La cantidad de muertos alrededor del mundo a causa de la pandemia de coronavirus superó las 360.300 personas y la de contagiados ronda los 5.809.000. Estados Unidos lidera el ranking de naciones con mayor cantidad de casos (más de 1.721.700) y sobrepasó las 101.600 víctimas fatales . El segundo país en cuanto a cantidad de infectados es Brasil, con alrededor de 438.200, y los sigue Rusia, con 379 mil.

Europa comienza a dejar atrás el confinamiento para adentrarse en la nueva normalidad. Del total de las muertas que se ha cobrado la pandemia hasta el momento, tres cuartas partes fueron en Europa y Estados Unidos, regiones duramente golpeadas por la enfermedad.

En Europa, el Reino Unido es la nación con más fallecidos, casi 38 mil. Por su parte, América se convirtió en el continente con mayor cantidad de enfermos y en la región, Brasil continúa como el país más afectado, con más de 26.700 víctimas fatales.

La Argentina intenta poco a poco abrir la economía, mientras busca controlar la curva de contagios. Hasta el momento se confirmaron 14.702 casos positivos y 508 muertes . El dato positivo es que 4617 personas ya se recuperaron.

Seguí el avance de la pandemia, minuto a minuto:

23.25 | Laboratorio europeo espera disponer de una vacuna en septiembre

El laboratorio Astra Zeneca anunció hoy que en pocos días recibirá los resultados de los ensayos clínicos de una vacuna contra el coronavirus desarrollada por especialistas de la Universidad de Oxford, en el Reino Unido, y aseguró que, si la prueba es satisfactoria, estará en condiciones de iniciar la distribución en setiembre próximo.

22.42 | Colombia prolonga la cuarentena y Duque da negativo de coronavirus tras 13 casos en la Presidencia

Por otra parte, el gobierno confirmó que en las últimas 24 horas el país alcanzó un récord diario de 1.322 casos, que aumentaron a 26.688 el total de contagiados, y de 31 fallecidos, con los que el número de muertes alcanzó los 853, mientras en las calles del país sube también la cantidad de gente que ignora la cuarentena obligatoria.

Cinco de los contagiados en las cercanías de Duque trabajan en el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y los ocho restantes son del esquema de protección de la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo.

22.00 | La Gran Manzana de Nueva York, cerca de su reapertura pese a la pandemia

Será el próximo 8 de junio, anunció hoy el gobernador del estado, Andrew Cuomo, en coincidencia con la difusión de la nueva cantidad de muertos en un día, 67, la menor desde el inicio de la pandemia.

Durante la primera fase de vuelta a la normalidad podrá retomar la actividad el sector de la construcción, el manufacturero y los comercios minoristas no esenciales que cuenten con servicio de recogida en tienda, así como la agricultura, la pesca y el cuidado de bosques,

21.15 | Perú registra récord diario de 6.506 infectados de coronavirus

El país suma en total 148.285 infectados de Covid-19. De acuerdo a los datos, el número de diagnosticados con el virus en el país aumentaron en 36.587 en la última semana. Perú tiene el segundo número más grande de casos de la enfermedad en América Latina, después de Brasil. En tanto, la cifra de fallecidos se elevó el viernes a 4.230.

20.30 | Uruguay: Lacalle Pou entró en cuarentena a la espera de un test de coronavirus

20.18 | Reporte diario

Fueron confirmados 717 nuevos casos de Covid-19. Con estos registros, suman 15.419 positivos en el país. Al momento, la cantidad de personas fallecidas es 520.

Los fallecidos de este viernes fueron cuatro hombres, tres de 46, 55 y 32 años, residentes en la Ciudad de Buenos Aires; uno de 80 años, residente en la provincia de Buenos Aires; y seis mujeres, tres de 102, 93 y 69 años, residentes en la provincia de Buenos Aires; dos de 78 y 95 años, residentes en CABA; y una de 57 años, residente en la provincia de Chaco.

20.00 | Brasil, con 27.878 muertos, ya es el quinto país con más fallecidos de coronavirus

Brasil, con 1.124 nuevos óbitos en las últimas 24 horas, superó este viernes a España como quinto país con más muertos por coronavirus, totalizando 27.878 decesos, informó el Ministerio de Salud.

El país sudamericano, donde la pandemia se halla en pleno auge, registró además un récord diario de 26.928 nuevos casos de covid-19 en las últimas 24 horas, con lo que el número de contagiados llega a 465.166.

19.00 | EEUU: Boston suspende maratón

La pandemia de Covid-19 que azota a Estados Unidos obligó a suspender, por primera vez en 124 de historia, la tradicional Maratón de Boston, que había sido suspendida en abril y postergada para el 14 de septiembre.

El anuncio oficial llegó de boca del alcalde Marty Walsh, quien consideró que para esa fecha no estarán dadas las garantías necesarias para permitir su realización, lo que representa un duro golpe también para el comercio de Boston.

La maratón aporta anualmente unos 200 millones de dólares a la economía local, devastada como la de todo el país y podría decirse de todo el planeta en su conjunto en virtud de la pandemia.

En promedio participan unas 30.000 personas en la tradicional maratón que hace siete años fue objeto de un atentado explosivo que causó la muerte de tres personas y dejó heridas a otras 282 por la detonación ocurrida a metros de la línea de llegada.

Por los mismos motivos que obligaron a suspenderla ahora se teme por el destino de la también célebre Maratón de Nueva York, cuya quincoagésima edición debería disputarse el 1 de noviembre en la ciudad más afectada del país por el Covid-19

18.25 | Disney World y otros parques temáticos en Florida reabren entre junio y julio

Manteniendo distancia y llevando mascarillas, los turistas en Florida podrán tomarse fotos de nuevo con el ratón Mickey cuando Disney World reabra sus parques temáticos el 11 de julio, un mes después de que Sea World y Universal hagan lo mismo en junio, informaron autoridades el viernes.

"Los planes de reapertura de Walt Disney World Resort y Sea World fueron aprobados", dijo en un comunicado el alcalde Jerry Demings, del condado de Orange, al que pertenece la ciudad de Orlando.

El estado aprobó los planes de reapertura del parque acuático Sea World para el 10 de junio y del resort Walt Disney World para el 11 de julio, detalló el alcalde.

Los parques de Disney "Magic Kingdom" y "Animal Kingdom" abrirán ese mismo día, seguidos por EPCOT y estudios Hollywood el 15 de julio.

En tanto, los estudios de Universal Orlando ya tienen la aprobación para reabrir el 5 junio, luego del repentino cierre de los parques temáticos de Orlando a mediados de marzo para frenar el avance del nuevo coronavirus.

17.00| Lisboa vuelve a crecer en cantidad de casos de coronavirus y posterga su salida de la cuarentena

El aumento de casos en el área metropolitana de Lisboa informado hoy pone un freno a la salida de la cuarentena en Portugal, y excluye a la capital del país del inicio de la tercera fase, a partir del próximo lunes, que permite la apertura de los centros comerciales y la ocupación total de los restaurantes.

El primer ministro de Portugal, António Costa, anticipó hoy que el país mantiene el estado de calamidad, decidido hace un mes tras superar el estado de alarma.

Portugal registró en las últimas 24 horas 350 nuevos casos positivos de Covid-19, el más alto de las últimas tres semanas, y el 92 % de los nuevos contagios se detectaron en la región de Lisboa y Valle del Tajo.

Ante esta situación, el Gobierno ha decidido que en Lisboa se mantendrán una serie de restricciones que serán revisadas el 4 de junio: no podrán abrir los centros comerciales a partir del día 1 como en el resto del país y los vehículos privados (aunque no el transporte público) no podrán llevar más de dos tercios de ocupación.

16.00 | Trump dice que EEUU "termina" relación con la Organización Mundial de la Salud

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el viernes el fin de la relación entre su país y la OMS, a la que acusa desde el comienzo de la pandemia del coronavirus de ser demasiado indulgente con Pekín.

15.00 | La FIFA y la OMS elaboran un documento de consideraciones médicas y un instrumento de evaluación de riesgos

"Debido a que no han realizado las reformas solicitadas y muy necesarias, terminaremos nuestra relación con la Organización Mundial de la Salud y redirigiremos esos fondos a otras necesidades salud pública mundial urgentes y globales", dijo Trump en declaraciones a la prensa.

La FIFA, la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Asociación de Clubes Europeos (ECA), FIFPRO, el Foro Mundial de Ligas de Fútbol y European Leagues han elaborado un documento de consideraciones médicas y un instrumento de evaluación de riesgos para facilitar que se reanuden las competiciones tras el parón obligado por la pandemia de coronavirus.

Así, el organismo rector del fútbol mundial ha compartido un instrumento de evaluación de riesgos con sus 211 federaciones miembro, las seis confederaciones y otras organizaciones del fútbol, para "facilitar la planificación de la reanudación de todas las actividades futbolísticas por parte de los organizadores de partidos y competiciones tan pronto como las autoridades sanitarias y los gobiernos lo consideren seguro".

13.30 | Chile supera por primera vez 50 muertes por coronavirus en un día y ya tiene más de 90.000 casos

Chile registró un nuevo récord de 54 muertes por coronavirus y más de 3.600 contagios en las últimas 24 horas, con lo que ya superó los 90.000, anunció hoy el ministro de Salud, Jaime Mañalich.

El ministro detalló desde el Palacio de La Moneda que con estos nuevos decesos diarios, que por primera vez superan la barrera de los 50, el total de muertes en Chile sube a 944, y que la mayoría de estos nuevos casos de fallecidos "se concentran en grupos de edad avanzada".

"Es la cifra más alta de fallecidos que se concentra en personas adultos mayores que enfrentaban enfermedades avanzadas, donde la Covid-19 fue la última que hizo que fallecieran anticipadamente", explicó el secretario de Estado.

Mañalich informó que se reportaron 3.695 nuevos contagiados, de los cuales 340 fueron asintomáticos, para elevar el total a 90.638.

12.35 | India registra un nuevo récord de contagios por coronavirus y ya supera a China en muertes

India registró hoy un nuevo récord diario de 7.466 contagios de coronavirus, y su número de víctimas mortales por la enfermedad ya supera a las ocurridas en China, en momentos en que el país de 1.300 millones de habitantes se apresta a finalizar su encierro de dos meses, este domingo.

El cómputo global de afectados ascendió hasta los 165.799 casos, mientras 175 nuevas muertes elevaron el total a 4.706, según los datos proporcionados por las autoridades sanitarias indias, informó la cadena BBC.

El gobierno del primer ministro Narendra Modi impuso en marzo el confinamiento en el país asiático, pero en las últimas semanas fue levantando progresivamente restricciones para recuperar la actividad social y económica.

11.45 | Desempleo en Chile sube a 9% en febrero-abril, mayor aumento en una década

El desempleo en Chile volvió a subir en el trimestre móvil febrero-abril y alcanzó al 9% de la fuerza laboral, su nivel más alto en un década pese a que el periodo incluye solo la mitad de los efectos de la pandemia.

La cifra representa un incremento de 1,9 punto porcentual en doce meses, con la construcción, el comercio, la agricultura, la pesca y la industria manufacturera como los sectores más afectados, de acuerdo al reporte entregado este viernes por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

11.27 | Ecuador controla brote de coronavirus en cárcel que afectó a 70% de los presos

Ecuador logró controlar un brote del nuevo coronavirus en una de sus cárceles, donde un 70% de los 620 presos se contagió, informó el viernes el director del organismo que administra las prisiones, Edmundo Moncayo.

"Hemos controlado y seguimos adelante en las acciones (...) que nos permiten mantener una buena salud y un buen control de este virus", dijo el funcionario. Y agregó: "Esta población penitenciaria se encuentra en una recuperación luego de haber vencido al covid dentro del centro de privación de la libertad".

10.40 | Vuelven a abrir las mezquitas en Turquía

Las mezquitas de Turquia volvieron a abrir para acoger a los fieles musulmanes, más de dos meses después de que fueran cerradas para impedir la propagación del nuevo coronavirus.

En mayo, Turquía ha empezado a dirigirse hacia una "nueva normalidad", tras aligerar las estrictas medidas tomadas, y permitir la apertura de comercios, salones de belleza o peluquerías. El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, indicó que varios lugares, entre ellos, cafés, librerías, parques y playas volverán reabrirán a partir del lunes.

10.16 | La economía india crece a su menor ritmo trimestral en dos décadas

La economía india creció a su menor ritmo trimestral en dos décadas en el periodo enero-marzo de 2020, según los datos publicados por el gobierno.

La tercera mayor economía de Asia solo creció un 3,1% en el periodo, que coincidió con la primera semana de un confinamiento de varios meses debido al nuevo coronavirus.

Por su parte, el crecimiento anual fue de 4,2%, su nivel más bajo en 11 años, desde la crisis financiera.

09.30 | Polonia abre parcialmente los estadios a los aficionados a partir del 19 de junio

Polonia abrirá parcialmente los estadios de fútbol a los aficionados a partir del 19 de junio, anunció este viernes el Primer ministro del país. "El regreso de los aficionados será posible y lo será desde el 19 de junio", declaró a la prensa Mateusz Morawiecki, precisando que los aficionados podrán ocupar un 25% de las plazas disponibles.

Los primeros dos partidos de fútbol en Polonia, tras 80 días sin partidos se disputan este viernes sin aficionados.

Este viernes, casi 23.000 personas contaminadas estaban contabilizadas en Polonia, con más de 1.000 muertos y de 10.000 pacientes curados.

09.22 | El PBI de Brasil cae 1,5% en primer trimestre por efectos iniciales de la pandemia

El Producto Bruto Interno (PBI) de Brasil se contrajo 1,5% en el primer trimestre de 2020 respecto al trimestre anterior, según datos divulgados este viernes que muestran el impacto inicial de las medidas de cuarentena adoptadas en varios estados para contener la pandemia de coronavirus.

La caída coincide con la estimación promedio de 48 analistas consultados por el diario económico Valor . La caída respecto al mismo trimestre de 2019 fue de 0,3%, precisó el instituto oficial de estadísticas IBGE.

09.10 | Pico de nuevos casos de coronavirus en Irán, el mayor en casi dos meses

Las autoridades iraníes anunciaron un aumento del número de nuevos casos de la enfermedad covid-19 detectados en 24 horas, el mayor en casi dos meses, lo que indica que la situación está empeorando en algunas zonas.

El portavoz del ministerio de Sanidad, Kianoush Jahanpour, anunció en su conferencia de prensa diaria que se habían confirmado 2.819 nuevos casos, con lo que el número total de contaminaciones registradas desde que se anunciaron las primeras infecciones a mediados de febrero asciende a 146.668.

7.40 | Vuelven a subir los casos diarios en Francia

Francia reportó más de 3000 nuevos contagios diarios de coronavirus, el peor dato en más de tres semanas y el primer gran repunte desde que comenzó el alivio gradual de la cuarentena el 11 de mayo.

La agencia nacional de salud pública y el Ministerio de Salud no ofrecieron el motivo del incremento el viernes. Coincidió con el aumento de la realización de pruebas diagnosticas, aunque no estuvo claro si ese sería parte de la explicación.

7.05 | El impacto en América Latina

La crisis del coronavirus dejará este año una brutal secuela de desempleo en toda América Latina, bajo una recesión de dimensiones inimaginadas hasta el comienzo de la crisis sanitaria.

En Brasil se perdieron 4,9 millones de puestos de trabajo y la tasa de desempleo creció al 12,6%. El drama laboral en Chile , por su parte, se reveló ayer con toda crudeza con la nueva cifra del desempleo en Santiago, que se elevó al 15,6%, la mayor tasa en 35 años.

La Cepal y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) advirtieron que la crisis dejaría unos 11,5 millones de nuevos desempleados. Todo en una región cuyas perspectivas de crecimiento ya no eran buenas, y que el vendaval del coronavirus empujó todavía más hacia abajo, en un derrumbe sin precedente en las últimas décadas.

6.30 | Nuevo permiso en la Argentina

Los poco más de cinco millones de permisos de circulación para poder transitar en la Ciudad de Buenos Aires (903.182) y la Provincia de Buenos Aires (4.125.668) que fueron tramitados desde marzo vencerán hoy. Quienes quieran circular a partir de mañana deben volver a realizar el trámite, que es más riguroso y sujeto a aprobación.

5.50 | Despidos en Renault

La automotriz francesa Renault anunció hoy que despedirá a 15.000 trabajadores en todo el mundo dentro de un plan de reducción de costos de 2000 millones de euros en tres años.

En Francia se eliminarán cerca de 4600 puestos y los más de 10.000 restantes saldrán de sus fábricas en todo el mundo, agregó.

El grupo revisará además a la baja su capacidad de producción global para pasar de los 4 millones de autos de 2019 a 3,3 millones para 2024.

5.25 | Polémica en Chile

El ministro de Salud de Chile, Jaime Mañalich , es centro de una nueva polémica. " Hay un sector de Santiago donde hay un nivel de pobreza y hacinamiento, perdón que lo diga, del cual yo no tenía conciencia de la magnitud que tenía ", dijo en una entrevista con el programa Mucho Gusto de Mega. "Uno visita lugares pero cuando uno entra ahora, después de no haber ido en dos años, (...) dice: 'Aquí vivían diez personas en esta casa y ahora están viviendo cien personas'", agregó.

Mañalich explicó que "se hace muy difícil hacer un aislamiento social" en esas condiciones, por lo que "la tasa de contagiosidad" aumenta en esos lugares, entre los que ha destacado Santiago Poniente.

Las palabras de Mañalich, que ya ha sido criticado por otros comentarios durante la pandemia, entre ellos que el virus podía mutar y "convertirse en buena persona", causaron indignación entre la oposición.

4.45 | El origen

4.20 | Menos alumnos en Corea del Sur

Corea del Sur impuso hoy restricciones al número de alumnos que pueden acudir a las escuelas de Seúl y sus alrededores, con el objetivo de reducir los nuevos focos de contagio de Covid-19.

Guarderías y escuelas de primaria y secundaria de la zona metropolitana de Seúl, donde se concentra la mitad de la población del país, solo podrán recibir a un niño de cada tres y los otros tendrán que seguir la educación a distancia.

Las restricciones en el país fueron levantadas a principios de mayo y todo el país iba recobrando una cierta normalidad. Pero esta semana, con la aparición de nuevos focos de la enfermedad, en la capital y sus alrededores, las autoridades dieron marcha atrás e impusieron nuevas consignas.

3.50 | Volver al cine

Los cines de Berlín volverán a abrir sus puertas a partir del 30 de junio, mientras los cines al aire libre podrán abrir de nuevo al público a partir del 2 de junio.

En algunos estados federados algunos cines pudieron abrir ya hace varios días bajo ciertas condiciones. En Berlín, se requerirá el uso de mascarillas protectoras cuando no se esté en la butaca, así como mantener la distancia mínima de 1,5 metros entre los asistentes.

"La distancia mínima debe ser garantizada a través de la asignación anticipada de asientos o mediante el bloqueo permanente de algunos asientos", anunció el Gobierno de la ciudad-estado de Berlín.

03.11 | Alemania registra 749 contagios por coronavirus

Alemania registró en las últimas 24 horas 749 contagios y 39 víctimas mortales por coronavirus, frente a los 353 positivos y los 62 muertos del día anterior, lo que eleva a más de 180.000 las personas contagiadas y a más de 8.400 las víctimas mortales allí.

02.06 | Las muertes en la India ya sobrepasan a las de China

El Ministerio de Salud de India confirmó 7467 nuevos casos de coronavirus, la cifra más alta desde que estalló la pandemia, mientras que su número de víctimas fatales (4706) ya supera a las registradas en China, país donde se originó el Covid-19.

01.12 | Egipto supera por primera vez los mil casos diarios

Por primera vez desde que estalló la crisis sanitaria provocada por la pandemia, el Gobierno de Egipto registró 1127 nuevos casos, lo que supone un total de 20.793 personas contagiadas en el país.

Esta cifra récord se produjo un día antes de que el gobierno reabra parte de su sector económico. Este fin de semana, esta previsto que retomen sus actividades los centros comerciales y otros establecimientos, en los que será obligatorio llevar mascarilla.

