la Salud (OMS) pidió el viernes a China que la invite a participar en las investigaciones sobre el origen animal del nuevo coronavirus. "La OMS desearía trabajar con los socios internacionales y, a invitación del gobierno chino, participar en la investigación sobre los orígenes animales" del virus, indicó un portavoz de la organización, Tarik Jasarevic.

04.35 | Daniel Ortega volvió a rechazar la cuarentena

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, dijo ayer que no va a paralizar las actividades económicas para evitar la propagación del coronavirus porque eso "destruirá al país", y acusó a sus opositores de promover esa medida con fines políticos. "Si nosotros le decimos a la gente 'quédate en casa', por esa vía se destruye el país, y los que han estado con ese discurso, son los mismos que hicieron hundir al país en abril del 2018", dijo Ortega, en alusión a las protestas antigubernamentales de ese año.

Por segunda vez en dos meses, Ortega se dirigió a la nación en el contexto de la crisis sanitaria y minimizó los efectos de la pandemia al señalar que hay más muertos en el país por otras enfermedades. Desde que se declaró el primer caso de coronavirus en el país, el 18 de marzo, han fallecido 2839 personas por otras causas, pero "el mundo se ha concentrado en llevar el conteo de los muertos por la pandemia", alegó Ortega. Cifras oficiales indican que en Nicaragua hay 14 casos de coronavirus, entre ellos 4 fallecidos.

El gobierno anunció esta semana el fomento del uso de mascarillas, distancia de personas y desinfección de locales públicos y medios de transporte, pero no renunció a promover actividades deportivas, ferias ni paseos recreativos.

04.10 Protestas con armas en EE.UU.

Cientos de personas protestaron frente al edificio del Capitolio de Michigan, en Lansing, y algunos intentaron ingresar hacia el interior mientras la Legislatura se encontraba debatiendo una extensión del estado de emergencia decretado por el gobernador Gretchen Whitmer en respuesta a la pandemia de coronavirus.

Los manifestantes llevaban carteles, ondeaban banderas estadounidenses e incluso portaban armas de fuego, mientras muchos cantaban "¡Déjennos entrar!" y "Esta es la casa de la gente, no pueden encerrarnos". Otros intentaron ingresar al piso de la Cámara pero fueron bloqueados por la policía estatal, según las emisoras locales.

03.30 | Reabre la Ciudad Prohibida en China

Los parques y museos de la capital de China, Pekín, incluyendo la Ciudad Prohibida, volvieron a recibir visitantes el viernes tras meses cerrados por la pandemia del coronavirus.

La Ciudad Prohibida, antigua residencia de los emperadores chinos, permite solo 5000 visitas al día, muy lejos de las 80.000 de antes, mientras que los parques estarán al 30% de su capacidad habitual. Las actividades en grupos grandes siguen suspendidas y los visitantes deben reservar las entradas con antelación a través de internet, dijo Gao Dawei, vicedirector del departamento que gestiona los jardines y espacios verdes de la capital.

Pekín rebajó el jueves su nivel de alerta por el virus del primero al segundo nivel, pero los controles de temperatura y el distanciamiento social continúan en vigor. Los cambios se produjeron al inicio de unas vacaciones de cinco días por el Primero de Mayo y antes de la Asamblea Popular Nacional, que comienza el 22 de mayo.

02.56 | Bancos de alimentos en Reino Unido

El reparto de comida de los bancos de alimentos de Reino Unido a las personas más necesitadas aumentó considerablemente a causa de la pandemia. La asociación Trussell Trust, que gestiona 1200 bancos de alimentos en todo el país, indicó un aumentó sin precedentes de su actividad de un 81% en un año en la distribución de paquetes durante las dos últimas semanas de marzo. El aumento alcanza incluso un 122% en el caso de la comida para niños.

01.30 | Inédita celebración

El mundo celebra confinado este viernes el 1° de Mayo, Día del Trabajador, sin ninguna manifestación prevista, pese a las primeras medidas de desconfinamiento en Europa, donde el coronavirus está causando un desastre económico sin precedentes, al igual que en Estados Unidos.

00.50 | Acuerdo entre Estados Unidos y Honduras

El gobierno de Donald Trump cerró un acuerdo con Honduras que permitiría que algunas personas que desean obtener asilo en Estados Unidos sean enviadas al país centroamericano. El convenio es similar a uno concertado con Guatemala y forma parte de las acciones del gobierno para reducir el flujo de migrantes en la frontera sur, dificultándoles ingresar a Estados Unidos con una solicitud de asilo.

00.30 | Preocupación de Trump por Brasil

El presidente estadounidense manifestó por tercera vez su preocupación ante el avance del coronavirus en Brasil, que hoy superó a China en número de infectados, luego de que el gobierno de Jair Bolsonaro solicitara a Washington mantener los vuelos entre ambos países. "En Brasil el número de casos es muy, muy alto, si se observan los gráficos casi todos apuntan hacia arriba", declaró Trump.

00.10 | Bolsonaro quiere fútbol

El presidente de Brasil quiere que los partidos de fútbol se reanuden pronto, pese al alto número de casos de coronavirus en el país. Según argumentó, los futbolistas tienen menos probabilidades de morir del padecimiento de esta enfermedad, por su buena condición física. El mandatario brasileño es uno de los pocos líderes mundiales que siguen desestimando los riesgos que implica el coronavirus. Se ha referido a este padecimiento como una "gripecita".

00.02 | "Lenta recuperación"

LATAM Airlines, el mayor grupo aéreo de América Latina, prevé una recuperación más larga y lenta de lo esperado tras la actual crisis por el coronavirus, por lo que ha diferido sus inversiones y evalúa redefinir operaciones, según informó el gerente general, Roberto Alvo.

