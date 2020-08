Coronavirus en Santiago del Estero: el "caso 41", origen de una ola de contagios

Asados, juntadas, guitarreadas y un tendal de nuevos contagios por el ya famoso "caso 41" Fuente: Archivo

Leonel Rodríguez 6 de agosto de 2020 • 12:36

SANTIAGO DEL ESTERO.- Los santiagueños oscilan entre la indignación y los memes del ya famoso "caso 41", que con su accionar de recorrer "juntadas y asados", disparó los casos positivos de coronavirus. Desde el inicio de la pandemia, la provincia tenía, hasta el lunes, 40 acumulados y con este nuevo se sumaron 24 más en solo 24 horas, alcanzando un total de 65 contagios a la fecha, aunque todo parece indicar que ese número subirá día a día.

Ante esta suba, el gobernador santiagueño, Gerardo Zamora, anunció ayer la restricción horaria en la circulación para las dos ciudades más importantes de la provincia y en donde se dispararon los casos: Capital y La Banda. A partir de hoy, solo se podrá circular entre las 8 de la mañana y las 18 horas, restricción que no aplica a los trabajadores esenciales.

Además suspendió por 30 días el cronograma de regreso a clases que había arrancado el lunes, con la vuelta a la escuela de directivos y docentes de los séptimos grados de primaria y quintos y sextos años de secundaria. Los alumnos de estos cursos y grados iban a volver a las clases particulares el próximo 18. Todo quedó desactivo hasta nuevas disposiciones.

Las investigaciones policiales y epidemiológicas ya llegaron a una conclusión: el caso 41 fue contagiado por su yerno (E.S, sus iniciales), un conocido músico santiagueño, quien estando con síntomas nunca dejó de juntarse con amigos y realizar ensayos. Las autoridades buscan establecer el raid de esta persona y cómo fue que se contagió: las sospechas apuntan a Jujuy, uno de los distritos en donde los contagios crecieron en las últimas semanas.

"Todo apunta a un camionero que hizo entrar ilegalmente a este E.S o a alguien del entorno familiar del caso 41 (una de sus hijas vive en Jujuy). Lamentablemente hemos detectado decenas de casos con intentos de hacer ingresar gente, pero seguro alguno se pudo haber escapado y aquí están las consecuencias", le confió a LA NACION una fuente del gobierno santiagueño.

Las derivaciones que va teniendo la investigación de cómo se inició esta ola de contagios, que angustia e indigna a los santiagueños, son sorprendentes. "Toda esta familia nunca les dio importancia a sus cuadros febriles", dijeron los voceros sobre los allegados al llamado caso 41.

"Esta familia acudió a médicos del sector privado que les recetaron paracetamol y los mandaron a la casa, en un momento de pandemia y con protocolos claros. Entendemos que la justicia debe estar investigando este accionar negligente y por qué no delictivo de los médicos", dijeron desde el gobierno, y agregaron: "Esto no puede pasar".

El rastreo del caso

El proceso del rastreo, al que LA NACION tuvo acceso, da cuenta de que E.S tuvo su primer síntoma hace 25 días, con lo cual la investigación va a más de 30 días hacia atrás. "Si partimos del yerno del caso 41 tenemos, por lo menos, 28 días de una persona que empezó a infectar gente", dicen desde el gobierno provincial.

"Este caso, el 41, es todo lo que no tiene que ocurrir", lamentó Gerardo Zamora en una conferencia de prensa el pasado martes, donde se lo vio visiblemente molesto con el accionar "irresponsable" de esta persona.

"Anduvo en asados, reuniones, no se privó de nada", precisó el mandatario santiagueño. Según se supo, esta persona, contagiada por su yerno, deambuló por varias reuniones sociales que incluyeron asados, guitarras, bombos, alcohol y todo esto ya teniendo síntomas compatibles con coronavirus.

Hoy a la tarde se esperan los resultados de 143 nuevos hisopados y las autoridades dan por hecho que "lamentablemente habrá más positivos". Ayer, el gobernador santiagueño pidió un esfuerzo y apeló a la "conciencia social" para evitar salir en estos 10 días si no es necesario. "Si en 10 días no mejoramos, si hemos fracasado como sociedad, las medidas que tomaremos van a ser durísimas", advirtió.

Días atrás el gobierno había endurecido su postura de ingreso en los puestos policiales limítrofes. La semana pasada las autoridades empezaron a exigir, además de los permisos correspondientes, el certificado de hisopado negativo para coronavirus con hasta solo 48 horas previas al momento del ingreso a Santiago del Estero.