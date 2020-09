El ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, se refirió a la reapertura de la temporada de verano Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro Alfieri

El ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, dijo que se lanzará un programa de preventa de paquetes turísticos y -con respecto a la reapertura gradual de la temporada de verano en medio de la pandemia de coronavirus- expresó que quizás algunos destinos sigan vedados. "No creo que estén habilitados los viajes al exterior para la temporada de verano", dijo habida cuenta de que para los argentinos solo están habilitados los vuelos a Madrid y Estados Unidos.

"Me imagino además, por una cuestión cambiaria, una temporada de turismo muy fuerte, no solamente en la Costa Atlántica, sino también en Bariloche, en Córdoba", dijo Lammens en diálogo La Once Diez/Radio de la Ciudad.

Por otra parte, informó sobre unos beneficios para quienes compren por anticipado paquetes turísticos. "Estamos lanzando un programa de preventa que lo lanzaremos el fin de semana con [el Presidente] Alberto Fernández", dijo y explicó que "contempla la devolución de hasta el 50% de los gastos" que se realicen "en turismo interno durante el año 2021".

De esta manera quien quiera viajar "el año que viene a cualquier destino de la Argentina" y compra el paquete "entre octubre y diciembre de este año" se le devuelve "con una tarjeta del Banco Nación hasta el 50% de lo que gaste".

Al ser consultado por los viajes al exterior dijo: "No creo que estén habilitados para ese momento, hay que ver cómo evoluciona la cuestión sanitaria". Y explicó: "La prohibición tiene que ver con una cuestión epidemiológica (...) Hoy los argentinos se pueden ir de Argentina, tenemos vuelos a Madrid a Estados Unidos, después hay que cumplir con alguna cuestión sanitaria, pero se pueden ir si quieren".

Fondo para grandes cadenas gastronómicas y turísticas

A su vez, desde el ministerio de Turismo dieron a conocer cifras sobre el fondo de auxilio para grandes cadenas gastronómicas y turísticas del Gobierno.

Según el relevamiento oficial, el Fondo de Auxilio y Capacitación Turística (FACT), creado para apoyar al sector turístico en el marco de la crisis del Covid-19, benefició a 38.000 trabajadores de la actividad que forman parte de las más de 2500 empresas de todo el país que accedieron al programa.

Según informaron desde el Turismo, se trató de un desembolso de 3000 millones de pesos, destinados a preservar las empresas y proteger los empleos del sector. Más del 70 por ciento de las empresas seleccionadas corresponde a alojamientos turísticos y establecimientos gastronómicos, seguido por agencias de viaje y servicios de recreación.

"La iniciativa forma parte del Plan de Auxilio, Capacitación e Infraestructura para el Turismo (PACIT), que cuenta con 4500 millones de pesos, y busca contener a las empresas del sector para que el turismo sea uno de los motores de la reactivación económica tras la pandemia", aseguró Lammens. Se trata de un fondo financiado parcialmente por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

