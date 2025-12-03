Día del Médico en la Argentina: por qué se celebra hoy y las mejores frases para enviar en la jornada

El Día Panamericano del Médico se celebra cada 3 de diciembre en distintos puntos de América Latina, como es el caso de la Argentina. El objetivo de la jornada es destacar el rol fundamental que cumplen los profesionales de la salud en la sociedad e impulsar mejoras en sus espacios de trabajo, investigación y ámbitos de desarrollo afines.

El Día Panamericano del Médico se celebra el 3 de diciembre con el fin de exaltar a quienes realizan esta labor en el continente Shutterstock

¿Por qué se celebra hoy el Día del Médico?

En 1953, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), decidió declarar esta fecha en recuerdo del Dr. Carlos Juan Finlay, médico cubano y descubridor del mosquito transmisor de la fiebre amarilla. Tres años más tarde, la Argentina se sumó a esta iniciativa gracias al impulso del Colegio Médico de Córdoba, con el objetivo de celebrar a todos los médicos y profesionales que contribuyen con el sistema de salud de la nación.

Carlos Juan Finlay y Barrés fue un médico y científico cubano, nacido el 3 de diciembre de 1833. A pesar de cursar su formación académica en Europa, la Universidad de La Habana no reconoció sus títulos y debió volver a matricularse en el Jefferson Medical College de Philadelphia, Estados Unidos. Fue allí donde estudió epidemiología y se especializó en los procesos de contagio de enfermedades, lo que resultaría esencial para los años siguientes.

El Día Panamericano del Médico homenajea al Dr. Carlos Finlay, profesional de origen cubano que descubrió la importancia del mosquito Aedes Aegipty en la transmisión de la fiebre amarilla

Finlay fue convocado por el ejército de Estados Unidos para evaluar un problema preocupante en las fuerzas armadas, que era la elevada cantidad de bajas entre los soldados por causa de la fiebre amarilla. De esta manera, en 1881 realizó uno de los descubrimientos más trascendentales de la humanidad: el mosquito Aedes aegypti era el factor clave en la transmisión de esta enfermedad. El científico descifró que cuando esta variante del insecto alado pica a una persona infectada con esta patología, contrae este virus y puede transferirlo a las otras personas que pique.

El 18 de febrero de ese mismo año, presentó esta hipótesis ante la International Sanitary Conference, pero este organismo rechazó su trabajo. Nueve años más tarde, la Walter Reed Commission, una institución orientada a la investigación de la fiebre amarilla, confirmó su teoría y le otorgó un reconocimiento por su hallazgo.

Las mejores frases para compartir en el Día del Médico

Una forma original de celebrar a los médicos en su día es compartiendo una frase de alguna personalidad destacada de la medicina Vladimir Poplavskis

“La ciencia es una de las formas más elevadas del quehacer espiritual, pues está ligada a la actividad creadora del intelecto, forma suprema de nuestra condición humana”. René Favaloro.

“Divina es la tarea de aliviar el dolor.” Hipócrates.

“La atención de la salud no se trata solo de curar los cuerpos, sino también de sanar las almas.” Florence Nightingale.

“El buen médico trata la enfermedad; el gran médico trata al paciente que tiene la enfermedad.” William Osler.

“El médico competente, antes de dar una medicina a su paciente, se familiariza no solo con la enfermedad que desea curar, sino también con los hábitos y la constitución del enfermo.” Marco Tulio Cicerón.

“El conocimiento es una puerta abierta hacia infinitas posibilidades, nunca dejemos de aprender y crecer.” Elizabeth Blackwell.

“Donde quiera que se ama el arte de la medicina se ama también a la humanidad.” Platón.

“El médico debe ser el auxiliar de la naturaleza, no su enemigo.” Paracelso.

“No son los vestíbulos de mármol los que proporcionan la grandeza intelectual, sino el alma y el cerebro del investigador”. Alexander Fleming.

“El que solo sabe medicina, ni medicina sabe.” José de Letamendi.

“El arte de la medicina consiste en mantener al paciente en buen estado de ánimo mientras la naturaleza le va curando.” Voltaire.

En esta fecha se puede enviar una frase célebre de Reneé Favaloro, una eminencia de la medicina argentina FOTO: ARCHIVO DYN