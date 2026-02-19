Insólito, pero real: el mosquito que hizo cerrar la frontera entre Mendoza y Chile por 24 horas

MENDOZA.– Un mosquito de la especie que puede transmitir el dengue hizo cerrar el principal paso a Chile por 24 horas. Tan insólito como real: las autoridades del vecino país tomaron la decisión de interrumpir el tránsito por un día en la frontera luego de detectar en el complejo fronterizo Los Libertadores la presencia de un ejemplar de Aedes aegypti, vector del virus que causa la enfermedad. La medida se dispuso para proceder a una desinfección del lugar, en el que viven agentes aduaneros y por el que pasan a diario cientos de vehículos y miles de personas.

En este sentido, desde el mediodía de este jueves hasta el mismo horario del viernes, permanece cerrado el cruce a la nación vecina por el Sistema Integrado Cristo Redentor (SICR). El año pasado se detectó una situación similar en el lugar, aunque solamente se interrumpió el flujo vehicular por un par de horas.

Cierre de la frontera con Chile

Desde la Coordinación de Fronteras indicaron a LA NACION que se desconoce cómo llegó el insecto hasta la zona y el origen del mismo, aunque destacaron que fue localizado en el interior del edificio como parte de acciones permanentes de control que realiza el Ministerio de Salud de Chile para evitar que la enfermedad se propague a las diferentes regiones de ese país, teniendo en cuenta que no se registran casos autóctonos en territorio continental.

“El mosquito estaba dentro del complejo. Es difícil que lo haya trasladado un camión, porque el insecto desaparece dentro del habitáculo. Chile está con mucha atención y cuidado para evitar cualquier tipo de propagación de la enfermedad. Lo mismo pasa con la gripe aviar, por lo que no dejan pasar pollo, por ejemplo”, indicaron a este diario desde el área aduanera.

Chile decidió realizar una fumigación en sus instalaciones del paso internacional tras el hallazgo de un Aedes aegypti

De esta manera, el operativo sanitario fue ordenado por los funcionarios trasandinos con el objetivo de efectuar “una aplicación química” luego del “hallazgo de ejemplar adulto altamente sospechoso del vector Aedes aegypti”. El miércoles, la Secretaría Regional Ministerial de Salud (Seremi) chilena acudió al complejo luego de que un agente aduanero advirtiera la presencia del mosquito. En ese momento, se activó el protocolo de control preventivo, al tiempo que se dispuso para este jueves la aplicación química residual.

En el lugar, la autoridad sanitaria revisó la muestra hallada, considerándola “altamente sospechosa” de ser el vector del dengue o de enfermedades como el zika o chikungunya. En este sentido, a la espera de confirmación por parte del Instituto de Salud Pública (ISP), se efectuó la vigilancia entomológica en todo el recinto, incluyendo a los funcionarios de las diferentes reparticiones públicas que operan en el sitio.

“Esto es parte del trabajo coordinado con la Delegación Presidencial Provincial de Los Andes y con los equipos que se desempeñan en el Complejo Fronterizo Los Libertadores. Nuestra estrategia ha permitido no solo capacitar para que equipos de otras instituciones conozcan e identifiquen al zancudo, también para mantener a la región sin casos autóctonos de dengue”, explicó Carlos Zamora Rojas, en representación de Seremi. “Estas acciones nos permiten establecer una barrera y reducir las probabilidades de que el zancudo, que hoy vive entre nosotros, se siga reproduciendo en zonas tan estratégicas como la frontera”, completó el funcionario chileno, quien luego descartó que existan personas con sintomatología asociada a alguna de las arbovirosis que transmite este mosquito.

El tránsito comenzó a interrumpirse desde las 10 de la mañana en la Argentina y Chile, en las localidades de Uspallata y en Guardia Vieja, respectivamente, mientras que las aduanas funcionaron hasta las 12, para proceder al cierre de la circulación para todo tipo de vehículos, por lo que hubo quienes debieron adelantar o acelerar el viaje para llegar a destino. Ahora, habrá que esperar hasta las 12 de este viernes para volver a atravesar a la Cordillera de los Andes.

El tránsito comenzó a interrumpirse desde las 10 de la mañana en la Argentina y Chile, en las localidades de Uspallata y en Guardia Vieja, respectivamente

Coo se dijo, no es la primera vez que ocurre un evento similar. El año pasado, a la misma altura de la temporada estival, en la previa del feriado de Carnaval, las autoridades del vecino país decidieron cerrar el paso internacional por un par de horas tras detectar la presencia del mosquito que transmite el dengue, lo que derivó en una jornada de largas colas para que se concretara la limpieza y desinfección del predio ubicado en la alta montaña.