Un helicóptero cayó sobre una cancha de tenis en Palermo tras sufrir un desperfecto técnico

Un helicóptero de la empresa Hangar Servicios cayó en las canchas de tenis del Parque Manuel Belgrano (ex-KDT) y terminó destrozado, según informaron a LA NACION fuentes del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME). En la aeronave viajaban el piloto y dos pasajeros, un hombres y una mujer, quienes resultaron heridos, fueron atendidos en el lugar y luego trasladados al Hospital Fernández.

“Un helicóptero se precipitó sobre las canchas de tenis del predio, los ocupantes, dos masculinos y un femenino, se encuentran fuera de la aeronave conscientes y con vida, al momento son asistidos por bomberos y SAME. La situación se encuentra controlada”, señalaron desde los servicios de emergencia. Además sostuvieron que el accidente se produjo a raíz de un desperfecto técnico.

Desde el gobierno de la Ciudad, en tanto, afirmaron: “La aeronave, que debió hacer un aterrizaje de emergencia debido al desperfecto, quedó volcada de forma lateral en una de las canchas”.

El helicóptero cayó alrededor de las 20:30 en el predio ubicado en el barrio porteño de Palermo. La aeronave había partido desde San Fernando, provincia de Buenos Aires, y se dirigía hacia el Aeroparque Jorge Newbery, cuando sufrió el desperfecto y debió realizar la maniobra de urgencia.

Al ser notificados del incidente, los efectivos del SAME iniciaron un operativo de despliegue de móviles. El incidente ocurrió enfrente de la Dirección Nacional de Emergencias Sanitarias (Dinesa).

Tras la caída, todos los ocupantes salieron de la aeronave por sus propios medios. Según ampliaron fuentes de SAME, el piloto es el que presenta más lesiones, mientras que el otro hombre, de 45 años, tiene un politraumatismo y la mujer, de 32 años, se encuentra bien.

Hangar Servicios, la empresa del helicóptero del accidente, brinda servicios aéreos especializados de inspección, según detalla en su sitio oficial. “La más avanzada tecnología, el know how y un staff altamente calificado", describe su página oficial.

Noticia en desarrollo.