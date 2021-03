Coronavirus. Suba de contagios: la Provincia descarta restricciones de circulación para Semana Santa

El viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, se refirió hoy al aumento sostenido de los casos positivos de coronavirus en los últimos días, y dijo que de no suceder “nada extraordinario”, no se aplicarían restricciones en la circulación para Semana Santa. No obstante, recomendó que quienes quieran viajar lo hagan dentro del país, en zonas de poca exposición, y cumpliendo las medidas de prevención vigentes.

“De acá a Semana Santa no habría medidas drásticas, a no ser que ocurra algo muy terrible”, dijo Kreplak en diálogo con Radio La Red al ser consultado sobre si se restringiría de alguna manera el tránsito hacia lugares de turismo. Al respecto, el funcionario explicó: “Esperamos no prohibir la circulación porque lo podemos subsanar con medidas de prevención”.

Restricciones vigentes

Desde el Gobierno se pide no viajar al exterior Fabián Marelli - LA NACION

Kreplak aconsejó: “Lo que pedimos es que en Semana Santa no se vaya a un lugar de gran exposición y que se cumpla con las medidas de prevención, como el distanciamiento y el uso de tapabocas, las fiestas no se pueden hacer y hay restricciones vigentes, como las reuniones de personas en la provincia de Buenos Aires que tienen un máximo de 10 personas en lugares abiertos o cerrados”.

Por otra parte, destacó que el objetivo del Gobierno es reforzar el cumplimiento de esas medidas de prevención y sí realizar mayores cambios en lo que son los viajes al exterior debido a las diferentes cepas del coronavirus y en consonancia con los dichos del ministro de Defensa, Agustín Rossi, quien recomendó no viajar al exterior, ante la segunda ola de coronavirus que podría darse en el país.

“Estamos trabajando en restricciones externas, no tanto en las internas”, admitió Kreplak.

Ayer, la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, aseguró que si bien desde el Gobierno no apuntan a dictar un nuevo confinamiento, sí podrían tomarse medidas restrictivas y puntuales en determinadas zonas ante el repunte de casos de Covid-19.

LA NACION

Conforme a los criterios de Más información