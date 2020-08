Coronavirus: las novedades en el mundo Fuente: Reuters

La cantidad de muertos alrededor del mundo a causa de la pandemiade coronavirus, que se originó a fines del año pasado en Wuhan, China, rondan los 767 mil y los contagiados superaron los 21.300.000.

Estados Unidos lidera el ranking de naciones con mayor cantidad de casos (cerca de 5.300.000) y víctimas fatales (más de 169 mil). El segundo país es Brasil, con más de 3.200.000 casos y más de 107.000 muertes. En cuanto a casos registrados, el tercer lugar lo ocupa la India que, con alrededor de 2.530.000 infectados y más de 49.000 muertes, es el país asiático más afectado por el virus.

Ante los rebrotes, varios países de Europa y Asia vuelven a imponer restricciones. En Europa, el Reino Unido es la nación con mayor cantidad de fallecidos: cerca de 46.800. En tanto, superando los 584 mil casos y las 11.677 muertes, Sudáfrica es la nación más afectada en África.

Por su parte, América es el continente que registra mayor número de víctimas y de enfermos a causa de coronavirus. A 150 días del inicio del aislamiento obligatorio en el país, en la Argentina los infectados por Covid-19 llegaron a 294.540, hubo 5703 muertes y 211.702 personas recibieron el alta.

Seguí el avance de la pandemia, minuto a minuto:

23.30 | En Japón

La economía de Japón se contrajo a una tasa anual de 27,8% en el trimestre de abril a junio, la peor de que se tenga registro, debido a que la pandemia del coronavirus afectó el consumo y el comercio, según información gubernamental publicada el lunes.

La Oficina del Gabinete reportó que el producto interno bruto real preliminar estacionalmente ajustado del país descendió 7,8% de un trimestre a otro. La tasa anual muestra lo que sería la cifra si continuara durante un año.

22.45 | Perú registra récord de nuevos contagios

Perú reportó 10.143 nuevos contagios de coronavirus, el segundo récord de casos diario consecutivo, con lo que el total de infectados se elevó a 535.946, mientras el Gobierno extrema medidas para frenar el rebrote de la pandemia.

Con los nuevos casos reportados, Perú es el segundo país con más contagios en América Latina. Brasil tiene 3,34 millones de infectados y México 522.162, según recuento de Reuters. El ministerio de Salud de Perú informó además que en las últimas 24 horas se reportaron 206 nuevos fallecimientos por Covid-19, para sumar 26.281 víctimas.

21.50 | Alarma en Uruguay por nuevo rebrote

Autoridades de Uruguay manifestaron hoy su preocupación por un nuevo brote de coronavirus en Rivera, ciudad fronteriza con Brasil en la que se detectaron recientemente 25 casos y se aisló a 184 personas, informó la prensa local.

21.00 | Paraguay: presos amenazan con motín por la suspensión de visitas

Un grupo de presos en una cárcel de Paraguay amenazaba esta noche con amotinarse en rechazo a la suspensión de visitas, dispuesta por las autoridades luego de que se detectara allí un caso de coronavirus, y reclamaba la presencia en el lugar de la ministra de Justicia, Cecilia Pérez, informó la prensa local.

20.58 | Postergaron las elecciones generales en Nueva Zelanda

Las elecciones generales en Nueva Zelanda fueron postergadas cuatro semanas, del 19 de septiembre al 17 de octubre, debido al rebrote de coronavirus en Auckland, la mayor ciudad del país, informó hoy la primera ministra, Jacinda Ardern.

Aunque el aplazamiento de los comicios es potestad de la primera ministra, Ardern explicó que tomó la decisión después de consultar con todas las fuerzas políticas del país, debido a la situación excepcional causada por la pandemia.

20.40 | El Gobierno oficializó la prórroga del aislamiento social hasta el 30 de agosto

El Gobierno oficializó hoy la prórroga del aislamiento social dispuesto por la pandemia de coronavirus hasta el 30 de agosto, que regirá en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde se concentra la mayor cantidad de casos, y zonas de Jujuy, Santa Cruz, Tierra del Fuego, La Rioja, Salta y Santiago del Estero.

A través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 677, publicado en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo dispuso el "aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) exclusivamente para las personas que residan o se encuentren en los aglomerados urbanos y en los departamentos y partidos de las provincias que no cumplan positivamente los parámetros epidemiológicos y sanitarios" establecidos.

20.35 | Venezuela suma 1148 casos y 5 muertos

Venezuela confirmó hoy 1 mil 148 nuevos casos de Covid-19 y 5 fallecidos que elevan a 33 mil 755 el total de infectados y a 281 el número de muertos por coronavirus en este país.

Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva, lo informó al presentar el balance diario de la comisión presidencial para el seguimiento y control de la pandemia durante una jornada encabezada por el presidente, Nicolás Maduro.

"En las últimas 24 horas se registraron 1.097 casos de transmisión comunitaria (...) y 51 casos importados", dijo Rodríguez.

20.30 | Muertes por coronavirus en EE.UU. superan las 170.000

Estados Unidos superó el domingo las 170.000 muertes por coronavirus, según un recuento de Reuters, en momentos en que funcionarios de salud han expresado su preocupación de que el Covid-19 complique la temporada de gripe de otoño.

Las muertes aumentaron en 483 el domingo, con Florida, Texas y Louisiana, liderando el aumento.

Estados Unidos tiene al menos 5,4 millones de casos confirmados del nuevo coronavirus, el registro más alto del mundo y probablemente un recuento subestimado ya que el país aún no ha aumentado las pruebas a los niveles recomendados. Los casos están disminuyendo en la mayoría de los estados, excepto en Hawai, Dakota del Sur e Illinois.

20.00 | Parte diario

Murieron 66 personas y 5.469 fueron diagnosticados con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que son 5.703 los fallecidos y 294.569 los contagiados desde el inicio de la pandemia, mientras el Gobierno tiene la expectativa de que la vacuna pueda utilizarse en el país al mismo tiempo que en Europa.

El Ministerio de Salud informó que del total de infectados hasta el momento, 1.154 (0,4%) son importados, 75.051 (25,5%) contactos estrechos de casos confirmados, 175.520 (59,6%) casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.

19.30 | La OMS confirma que el coronavirus sigue superando récords de contagios y muertes

La Organización Mundial de la Salud (OMS) constató hoy un nuevo récord diario de casos de coronavirus con más de 294.000 positivos a escala global, el mayor número desde el comienzo de la pandemia, que sigue con altos promedios de contagios y víctimas en India y Estados Unidos.

En las últimas 24 horas, la organización contabilizó 294.237 infectados en todo el mundo, con los que el total de casos aumentó a 21.026.758.

19.15 | López Obrador dijo que hay "certidumbre" sobre la eficacia de la vacuna de Oxford

El presidente de México, Andrés López Obrador, afirmó hoy que existe "certidumbre" sobre la eficacia de la vacuna contra el coronavirus de la universidad británica de Oxford, que su país y la Argentina comenzaron a producir el jueves pasado para gran parte de América latina.

"Está por concluirse, se está experimentando, se está conociendo su eficacia y ya se tiene certidumbre, ya hay amplias probabilidades de que esta vacuna sea eficaz para enfrentar a la Covid-19", dijo el mandatario en un mensaje televisado desde el Palacio Nacional.

19.00 | En Brasil

Brasil, el segundo país con más casos confirmados de coronavirus y más muertes por la enfermedad desde el comienzo de la pandemia, registra contagios en 98,7% de sus 5.564 municipios y en el 100% de las ciudades de 15 de los 27 estados, informó hoy la prensa local.

18.20 | Rusia registra casi 5.000 contagios y 68 muertos

El Gobierno de Rusia ha informado este domingo de que se han registrado otros 4.969 casos de coronavirus y 68 muertos en el último día en el país, que se mantiene como el cuarto del mundo más afectado por la pandemia.

"En las últimas 24 horas en Rusia se han confirmado 4.969 nuevos casos de la infección por coronavirus en 84 regiones, incluidos 1.284 asintomáticos, el 25,8 por ciento", ha indicado en un comunicado el centro nacional que coordina la lucha contra el Covid-19.

16.10 | Chile sube otra vez

El Ministerio de Salud de Chile informó hoy que en las últimas 24 horas se registraron 2.086 nuevos casos de coronavirus, con lo que llegó a un total de 385.946 contagios desde el inicio de la pandemia. Desde La Moneda, el ministro Enrique Paris, destacó por otro lado que ayer se informaron 30.000 test de PCR. "Hemos pasado una cifra gigantesca que nos hace tener una cantidad de exámenes por millón de habitantes que es la más alta de Latinoamérica y está entre países europeos: Alemania y Suecia; Nueva Zelanda", señaló, citado por el diario santiaguino La Tercera.

15.40 | Las ventas por el Día de las Infancias cayeron 20%

Las ventas por el Día de las Infancias cayeron 20,8% este año frente a igual fecha del 2019, de acuerdo a un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came), que indicó que la pérdida de ingresos por la pandemia de coronavirus determinó la menor compra de unidades en las familias. Las cantidades vendidas por los comercios minoristas pymes para esta jornada "bajaron 20,8% este año, en un contexto donde el ingreso familiar quedó muy afectado por la pandemia", afirmó la entidad mediante un comunicado.

15.10 | Dióxido de cloro

Dos litros a 2.250 pesos y con envío gratis, es la oferta que esta mañana se podía conseguir en los sitios de venta online de dióxido de cloro, a pesar de que su ingesta podría haber causado ya dos muertes y de las advertencias sobre el peligro de consumirlo del Ministerio de Salud, la Organización Panamericana de la Salud y la Food and Drug Administration de los Estados Unidos.

14.40 | ¿Cierra discotecas?

Italia registró 479 nuevos contagios de coronavirus las últimas 24 horas, 147 menos que ayer y 21 menos que los últimos días, informó el Ministerio de Salud aunque advirtió que se realizaron menos pruebas, por lo que el Gobierno ya se plantea cerrar disctotecas en todo el país, por considerar que las actividades de ocio nocturno son en parte responsables de los nuevos focos. El ministro de Salud italiano, Roberto Speranza, aseguró que los datos de los últimos días, "aunque sean inferiores a los de otros países europeos, no pueden dejar de preocuparnos", por lo que pidió "elevar el nivel de atención", informó la agencia de noticias EFE.

14.10 | Más de 765.000 muertos

La pandemia de nuevo coronavirus provocó al menos 766.228 muertos en el mundo desde que la oficina de la OMS en China dio cuenta de la aparición de la enfermedad en diciembre, según un balance establecido por AFP este domingo por la mañana en base a fuentes oficiales. Desde el comienzo de la epidemia más de 21.500.350 personas en 196 países o territorios contrajeron la enfermedad. De ellas al menos 13.205.100 se recuperaron, según las autoridades.

13.12 | Vacaciones

Los turistas que llegaron hoy a Roma desde países mediterráneos hicieron fila con sus valijas en el aeropuerto Leonardo da Vinci para ser examinados de inmediato y detectar casos de coronavirus. La semana pasada, el Ministerio de Salud de Italia emitió una ordenanza que requiere pruebas para todos los que lleguen de Croacia, Grecia, Malta o España. Los viajeros tienen la opción de hacerse el test 48 horas después de llegar en la oficina de salud pública más cercana a su destino.

12.45 | Recuperada

La primera dama de Brasil, Michelle Bolsonaro, anunció que se recuperó después de haber contraído el nuevo coronavirus. "El análisis dio negativo, gracias por las oraciones y el cariño", escribió en las redes sociales Michelle de Paula Firmo Reinaldo Bolsonaro, de 38 años, esposa del presidente de derecha y madre de la hija de ambos, Laura. El gobierno había informado que la primera dama tenía Covid-19 el 30 de julio, luego de que el mandatario también estuviera infectado.

12.19 | Bolivia

11.50 | España

Nuevas restricciones para detener la propagación del virus, incluida una prohibición parcial de fumar en la calle, entraron en vigor en dos regiones de España. La Rioja, en el norte, y Murcia, en el sureste, son las primeras comunidades en implementar una serie de nuevas medidas para contener el incremento de casos. Las medidas incluyen el cierre de todas las discotecas, bares de copas y salones de baile, mientras que los restaurantes y bares no podrán admitir a más clientes a partir de medianoche y deberán cerrar a la 1 de la madrugada.

11.28 | Vuelta al mar

El primer gran crucero que vuelve al Mediterráneo zarpa esta noche desde Génova, en momentos en que esta industria turística espera recuperarse después de una interrupción devastadora debido al coronavirus. La salida del "MSC Grandiosa" -de la compañía MSC Cruceros- representa una prueba de alto riesgo para el sector de los cruceros.

11.01 | Dióxido de cloro

El Ministerio de Salud de la Nación volvió a recordar que el dióxido de cloro no sirve para prevenir el coronavirus y puede provocar graves riesgos para la salud, luego de que un hombre y un niño de cinco años fallecieran en las últimas 48 horas bajo la sospecha de haber ingerido ese compuesto. "Es importante no automedicarse con ninguna medicación, ni siquiera con medicamentos que no están autorizados", aseguró la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti.

10.40 | Sistema sanitario

La ciudad cordobesa de Río Cuarto sumó 20 respiradores para ampliar la capacidad de camas críticas destinadas a pacientes con coronavirus. La aparatología fue destinada a la sala de cuidados intensivos del Hospital San Antonio de Padua. Asimismo se informó que se incrementarán la cantidad de testeos en ese sector de la provincia, por lo que se realizarán entre 300 y 400 hisopados por PCR y 2000 test rápidos todos los días.

10.11 | Buenos Aires

Los casos positivos en la provincia de Buenos Aires ascendieron a 179.976 tras confirmarse 4438 contagios en las últimas 24 horas, informó el Ministerio de Salud provincial, que agregó que se registraron 1026 casos por cada 100.000 habitantes. Por su parte anunciaron que 133.687 personas ya se recuperaron y recibieron el alta.

9.42 | Fútbol

El delantero de Colón de Santa Fe Brian Fernández dio positivo de coronavirus, informaron voceros del Ministerio de Salud de la provincia, al tiempo que precisaron que se encuentra aislado y con baja carga viral. Fue sometido a un hisopado luego de que se confirmara que un familiar con el que tuvo contacto directo estaba afectado por la enfermedad.

9.14 | En la Argentina

El Ministerio de Salud informó 20 nuevas muertes, con lo que el número total de fallecidos desde el inicio de la pandemia se elevó a 5657, con una tasa de letalidad de 1,9% y de mortalidad de 124 personas cada millón de habitantes.

8.00 | CABA

913 nuevos casos de coronavirus y 11 muertos fueron notificados ayer en la ciudad de Buenos Aires, lo que elevó a 1761 el total de fallecidos y a 76.554 los infectados desde la llegada de la pandemia al país. En tanto, la ocupación de camas de terapia intensiva descendió al 63,1%. En el sistema de salud público están ocupadas 284 camas críticas sobre un total de 450, mientras que en los casos moderados la ocupación es de 47,8% (717 sobre 1500 disponibles) y en los leves, de 38,7% (1938 sobre 5000).

7.25 | Marcha atrás

La localidad de Monte Vera, lindante con la ciudad de Santa Fe, volvió a fase 1 del aislamiento dispuesto para contener los contagios de coronavirus debido a los casos que se registraron en los últimos días. Se dispuso "el cierre del ingreso y salida de personas de la localidad" por los próximos 14 días.

6.54 | En suba

Japón registró más de 1000 nuevos casos de coronavirus por tercer día consecutivo. La cifra fue confirmada por el Ministerio de Salud, que agregó que en la capital, Tokio, los nuevos enfermos fueron casi 400 y los fallecimiento, tres.

6.16 | Sputnik V

La vacunación masiva en Rusia comenzará dentro de un mes, afirmó el director del Centro de Microbiología y Epidemiología Gamaleya, Alexandr Ginzburg, que desarrolló la primera vacuna registrada en el país contra la enfermedad, la Sputnik V. El científico indicó que la tercera fase de pruebas comenzará como máximo dentro de diez días en la región de Moscú con la participación de decenas de miles de personas, entre ellas los médicos que tratan a los pacientes graves.

5.48 | Contagios

5.21 | Brasil

Casi la mitad de los brasileños piensa que el presidente Jair Bolsonaro "no tiene ninguna responsabilidad" por los más de 100.000 muertos en el país a causa de la pandemia de coronavirus, según una nueva encuesta de Datafolha. Cuestionado por no dictar nunca una cuarentena nacional, el mandatario siempre minimizó los riesgos del Covid-19 y puso a la economía como prioridad frente a la crisis sanitaria.

4.55 | Vacuna

La empresa alemana de biotecnología CureVac no descarta un rápido proceso de aprobación de su posible vacuna contra la COVID-19, según su director ejecutivo. "No descartamos la aprobación acelerada, pero esto sólo puede lograrse en estrecha colaboración con las autoridades", dijo Werner Haas. CureVac, respaldada por el fundador de Microsoft Bill Gates, recaudó 213,3 millones de dólares en su salida a bolsa en Nueva York el viernes pasado.

4.32 | Evento religioso

La celebración de Nuestra Señora de la Asunción, que suele congregar a 25.000 fieles en Lourdes, Francia, una de las peregrinaciones más importantes de la cristiandad, este año solo contará con 10.000 fieles obligados a llevar tapabocas.

4.10 | En infracción

Cientos de policías registraron bares de pipas de agua, teterías y salones ilegales de juego en toda Alemania. Los agentes confiscaron unos 40.000 dólares en efectivo, 19 maquinas de juego y tres kilos de tabaco para pipa de agua. Once comercios fueron clausurados por incumplir las restricciones contra el coronavirus.

3.44 | Se cumplen 150 días de cuarentena en la Argentina

3.13 | Menos basura

Italia produjo un 10% menos de pizza durante su cuarentena por el coronavirus, pero los ecologistas advirtieron que la creciente dependencia de las máscaras y otros objetos desechables amenaza los esfuerzos por reducir los plásticos de un solo uso, que terminan en mares y océanos. Los investigadores estiman que durante los meses de cuarentena la producción de residuos urbanos cayó en 500.000 toneladas.

2.45 | La región

América Latina y el Caribe, la zona del mundo más afectada por el coronavirus, superó los seis millones de contagios, mientras Europa acelera la imposición de nuevas restricciones ante el temor de una segunda ola.

2.16 | Por la influenza

Las autoridades de México reportaron 635 decesos para un global de 56.543 muertes y 517.714 contagios acumulados. En rueda de prensa, el director general de Epidemiología, José Luis Alomía, indicó que 84.934 son casos sospechosos que están a la espera de los resultados de laboratorio para descartar o confirmar el diagnóstico. Desde el inicio de la pandemia, se recuperaron 351.372 personas. De acuerdo con autoridades sanitarias, el brote podría prolongarse hasta marzo o abril de 2021, debido a que la próxima temporada de influenza provocaría un repunte.

1.57 | Cambio de vida

1.34 | Un nuevo récord

Perú registró un récord de 9507 nuevos contagios y el total ascendió a 525.803, mientras que los muertos sumaron 26.075, con 219 decesos en las últimas 24 horas, según el balance diario. Entre los muertos hay 126 médicos, así como 400 policías que se contagiaron principalmente patrullando las calles durante la cuarentena nacional, que rigió del 16 de marzo al 30 de junio. Ahora más de 22.000 policías y militares patrullarán la capital para hacer cumplir el toque de queda dominical que rige en todo el país para contener el rebrote.

1.08 | Bolivia frena la compra de un test por "irregularidades"

El gobierno paralizó una compra de reactivos para pruebas Covid-19 que registró supuestas irregularidades en su adjudicación, anunció la ministra de Salud.

00.40 | Los guatemaltecos piden la renuncia del presidente

Decenas de personas se manifestaron para pedir la renuncia de Alejandro Giammattei por su manejo de la crisis sanitaria y por trasladar la responsabilidad de la pandemia a la población. Portaron banderas guatemaltecas y carteles en los que se podía leer "Fuera Giammattei", "Doctor de muerte", en alusión al mandatario, médico que, como él mismo reconoce, nunca ejerció la profesión.

00.11 | Los casos en Corea del Sur

El país informó de 279 infectados nuevos de coronavirus en el mayor incremento registrado en un solo día desde principios de marzo, en medio de los crecientes temores de que ocurra un brote a gran escala en la capital y su región metropolitana. Las cifras difundidas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades elevaron los números a nivel nacional a 15.318 enfermos, incluidos 305 muertos.

