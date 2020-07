Tras la polémica por Belén Fracese, se supo que 9 personas de su edificio tienen Covid-19

Luego de que Belén Francese fuera criticada por sus vecinos del edificio de Palermo donde vive por, supuestamente, haberse sacado fotos en áreas comunes estando enferma de Covid-19 , se llevaron a cabo tests y se determinó que hay nueve personas con coronavirus .

Fuentes del Ministerio de Salud de la Ciudad explicaron a LA NACION que el operativo lo realizó la Comuna 14 (a la que pertenece el barrio de Palermo) conjuntamente con el área programática de Salud porque fueron los vecinos quienes informaron sobre un posible foco de contagio en el complejo de dos torres de la zona palermitana Las Cañitas, sobre la calle Clay al 2800.

Los casos positivos confirmados (y atendidos por sus respectivas obras sociales) son nueve: el encargado del edificio; dos personas de su núcleo familiar; tres personas encargadas de la seguridad del lugar y tres vecinos, entre los cuales se encuentra una persona mayor de 60 años que fue internada y se encuentra estable.

A través del operativo conjunto se contactaron 60 unidades de las 135 que componen el consorcio y no se detectaron contactos estrechos de los casos positivos identificados en el edificio.

Por su parte, Francese le confirmó a LA NACION que hoy se testeó y dio negativo al Covid-19 y aseguró que "la ruta de contagios fue a través de un encargado y su compañero", no a través de ella. Además, afirmó que no incumplió las normas de convivencia en medio de la pandemia.

"No me saqué fotos en áreas comunes estando enferma", dijo y explicó: "Las fotos tienen fechas y no coinciden con las fechas de contagio. Distorsionaron [los vecinos] una situación y mintieron. Me parece de mala persona tuitear y acusar, señalar a alguien que se está enterando de que está enferma".

Belén Francese confirmó desde su cuenta de Instagram que ya no tiene Covid-19

En horas de la mañana, una vecina habló con la prensa que se encontraba en la puerta del edificio y opinó: "Creo que todo esto repercutió más porque ella es Belén Francese, pero lo cierto es que todos los vecinos deberíamos cumplir las normas y no todos lo hacen. Nos tenemos que cuidar en los espacios comunes, más si estamos enfermos".

Por otra parte, dijo que "nadie la culpa por tener coronavirus" y que le parece correcto que multen a "alguien que va a los lugares comunes y tiene Covid, sea Belén u otro vecino".

Hace unas semanas se supo que Francese se había contagiado de Covid-19 luego de ser invitada al ciclo de Telefe El precio justo , conducido por Lizi Taglianni, quien también llegó a contagiarse. Pero la polémica con Francese surgió cuando los vecinos comenzaron a quejarse de que la mediática no había respetado el aislamiento obligatorio en su departamento y se había sacado fotos en un área de juegos de niños que tiene el edificio.