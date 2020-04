La conclusión se basa en una encuesta realizada en seis países, entre ellos la Argentina, por el Reuters Institute for the Study of Journalism y la Oxford University Crédito: Shutterstock

LONDRES.- El consumo de noticias creció exponencialmente durante la expansión del coronavirus a través de sitios de noticias, redes sociales, motores de búsqueda, servicios de video y aplicaciones de mensajería , de acuerdo a un informe publicado hoy por el prestigioso Reuters Institute for the Study of Journalism (como parte del programa sobre desinformación, ciencia y medios de comunicación de la Universidad de Oxford ) en base a una encuesta online realizada en Argentina, Alemania, Corea del Sur, España, Gran Bretaña y EE.UU , todos países que tienen una penetración de Internet de entre el 93 y el 96%.

El documento, firmado por los investigadores Rasmus Kleis Nielsen, Richard Fletcher, Nic Newman, Scott Brennen y Philip Howard -al que accedió LA NACION y que muestra datos obtenidos entre fines de marzo y principios de abril -, refleja que un número muy alto de personas en todos los grupos de edad, niveles de educación y opiniones políticas califican a los científicos, médicos y otros expertos en salud como fuentes confiables de información sobre el coronavirus.

Cuando se le preguntó a los encuestados cuán confiable encuentran la información sobre el coronavirus difundida en las grandes plataformas de Internet, la mayoría de los encuestados las calificaron como menos confiables que los expertos, las autoridades de salud y las organizaciones de noticias . Los resultados varían significativamente entre los diferentes tipos de fuentes: la "brecha de confianza" entre la información de los medios y la de las redes sociales es de 33 puntos porcentuales; entre los sitios de noticias y los servicios de video de 30 puntos porcentuales, y entre las aplicaciones de noticias y las plataformas de mensajería de 35 puntos porcentuales. Por último, la brecha es de 14 puntos porcentuales entre los medios y los motores de búsqueda.

Qué plataforma ha utilizado como fuente de información sobre el coronavirus en la última semana

El cruce con noticias falsas

Por otro lado, cuando se les consultó sobre cuánta información falsa o engañosa sobre la pandemia, si la hay, las personas piensan que han visto en las diferentes fuentes y plataformas, se destacan cuatro hallazgos generales:

Para cada fuente y cada plataforma en cada país cubierto, es una minoría la que dice haber encontrado mucha información falsa o engañosa sobre el coronavirus. Entre las fuentes, la información falsa o engañosa difundida por personas comunes a quienes los encuestados no conocen personalmente se identifica más ampliamente (aunque en Corea del Sur, España y EE. UU. dicen que los políticos generan grandes volúmenes de desinformación). En promedio, aproximadamente un tercio dice que ha visto mucha o mucha información falsa o engañosa en la última semana. Entre las plataformas, la preocupación se centra en las redes sociales y las aplicaciones de mensajería donde, en promedio, alrededor de un tercio de los encuestados dice que ha visto mucha o mucha información falsa o engañosa en la última semana. Si bien la preocupación por información falsa o engañosa sobre el coronavirus de las organizaciones de noticias y el gobierno está menos extendida que la preocupación por la gente común, las redes sociales, las aplicaciones de mensajería y, en algunos países, los políticos individuales, una mayoría significativa todavía está preocupada, aproximadamente una cuarta parte en promedio tanto para las noticias como para el gobierno.

La mayoría de los encuestados en todos los países dice que los medios de comunicación los han ayudado a comprender la crisis y explican lo que pueden hacer. Sin embargo, aproximadamente uno de cada tres también dice sentir que los medios de comunicación han exagerado la pandemia .

La influencia de los medios en la comprensión de la pandemia, según los encuestados

Qué sabe la gente sobre el coronavirus, y cómo responde

Mientras falta una vacuna y se extiende la cuarentena para aplanar la curva de contagios, está claro que una campaña de información pública, junto con las noticias y los comentarios de familiares y amigos, influyen sobre la percepción de la pandemia y la reacción que se espera de las personas. Según los investigadores, la mayoría de los encuestados respondió correctamente a preguntas de saber general sobre el coronavirus, pero subsisten algunos mitos : casi un cuarto de las personas que respondió la encuesta creer que el coronavirus salió de un laboratorio, algo que ya se ha descartado en numerosas ocasiones.

En Estados Unidos, Inglaterra, Alemania y Corea del Sur, un mayor uso de sitios de noticias como fuente de información se asocia con una mayor educación por parte del público respecto del coronavirus, salvo en España y la Argentina, donde no se nota esa influencia en las estadísticas.

Así y todo, concluyen los investigadores, las presencia de organizaciones noticiosas activas está asociada con un mayor conocimiento del coronavirus y de lo que debe hacerse durante la cuarentena, y que la confianza en los profesionales de la salud es muy alta, sobre todo en los que tienen títulos tradicionales (médicos, típicamente) en detrimento de la postura, popularizada en los últimos años, de validar conocimientos médicos "alternativos" .

A la vez, en los seis países encuestados la población joven con menor educación formal es la más reacia a informarse por los medios tradicionales o las fuentes de organismos de salud, dependiendo más de redes sociales, y ampliando el número de conceptos erróneos que tienen sobre la pandemia y cómo combatirla; lograr integrarlos al ciclo de distribución de información desde fuentes confiables, argumentan, es el desafío de esta epidemia.