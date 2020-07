Las personas hacen fila para someterse a pruebas de coronavirus en un centro improvisado en Dalian, en la provincia de Liaoning, noreste de China Fuente: AFP

La cantidad de muertos alrededor del mundo a causa de la pandemiade coronavirus, que se originó a fines del año pasado en Wuhan, China, es superior a las 647.000 y los contagiados rondan los 16.180.000.

Estados Unidos lidera el ranking de naciones con mayor cantidad de casos (superó los 4 millones) y sobrepasó las 144.200 víctimas fatales. El segundo país en relación a los infectados es Brasil, con más de 2.400.000 casos, y lo sigue la India, con alrededor de 1.430.000

Europa comenzó a dejar atrás el confinamiento para adentrarse en la nueva etapa. En esta región, el Reino Unido es la nación con mayor cantidad de fallecidos: más de 45.738. También en Asia, los gobiernos intentan levantar las restricciones para pasar a la nueva "normalidad", incluso pese a los rebrotes registrados.

Por su parte, América es el continente que registra mayor número de enfermos. Pasados ya los 130 días del inicio del aislamiento obligatorio, en la Argentina los infectados por Covid-19 llegaron a 162.526, hubo 2956 muertes y 68.022 personas recibieron el alta. Para intentar controlar la situación, el Gobierno anunció una apertura "escalonada" hasta el 2 de agosto en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

23.35 | Quirós llamó a encontrarse en el espacio público para que la curva "termine de madurar"

El ministro de Salud porteño dijo que en la Ciudad de Buenos Aires se observa una tendencia a "ciertos encuentros en lugares cerrados" por lo que llamó a buscar alternativas "más seguras" como el espacio público, para que la curva del coronavirus "termine de madurar".

22.53 | Bolivia prevé reanudar el fútbol en noviembre

Las autoridades gubernamentales estimaron que la reanudación del torneo Apertura de la División Profesional de fútbol podría darse en noviembre, luego de atravesar el pico de contagios de coronavirus."A principios de septiembre tendremos la curva más alta, luego tendremos un tiempo de meseta, de ahí irá bajando paulatinamente y pensando fríamente, y con las buenas condiciones, en noviembre estarían volviendo las competiciones", sostuvo René Sahonero, asesor del Ministerio de Salud.

22.24 | Washington impone una cuarentena para los estados de EEUU considerados de alto riesgo

La alcaldesa, Muriel Bowser, emitió una orden que requiere que cualquier persona que pretenda ingresar en el estado procedente de otros territorios estadounidenses considerados de alto riesgo por su situación en la pandemia de coronavirus tendrán que guardar cuarentena. Si muestran síntomas compatibles con la Covid19, también tendrán que buscar atención médica.

21.50 | Colombia supera los 250.000 casos

Las autoridades sanitarias constataron 8.125 nuevos positivos, por lo que el cómputo total es de 257.101 personas contagiadas. En cuanto a los fallecimientos, los 252 registrados este lunes suman 8.777 muertos a causa de la pandemia. La región colombiana más afectada por la pandemia continúa siendo Bogotá, que contabiliza 86.657 casos. Tras ella se ubican Atlántico, con 49.037, y Valle del Cauca, con 22.018.

21.09 | Ecuador suma a su balance más de 650 casos nuevos

El país ya supera los 80.600 positivos. En concreto, las autoridades sanitarias ecuatorianas especificaron que se confirmaron 658 contagios adicionales, lo que elevó el cómputo global hasta los 80.694. Asimismo, un total de 5.515 personas murieron a causa de la enfermedad.

20.47 | Caracas y seis estados venezolanos siguen en cuarentena "radical"

Venezuela retomó hoy el esquema de flexibilización en tres niveles por la pandemia de coronavirus, mientras que Caracas, el epicentro de los contagios, y otros seis estados continúan en el nivel 1 bajo cuarentena "radical y estricta". En tanto, expertos epidemiológicos advirtieron sobre la poca efectividad de los controles en la frontera, lo que posibilitó que el virus en "fase comunitaria" esté en "crecimiento rápido" y dominando la pandemia en el país,

20.18 | Ya hay más de 3000 muertos por Covid-19 en el país

19.20 | Motín en cárceles bolivianas

Las cuatro cárceles más pobladas del departamento de Cochabamba, en el centro de Bolivia, fueron escenario de motines sincronizados en demanda de atención médica luego de la muerte de un presidiario que podría haber tenido COVID-19, informó el lunes la Defensoría del Pueblo. Los medios locales mostraron imágenes de detenidos que treparon hasta los techos de las cárceles para reclamar medicinas y la presencia de médicos, debido a que muchos estarían con síntomas del nuevo coronavirus..

18.50 | Reino Unido: más de 300.000 contagios

El Gobierno de Reino Unido confirmó este lunes casi 700 nuevos casos de coronavirus durante el último día y superó de esta forma el umbral de los 300.000 contagios desde el inicio de la pandemia en el país europeo. El Ministerio de Sanidad británico ha detallado que durante las últimas 24 horas se han registrado 685 nuevos casos y siete fallecidos, lo que sitúa los totales en 300.111 y 45.759, respectivamente.

18.20 | Presidenta de Bolivia recibe alta médica

La presidenta transitoria de Bolivia, Jeanine Áñez, anunció este lunes que recibió el alta médica de un cuadro asintomático de coronavirus, por lo que vuelve "al trabajo normal". "He sido dada de alta, y vuelvo al trabajo normal", tuiteó Áñez, quien había anunciado el 9 de julio que había contraído el coronavirus.

17.50 | Rusia multiplica el tráfico aéreo de pasajeros

Rusia, el cuarto país con más casos de coronavirus en todo el mundo, acumulaba más de 818.000 contagios mientras el gobierno informó que el flujo de pasajeros en tres aeropuertos de Moscú se multiplicó por 3,6 en junio pasado con respecto a mayo. El país contabilizaba 818.120 casos confirmados de coronavirus (5.635 en las últimas 24 horas) y 13.354 muertes por la enfermedad (85 nuevas), informó el Centro Operativo Nacional para el combate a la pandemia.

17.20 | Más de 1000 muertos en Rumania

Rumania superó en las últimas 24 horas los mil casos de coronavirus, registrándose 1.104 sobre 7.574 tests efectuados. El total de los infectados ascendió a 45.902. En una jornada se registraron 19 decesos, lo que elevan a 2.206 el número de víctimas desde el inicio de la epidemia.

16.50 | Gesell se blinda

El partido bonaerense de Villa Gesell profundiza sus controles en el único acceso al distrito para evitar el contagio de coronavirus, teniendo en cuenta los nuevos casos que se registraron en el vecino partido de Pinamar, informó hoy la comuna local. Si bien hoy la provincia de Buenos Aires informó que los distritos de La Costa, Pinamar, Villa Gesell y Madariaga se mantienen en la Fase 5 de la cuarentena, Villa Gesell resolvió reforzar los controles tanto para salir como para ingresar a su partido.

16.20 | Una buena en Florida

El estado norteamericano de Florida, el segundo con el mayor número de contagios por coronavirus en ese país, registró un poco menos de 9.000 casos nuevos, el número más bajo de los últimos 20 días. Así lo informaron las autoridades sanitarias en un informe que detalla que fueron 8.892 los casos nuevos de coronavirus y 77 fallecimiento, lo que arroja un total estatal de 432.747 infecciones y 6.049 muertes desde el comienzo de la pandemia el pasado 1 de marzo.

15.50 | Fuerte impacto en el turismo español

España esperaba salvar en parte su temporada estival promocionándose como un destino seguro frente al nuevo coronavirus. Sin embargo, el aumento de casos en el segundo destino turístico internacional hacen temer lo peor en el sector. La decisión del Reino Unido de imponer desde el domingo una cuarentena a todos los pasajeros procedentes de España cayó como un mazazo en el país, que tiene a los británicos como su principal contingente de turistas extranjeros con más de 18 millones en 2019.

15.20 | Alerta en Cuba

Cuba reportó el lunes 37 personas confirmadas del nuevo coronavirus luego de registrar durante días cero infecciones o cifras de un dígito. Ese número de enfermos en la isla es considerado poco si se compara con otros países de América Latina con casi la misma cantidad de habitantes y que están siendo golpeados con dureza por la pandemia. El director de epidemiología en Cuba, Francisco Durán, indicó que las muestras realizadas arrojaron ese número de contagios en las provincias de La Habana y Artemisa, además de una persona que vino del extranjero.

14.50 | Bélgica: retroceso, restricciones y temor

Bélgica regresa a las medidas restrictivas y limitaciones, aunque trata de evitar los encierros, ante un preocupante y llamativo aumento de los infectados de Covid-19. La premier, Sophie Wilmes, después de la reunión del consejo de seguridad nacional, anunció hoy que la "burbuja social", la cantidad de personas pueden reunirse todas las semanas, se reduce de 15 a cinco, y que la participación en eventos bajo techo se reduce (a un máximo de 100 personas) y al aire libre también (a un máximo de 200).

14.20 | Pruebas a viajeros en Alemania

Alemania impondrá pruebas obligatorias de detección del nuevo coronavirus a los viajeros que lleguen de regiones en riesgo, ante un reciente aumento de casos de contagio en el país, anunció este lunes el ministro de Salud, Jens Spanh."Debemos evitar que los viajeros de regreso contaminen a otras personas sin saberlo y desencadenen así nuevos focos de infección", escribió el ministro en Twitter, y agregó que, por tanto, iba a "establecer una prueba obligatoria para los viajeros que lleguen de regiones en riesgo".

13.50 | España reporta 855 nuevos casos

El número de casos confirmados de coronavirus en España aumentó en 855 al lunes, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad, que cifró el total de contagiados en el país en 278.782 personas. El alza en los casos fue menor que la del viernes, cuando se reportaron 922 nuevos contagios. Por su parte, el número de muertos por la epidemia en el país en los últimos 7 días fue de 6, ascendiendo la cifra total a 28.434 fallecidos, frente a los 28.432 publicados el viernes.

13.20 | Alerta en Bolivia por pico de contagios

La ministra de Salud de Bolivia, Eidy Roca, manifestó hoy que el pico de contagios por coronavirus en los departamentos de La Paz, Cochabamba y Chuquisaca llegará en octubre y agregó que en esas regiones la curva ascendente se demoró más que en Beni y Santa Cruz, en un país sumido en una grave crisis política, agravada por la postergación de las elecciones presidenciales que derivó en graves acusaciones de la oposición contra el Gobierno de facto. "Lo penoso es que como La Paz, Chuquisaca, Cochabamba empezaron su pico un poco más tarde que Santa Cruz y Beni, la meseta de estos tres departamentos va a ir más allá de septiembre", dijo en Red Uno.

12.35 | Por las ballenas

Puerto Pirámides trabaja para poder lanzar el 1 de agosto y sólo para turistas de la Península Valdés la temporada de avistamiento de ballenas en forma embarcada. El lugar, que recibe unos 300 mil turistas por año, es la única localidad desde la que se pueden ver estos animales en forma embarcada, una actividad que junto al buceo constituyen los atractivos turísticos salientes de esta pequeña villa turística de 700 habitantes.

12.12 | Tarjetas

El uso de tarjetas de débito aumentó 5,13% pero el de crédito cayó 23,47% en el segundo trimestre del año, en comparación con el mismo periodo de 2019, como consecuencia de la pandemia, indicó un análisis de la empresa Prisma Medios de Pago. La utilización de tarjetas prepagas trepó el 285,47% interanual en el trimestre, como consecuencia fundamentalmente de la entrega de la tarjeta Alimentar que alcanzó a 1,5 millón de beneficiarios.

Un gato doméstico dio positivo a la prueba de Covid-19 y se convirtió en la primera mascota que resulta contagiada en en el Reino Unido. De todos modos los especialistas aclaran que esto no significa que la enfermedad esté muy extendida entre las personas. Se cree que el gato fue infectado por su dueño, quien anteriormente dio positivo. Ambos ahora están curados, informó la BBC.

11.27 | Regreso

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, retornó al Palacio del Planalto, sede del gobierno, luego de tres semanas de ausencia por haber contraído el coronavirus. "Vuelvo a trabajar hoy, hay muchos problemas que resolver, problemas que otros dejaron" como herencia, declaró Bolsonaro con tapabocas blanco ante un grupo de simpatizantes que lo aguardaba frente a la residencia oficial en la zona este de Brasilia.

11.11 | Hollywood

El cineasta mexicano Guillermo del Toro rodó las primeras tomas de "Nightmare Alley", protagonizada por Cate Blanchett y Bradley Cooper, en un set armado conforme a las restricciones y protocolos impuestos por la pandemia y señaló que fue como "rodar en un gran quirófano". "Debe estar esterilizado, tener todas las condiciones clínicas pero, al mismo tiempo, tiene que permitir que comience el carnaval", sostuvo Del Toro en un panel de la Comic-Con 2020 que se celebra de manera gratuita y virtual.

10.50 | Escuelas

Las tareas de limpieza y acondicionamiento de escuelas rurales y de pueblos pequeños de Santa Fe se iniciaron con el retorno al trabajo de asistentes escolares y personal de maestranza, en un primer paso hacia la vuelta a las clases presenciales que podría darse en agosto, informaron fuentes oficiales. Voceros del Ministerio de Educación de la provincia indicaron que "es una primera aproximación" para ver el estado de los edificios y sus entornos.

10.31 | La Casa Blanca

El asesor de Seguridad Nacional Robert O'Brien dio positivo por coronavirus, pero no hay riesgo de exposición al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, o al vicepresidente Mike Pence, dijo la Casa Blanca en un comunicado. "Tiene síntomas leves y se autoaisló y trabaja desde un lugar seguro fuera del sitio. No hay riesgo de exposición. El trabajo del Consejo de Seguridad Nacional continúa sin interrupciones", señaló el comunicado.

10.06 | Reapertura

Bares, restaurantes y hoteles reabrirán sus puertas en la ciudad de Neuquén y el área metropolitana comprendida por las localidades de Plottier y Centenario a pesar de ser un conglomerado de poblaciones donde persiste la circulación viral. El gobierno de la provincia también habilitó las ferias municipales y, durante el fin de semana, dispuso la ampliación de actividades recreativas y deportivas y la apertura de templos religiosos con un máximo de 10 personas.

9.44 | En Córdoba

El coordinador del Centro de Operaciones de Emergencia, Juan Ledesma, estimó que el pico de los casos en la provincia podría llegar "en la segunda quincena de agosto" y destacó que el distrito "está en condiciones de hacer frente a la pandemia". Ledesma manifestó que si bien se está "atravesando un aumento de la curva de contagios", se trabaja en su contención.

9.30 | En la Argentina

El Ministerio de Salud informó 17 nuevos fallecimientos en el país, lo que eleva a 2956 la cifra de muertos desde marzo pasado, mientras que son 993 las personas que cursan la enfermedad en unidades de terapia intensiva, un 88 por ciento internadas en hospitales del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

9.22 | Fase final

Moderna Inc dijo que comenzó la última etapa de sus ensayos para encontrar una vacuna, el primero en esta fase que se realiza bajo el programa puesto en marcha por el gobierno de Estados Unidos. La noticia del estudio, que probará la respuesta a la vacuna en 30.000 adultos que no tienen la enfermedad respiratoria, hacía subir las acciones un 11%, hasta los 81,31 dólares, antes de la apertura del mercado.

8.53 | Aislado

El director ejecutivo de la Agencia de Recaudación bonaerense (ARBA), Cristian Girard, debió aislarse en su domicilio como medida preventiva luego de confirmarse un caso de coronavirus positivo entre sus colaboradores cercanos. Así lo confirmó el funcionario esta mañana a través de la red social Twitter. En una entrevista radial, dijo después: "Ante esa situación, activamos el protocolo sanitario en ARBA y, entre otras medidas, junto con otros tres integrantes de mi equipo, iniciamos un aislamiento preventivo, ya que somos estrecho con el afectado".

8.20 | Escape

El alcalde de la localidad de Caltanissetta, en la isla italiana de Sicilia, Roberto Gambino, pidió al gobierno nacional "que no envíe más inmigrantes" al principal centro de acogida de la zona, luego de la fuga de 184 refugiados tunecinos que cumplían cuarentena obligatoria por el brote de coronavirus. "No hay condiciones de seguridad adecuadas. Esto no puede continuar. Que no envíen más inmigrantes", pidió Gambino.

7.48 | CABA

Catorce personas fallecieron y 916 fueron notificadas con coronavirus ayer, lo que elevó a 1092 los decesos y a 53.821 los positivos en el territorio. La tasa de letalidad (fallecidos sobre casos confirmados) es de 2,03%, en tanto se acumulan 19.204 personas dadas de alta. El sistema de salud notificó asimismo 703 nuevos casos de personas no residentes en la Ciudad.

7.20 | Tests para todos

Con centros de diagnóstico en los aeropuertos, estaciones de tren y autopistas, la región alemana de Baviera propondrá a todos los viajeros que se hagan el examen para saber si tienen coronavirus. Además de los lugares ya existentes para hacer el test en los aeropuertos locales, estructuras similares estarán disponibles pronto en las autopistas en varias localidades, así como en las principales estaciones de tren.

6.55 | Permiso

El Gobierno modificó y amplió la lista de productos médicos y de sanidad que tienen que contar con un permiso de exportación, de manera de poder garantizar a la población el acceso a insumos ante la pandemia. Para exportar productos como alcohol etílico, interferón, paracetamol, desinfectantes, guantes para cirugía y descartables, prendas de protección y mascarillas, entre otros, se deberá contar con un documento emitido por el Ministerio de Desarrollo Productivo, con intervención de la cartera de Salud.

6.30 | Pico

La India informó 708 muertes más y 49.931 nuevos casos, por lo que sus números globales llegan a 32.771 fallecimientos y 1.435.453 enfermos. Es el pico diario más alto en términos de nuevos casos de Covid-19. Según funcionarios, 917.568 personas recibieron el alta de los hospitales después de mostrar una mejoría. El número de casos activos en el país es de 485.114.

6.06 | Las distintas fases

Un total de 56 municipios del interior de la provincia de Buenos Aires transitan la fase 5 del aislamiento, con la mayoría de sus actividades habilitadas, mientras que otros 41 permanecen en la etapa 4 y los restantes 38 que integran el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) siguen en la fase 3. Así lo precisó el gobierno bonaerense en un informe semanal, sobre el que se basan los protocolos, con distintas instancias para cada fase para mitigar la propagación del coronavirus.

5.39 | Nueva etapa

5.16 | El brote

Rusia registró 5635 positivos ayer, lo que eleva el total a 818.120, informó el centro de respuesta al coronavirus. Asimismo, reportó 85 muertes por la enfermedad, con lo que la cifra acumulada de fallecidos ascendió a 13.354. De acuerdo con la misma fuente, hasta la fecha 603.329 personas se recuperaron.

4.52 | Protestas

Miles de manifestantes participaron en una marcha contra el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, en un campus universitario de Manila horas antes de que el mandatario se presente en el Parlamento y a pesar de las restricciones que impiden las concentraciones por el riesgo de contagio de coronavirus. Con máscaras y pantallas faciales, con guantes y otras prendas de protección, los manifestantes guardaron la distancia entre ellos.

4.31 | Pese a la cuarentena

El estado australiano de Victoria reportó 532 nuevos casos y seis muertes en 24 horas y el jefe del gobierno estatal advirtió que la ciudad de Melbourne seguirá aislada mientras que exista gente infectada que va a trabajar de todos modos. Daniel Andrews declaró que el principal vector de las nuevas infecciones es gente que fue a trabajar tras mostrar síntomas. "Esto es lo que está impulsando estas cifras y la cuarentena no terminará hasta que la gente deje de ir a trabajar con síntomas, y en cambio vaya a hacerse la prueba".

4.08 | Colombia supera a Italia

El país gobernado por Iván Duque sobrepasó a Italia en número de casos al alcanzar los 248.000 contagios. Se sitúa como el decimoquinto más afectado a nivel mundial. El Ministerio de Salud confirmó 8181 nuevos casos en las últimas 24 horas, con los que la cifra total es de 248.976. Italia contabiliza 246.118 positivos.

3.40 | Éxodo

3.16 | Alemania eleva el balance diario

La pandemia dejó en el país durante las últimas 24 horas 340 nuevos casos y ningún fallecido, frente a los 305 contagios del día anterior, lo que eleva el total a más de 205.000 personas enfermas y más de 9100 víctimas mortales, de acuerdo con el Instituto Robert Koch, la agencia gubernamental encargada del control de enfermedades infecciosas.

2.51 | Hong Kong decreta obligatorio el uso de tapabocas

El gobierno anunció el uso obligatorio de máscara en público para los habitantes de la ciudad, al presentar una nueva serie de medidas para combatir una nueva ola de positivos. La crisis es "notablemente grave", dijo el vicejefe del ejecutivo Matthew Cheung a la prensa, al anunciar las nuevas medidas que incluyen la prohibición de reuniones en público de más de dos personas y que obliga a los restaurantes a vender únicamente comida para llevar.

2.29 | China y su balance

Las autoridades comunicaron 61 contagios en las últimas 24 horas, 57 de ellos de transmisión local y cuatro entre pacientes procedentes del extranjero. Se trata del mayor aumento diario desde mediados de abril. La mayor parte de los infectados de transmisión local son de Xinjiang, hogar de la minoría musulmana uigur y cuya capital, Urumqi, fue bloqueada ante un repunte de casos.

2.05 | El brote en Bolivia

El país se acerca a los 70.000 contagios al sumar 1148 casos diarios y continúa con el departamento de La Paz a la cabeza en cuanto a nuevos positivos. El Ministerio de Salud confirmó 69.429 infectados y 2583 muertes. La mayoría de los fallecidos viven en Santa Cruz y Cochabamba.

1.38 | Perú se aproxima a los 385.000 casos

La nación tiene por su parte 18.200 fallecimientos contabilizados, según el último balance ofrecido por el Ministerio de Salud, que precisó además que se produjeron 384.797 contagios desde el comienzo del brote.

1.14 | Guatemala inicia una reapertura gradual

El presidente Alejandro Giammattei anunció el comienzo de una apertura progresiva de las actividades detenidas hace cuatro meses para contener la pandemia, que suma más de 45.000 contagios y 1734 muertos. El mandatario dijo en un mensaje televisado que el restablecimiento gradual de transporte público, centros comerciales, restaurantes, iglesias y recreación, entre otras actividades, se hará en cada uno de los 340 municipios de acuerdo a la cantidad de casos activos.

00.50 | La NBA impone 10 días de cuarentena a Williams

El escolta Lou Williams, de Los Angeles Clippers, cumplirá 10 días de cuarentena en la sede "burbuja" de Disney World (Orlando) tras extender indebidamente una salida por razones familiares en la que visitó un club de striptease.

00.15 | México supera los 390.000 contagios

La Secretaría de Salud detalló que se sumaron 5480 infectados en las últimas 24 horas, por lo que hasta el momento el país confirma un total de 390.516 casos.Con información de las Agencias Télam, AP, AFP, DPA y Reuters