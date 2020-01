Coronavirus. "Mi hija vuelve de China y acabo de gastar $1200 en barbijos"

Milena Montero, junto a una gigantografía que diseñó para su colegio

Acabo de gastar $1200 en barbijos. Compré desinfectante para rociarlos antes de descartarlos. Conseguí una esponja de platos diferenciada, de color único. Separé vajilla inconfundible. Pedí un turno urgente con una infectóloga para repasar mil dudas que puse en una check list (¿hay que lavar de modo especial la ropa de cama? ¿Se deben usar guantes? Al compartir una comida, y por ende sacarnos los barbijos, ¿hay que tomar algún otro recaudo?). Estoy preparada: mi hija Milena está a punto de llegar de China, donde estaba estudiando y debió acelerar su regreso por la epidemia de coronavirus que afecta al país asiático.

Anoté todo lo que le gusta para agasajarla y nos organizamos con su hermana melliza, Lara, estudiante de Medicina en la UBA, para estar juntas. Vamos a acompañarla en lo que recomiendan tanto la Organización Mundial de la Salud (OMS) como las autoridades sanitarias argentinas y el colegio internacional donde mi hija estaba estudiando, hasta anteayer, sin el menor indicio de malestar. Serán 14 días de observación tras su llegada al país, para analizar si se desatan síntomas en el llamado "período de ventana". Vamos a aprender las tres, de modo no lineal.

La ciudad prohibida

Un personaje porta, sin saberlo, una media en su espalda peluda. En Monsters INC, una de las mejores películas infantiles de las últimas décadas, ese simple zoquete desencadena un sistema de alarmas que incluye sirenas, efectivos de fuerzas especiales entrando por los techos, corridas, estrés. "¡Un 3312! ¡Tenemos un 3312!". Es el código que advierte la emergencia absoluta, el cambio de paradigma, la puesta en marcha del protocolo para responder con sensatez al eventual riesgo y el hipotético caos. A veces, la realidad supera la ficción animada.

En China, el coronavirus es un enigma que se revela de a poco a los científicos, que lo corren desde atrás. Todo -y por ende las decisiones- cambia día tras día. Se resuelve sobre la marcha, pero con procedimientos previstos para casos como éste, donde se sabe poco. Solo que a partir de lo sucedido en Wuhan, la nueva ciudad prohibida, hay que actuar.

Milena, de 20 años, ganó una beca de United World Colleges (UWC) para estudiar en ese país -en la sede que esta organización tiene en Changshu, a poco más de 100 kilómetros de Shanghai- el Bachillerato Internacional (IB). Ese título le permite aspirar a otra beca, pero para cursar una carrera de grado en casi todos los países del mundo. Egresará de este colegio preuniversitario en poco más de cuatro meses, y estaba en estos días cruzando los dedos porque entre febrero y marzo llegarán las respuestas por parte de las diez universidades a las que se postuló.

Volver, con la frente en observación

La noche del sábado pasado, un email de la máxima autoridad del colegio, el Principal, avisaba que habían tomado la decisión de enviar de regreso a sus respectivos países a los 230 alumnos extranjeros de un total de casi 600. Solo se trataba de precaución, no había nadie contagiado. Dispusieron un pequeño ejército de esforzados 11 colaboradores, que en plenas vacaciones por el Año Nuevo Chino y durante 24 horas trabajaron casi sin descanso para que cada uno de esos estudiantes volara lejos de China lo antes posible.

Lo lograron, a pesar de que eran centenares de jóvenes y adolescentes que tenían que ir a destinos diversos y que se encontraban poco menos que con lo puesto en 230 lugares diferentes: todos estaban disfrutando del receso, muchos en casas de compañeros y compañeras de cuarto.

Les pidieron fotocopias de los pasaportes, les preguntaron a cuánto tiempo de viaje estaban del aeropuerto más cercano, hicieron las reservas de todas las conexiones y les mandaron el itinerario para que dieran su ok. Les explicaron que UWC se hará cargo del costo, en aquellos casos en los que los padres no pudieran afrontarlo.

Mi hija voló entonces a Shanghai, de ahí a Doha, de allí a San Pablo, y finalmente a Buenos Aires. Está en algún lugar del aire ahora. Sigo sus vuelos con rastreador online, porque en el agujero negro de estos dos largos días de incomunicación (solo habla si en alguna de las escalas hay wifi o en la hora de conexión a internet que tiene sin costo en cada tramo aéreo) es lo único que puedo hacer.

La familia que amorosamente la alojaba (la conocen bien, ya pasó las dos semanas del receso del Año Nuevo anterior con ellos; le brindaron regalos, comida, cama, paseos, afecto) le dio un set de barbijos que atesoraba (a esta altura son difíciles de conseguir: no son los quirúrgicos comunes, sino de los llamados N95, más caros y durables), snacks para que no pasara hambre en las esperas, la llevó en auto hasta el aeropuerto, la cuidó como si fuera una más del clan. Les agradecí por email y me enviaron una respuesta conmovedora que, junto con otras actitudes, echa por tierra el prejuicio de la frialdad que muchos les endilgan a los habitantes de aquel país.

Antes de partir, Milena fue a hacer un trámite a una estación de tren para que le devolvieran 70 dólares de un pasaje que no usó. Contó que estaba desierta: solo su amiga que la había acompañado, ella y la cajera. Las tres con barbijos.

Milena Montero, en uno de sus vuelos hacia Argentina

Escáner en Shanghai

En el aeropuerto de Shanghai, un escáner genérico, como los que se usan para leer patentes, era el arco de bienvenida de los pasajeros. Sonó una alarma y alguien con unas líneas de temperatura más allá de lo estándar fue separado de la fila, revisado y aceptado. En otros aeropuertos se emplean controles personalizados, con unos aparatos que se apoyan en la frente de cada viajero.

Se encontró con muchos argentinos que también volaban de regreso. Les hicieron firmar una declaración jurada en la que constaba que no habían estado en la provincia de Hubei (donde está ubicada Wuhan, la ciudad del epicentro del virus) en los últimos 15 días y que no presentaban ningún síntoma (fiebre, tos, afección respiratoria). Y embarcaron.

En el mismo momento, el Principal enviaba a toda la comunidad educativa otro email en el que explicaba que los 230 alumnos estaban en sus hogares o camino a ellos, y que el campus no reabrirá antes del 17 de febrero. En cuanto termine el receso por el Año Nuevo Chino, el colegio dictará clases vía internet. El de UWC es, por supuesto, solo uno de los cientos de colegios de IB en China que enfrentan esta situación.

El Principal advertía también que nadie tomara decisiones respecto de pasajes de regreso porque habrá que ir viendo la evolución de la epidemia. En el cuarto de Milena quedó todo: su ropa, sus libros, sus trabajos académicos. Si el colegio no reabre, habrá que gestionar una encomienda, y ver en qué país finaliza su IB.

De todo esto mi hija seguramente sumará experiencias positivas. Porque no se aprende solo del estudio: se aprende incluso de los 3312. Se aprende del desconcierto de portar una valija de mano con ropa de invierno, justo cuando se debe aterrizar en un sofocante rincón de la otra punta del planeta.