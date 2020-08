Se dispararon los casos en Santiago del Estero y se limita el horario de circulación en la Capital y en La Banda entre las 8 y las 18 horas Crédito: Nuevo Diario

Leonel Rodríguez Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de agosto de 2020 • 17:13

SANTIAGO DEL ESTERO.- Ante una suba de casos positivos de coronavirus en las últimas 24 horas, el gobernador santiagueño, Gerardo Zamora, anunció la restricción horaria en la circulación para las dos ciudades más importantes de la provincia: Capital y La Banda. El horario permitido será entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde. Además, se suspendió la vuelta a clases.

La provincia tenía, hasta el lunes, 40 positivos acumulados, pero ayer, al confirmarse el "caso 41" y el itinerario de reuniones, juntadas y asados que esta persona hizo estando con síntomas compatibles con Covid-19, se registraron 17 nuevos contagios por contacto estrecho y hoy se sumaron 7 más.

En conferencia de prensa, el gobernador Zamora dijo: "Hemos tomado la medida más leve posible. Es momentánea y dura hasta el 16 de agosto, solo 10 días. No se prohíbe ninguna actividad, solo limitar el horario. Todo lo que se venía haciendo en Capital y Banda se seguirá haciendo, pero de 8 a 18 horas. No queda abierto casi nada después de las 18 excepto las farmacias y estaciones de servicio".

"Estamos en una situación complicada en la provincia, no grave, pero sí complicada si no hacemos lo que no hay que hacer. Ya sabemos de dónde se ha contagiado el caso 41, se contagió de un familiar. Hoy tenemos un problema epidemiológico que no sabíamos que teníamos 48 días atrás y esto nos obliga a tomar medidas", enfatizó.

Santiago del Estero estaba hace varias semanas en "Fase 5". Se permitían las reuniones familiares de hasta 10 personas y la libre circulación de 8 a 0 horas, y hasta los directivos y docentes de séptimos grados de colegios públicos y privados habían vuelto a sus actividades a la espera del regreso de las clases presenciales el martes 18 , pero ahora esta medida quedó suspendida.

Las autoridades habían advertido un "relajo" en cuanto a las reuniones los fines de semana y se dieron cientos de detenciones, allanamientos. En este sentido, Zamora puso especial énfasis al decir que "esas juntadas, esas reuniones de amigos son un delito".

Ayer, Zamora, visiblemente enojado, cuestionó la "irresponsabilidad" en el accionar del nuevo contagiado. "Este caso, el 41, es todo lo que no tiene que ocurrir", dijo y añadió: "Anduvo en asados, reuniones, no se privó de nada".

En ese mismo contacto con los periodistas, el mandatario local había advertido que no le temblaría el pulso para tomar medidas que sirvan "para cuidar la salud de los santiagueños y las santiagueñas", y en la tarde hoy se realizó el anuncio de la restricción horaria en la circulación.

Días atrás, el gobierno había endurecido su postura de ingreso en los puestos policiales limítrofe. La semana pasada, las autoridades empezaron a exigir, además de los permisos correspondientes, el certificado de hisopado negativo para coronavirus con hasta solo 48 horas previas al momento del ingreso a Santiago del Estero.