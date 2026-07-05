Encontraron el cuerpo de un joven que buscaban hace una semana cerca de Rosario

El cuerpo de Gastón Montenegro fue encontrado este sábado al mediodía en un descampado de la localidad de Serodino, Santa Fe, tras una desesperada búsqueda durante una semana. Familiares confirmaron su identidad y más tarde también lo hizo una autopsia.

A las 10.30 de la mañana, un equipo de bomberos realizó un rastrillaje en un campo ubicado al lado de la ruta provincial 10, en el tramo que va desde Serodino hasta Pueblo Andino y encontró el cuerpo. Según informó Cadena 3, tras el descubrimiento, fue notificada la fiscal Luisina Paponi, quien se hizo presente en el lugar.

En primera instancia, familiares del joven confirmaron que se trataba de Montenegro por sus tatuajes. Sin embargo, las autoridades aguardaron los resultados de la autopsia hecha en el Instituto Médico Legal de Rosario, que arrojó la misma conclusión.

Este sábado se encontró el cuerpo del joven de 25 años que era buscado cerca de Rosario El Ciudadano Web

El joven de 25 años había desaparecido el viernes 26 de junio por la noche, luego de salir de su vivienda ubicada sobre la calle San Salvador al 300, en la ciudad santafesina de Capitán Bermúdez -dentro del Gran Rosario-. Según un relato consignado por Cadena 3, la última vez que fue visto estaba volviendo a su casa, pero nunca llegó a destino.

El operativo para dar con el paradero de Montenegro se extendió por distintas localidades de Santa Fe. También se realizaron allanamientos que, por una causa vinculada relacionada a venta de drogas, derivaron en la detención de cuatros personas.

La familia del joven asegura desde el comienzo de la búsqueda que existe una filmación que lo muestra a Montenegro siendo obligado a ingresar a un vehículo por la amenaza de dos hombres armados.

Carina, mamá de Gastón Montenegro, en el marco de una de las marchas en las que se pidió por la aparición del joven La Capital

La madre del joven de 25 años, Carina, sostiene la hipótesis de que su hijo fue víctima de un secuestro. “Hay personas que se quebraron y contaron lo que pasó. Después se buscaron cámaras y se pudo ver el momento en que se lo llevaban”, afirmó en el marco de una marcha que se organizó este jueves en Capitán Bermúdez, según consignó La Capital.

Carina contó detalles del registro fílmico señalado por la familia de Montenegro. “A punta de pistola, lo subieron a un auto y se lo llevaron”, describió y marcó que esa situación se habría dado alrededor de las 9.30 y Gastón estaba junto a otro joven, que también fue amenazado.

La Capital indicó que la investigación que este sábado dio con el cuerpo de Montenegro y que implicó allanamientos y detenciones es la continuación de una causa de 2025 vinculada a una banda narcocriminal. En esa oportunidad se había llevado a cabo un operativo mediante el cual se realizaron 13 detenciones y se confiscaron 50 kilogramos de cocaína, armas de fuego, vehículos y dinero.

El accionar judicial fue llevado a cabo por la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), a cargo del fiscal Matías Scilabra, y la Unidad Fiscal Rosario del Ministerio Público Fiscal.